ВОЗ обозначила новый штамм коронавируса буквой «омикрон», сознательно пропустив два знака греческого алфавита. Это сделано, чтобы не допустить путаницы и никого не оскорбить, объяснили в организации

С новым штаммом!

В пятницу, 26 ноября, на экстренном собрании Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Женеве новый штамм коронавируса В.1.1.529 был официально классифицирован как VOC (вариант, вызывающий опасения). «Вариант, вызывающий опасения» — это самая серьёзная категория, к которой ВОЗ причисляет те или иные вариации коронавируса. ВОЗ обозначила новый штамм греческой буквой «омикрон», сознательно пропустив два знака греческого алфавита — хотя накануне собрания западные СМИ сообщали, что вариант назовут «ню». Олег Хавич: кто он © lugansk1.info

Напомним, предпоследний обнаруженный штамм коронавируса назывался мю (μ). После этой греческой буквы идут «ню» (ν) и «кси» (ξ), и только затем — «омикрон» (о). В организации объяснили, что «ню» решили пропустить, потому что люди могли перепутать это название с английским словом «new» (новый). Что же касается «кси» (латиницей обозначается как Xi), то так пишут распространенную китайскую фамилию — в частности, так зовут главу Компартии Китая Си Цзиньпина (Xi Jinping). В ВОЗ подчеркнули, что названия болезней «не должны никого оскорблять».

«В этом варианте присутствует большое число мутаций, некоторые из которых вызывают опасения, — сказано в заявлении ВОЗ. — Предварительные данные говорят, что с этим вариантом связан повышенный риск повторного заражения по сравнению с другими VOC». «Установлено, что этот вариант распространяется быстрее, чем во время предыдущих вспышек инфекции. Из этого следует, что он может иметь большие перспективы распространения», — отметила ВОЗ. В организации считают, что для получения более полной информации об опасности нового варианта может понадобиться «несколько недель».

Вариант коронавируса B.1.1.529, содержащий 32 мутации, впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР во второй половине ноября 2021 года. Британские эксперты, которые ещё 24 ноября заявили о новом штамме коронавируса, считают, что он возник в Ботсване. Генетики предполагают, что штамм мог возникнуть во время длительной болезни у человека с ослабленным иммунитетом, например у больного СПИДом. А доктор Том Пикок, вирусолог из колледжа Лондона, который первым заметил распространение нового штамма коронавируса, описал комбинацию мутаций в нём как «ужасную» и назвал его «хуже всех остальных». Новый штамм коронавируса снизил цены на нефть. Что еще несет «омикрон» России и миру © REUTERS, Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Однако другие ученые считают, что беспрецедентное количество мутаций штамма может сделать его «нестабильным», не давая широкого распространения. При этом Агентство безопасности здравоохранения Великобритании заявило, что вариант B.1.1.529 имеет Spike-белок, резко отличающийся от содержащегося в исходном штамме коронавируса, на котором основаны существующие вакцины от COVID-19.

В ЮАР, где пока обнаружено наибольшее число зараженных «омикроном», отмечают, что осложнений до сих пор не было отмечено ни у одного находящегося под наблюдением пациента с этим вариантом коронавируса. Как сообщила 28 ноября глава национального объединения медработников ЮАР (SAMA) Анжелик Кутзее, симптомы заражения вариантом «омикрон» необычны, но переносятся легко. «Чаще всего пациенты жалуются на ломоту в теле и чрезмерную усталость. Мы наблюдаем это у молодых пациентов, не у пожилых людей», — уточнила врач.

Глобальный риск, связанный с новым штаммом, очень высок

Вероятность распространения варианта коронавируса «омикрон» на глобальном уровне — высока. Это следует из технического доклада ВОЗ, содержащего рекомендации относительно приоритетных мер реагирования для стран-членов организации. Документ был обнародован в воскресенье, 28 ноября.

В организации обращают внимание на мутации в структуре вируса, которые могут способствовать его «уходу» от вакцин и преимуществу при распространении. «С учётом этих характеристик в будущем возможны всплески COVID-19, которые могут иметь серьезные последствия — в зависимости от ряда факторов, в том числе от того, где они могут произойти. Общий глобальный риск, связанный с новым вариантом коронавируса „омикрон", оценивается как очень высокий», — подчёркивается в докладе.

Для снижения опасности в ВОЗ рекомендуют активизировать усилия по надзору для лучшего понимания того, какие именно варианты коронавируса находятся в распространении. Там также советуют по возможности провести полевые исследования и лабораторные тесты для изучения характеристик мутаций «омикрона». Отдельные страны призывают отчитываться перед ВОЗ в случае появления на их территории этого штамма. «Омикрон» и «Вечный кайф США». Как встреча ОПЕК+ поможет России и помешает Байдену © РИА Новости, Михаил Метцель / Перейти в фотобанк

В организации также предписывают «ускорить охват вакцинации от COVID-19, особенно среди групп населения, обозначенных как высокоприоритетные, и остающихся невакцинированными или вакцинированными не полностью». Наконец, эксперты ВОЗ советуют «использовать подход, основанный на оценке рисков, для своевременной корректировки мер в отношении международных поездок».

А в понедельник, 29 ноября, Лондон в связи с распространением омикрон-варианта коронавируса в экстренном порядке созвал онлайн-саммит министров здравоохранения стран G7 (Великобритания, Германия, США, Франция, Италия, Япония и Канада). Министры заявили о необходимости «незамедлительных действий». По их оценке, для успешной борьбы с новой мутацией требуется, прежде всего, достаточное количество вакцин для всех.

Обеспечить доступность вакцин для населения — задача «стратегической важности», подчеркивается в заявлении. Помимо прочего, это означает необходимость ускорить процесс безвозмездной передачи вакцин и оказания оперативной помощи нуждающимся в вакцинах странам для ускорения их кампаний вакцинации. Тем не менее, о конкретных договоренностях на уровне G7 пока не сообщается.

Осторожно, границы снова закрываются

Хотя ВОЗ призвала не ограничивать авиасообщение из-за штамма «омикрон», это делают одна страна за другой. Полностью запретили въезд иностранцам Израиль, Япония и Марокко. Запрет на въезд в Израиль стал разочарованием для многих российских туристов, которые планировали путешествия на Святую Землю. Ведь Израиль совсем недавно признал «Спутник V», и с 1 декабря планировал открыть границы для граждан РФ.

Практически отрезанными от остального мира оказались страны южной Африки, ставшие эпицентром распространения нового штамма. Многие государства вообще закрыли с ними авиасообщение либо запретили въезд оттуда. В том числе и Россия, которая с 28 ноября ограничила въезд иностранцев из ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини, Танзании. Граждане РФ при этом смогут вернуться домой — вопрос в том, как это сделать в отсутствие рейсов.

В упомянутые выше страны пока что не будут летать самолеты из Франции, Австрии, Турции, Саудовской Аравии, Аргентины, Бразилии, Кувейта и Ирана. Швейцария также ввела обязательный карантин для прибывающих из Великобритании, Египта, Малави, Нидерландов и Чехии. Частичные запреты на въезд из упомянутых стран также ввели Италия, Чехия, Венгрия, Сингапур, Бахрейн, Малайзия, Канада, США, ОАЭ, Австралия, Непал и Южная Корея. Нидерланды запретили прибывающим из ЮАР покидать аэропорт до прохождения тестирования, а Греция, Румыния и Грузия ввели для прилетевших из юга Африки обязательный карантин. Теперь омикрон: что известно о новом штамме коронавируса и чем он опасен © Image by Tumisu from Pixabay

Из-за появления штамма «омикрон» откладывается и возобновление пассажирского железнодорожного сообщения между Петербургом и Хельсинки, заявили в МИД Финляндии. Предполагалось, что оно возобновится 12 декабря. «У нас нет конкретной даты. Дата была назначена, но омикрон-штамм изменил ситуацию», — заявила представитель министерства Нина Васкунлахти. По её словам, переговоры по возобновлению железнодорожного сообщения продолжаются.

Фармацевтические компании обещают обновить вакцины против COVID-19

Сразу несколько фармацевтических корпораций, производящих вакцины против COVID-19, заявили, что уже приступили к изучению штамм «омикрон» и готовы в случае необходимости модифицировать свои препараты.

Компании Pfizer и BioNTech сообщили, что если новый вариант окажется более стойким к их вакцине, они намерены «разработать и произвести специально адаптированную вакцину против этого варианта примерно в течение 100 дней». Впрочем, новую вариацию еще должны будут одобрить регуляторы. Производитель еще одной американской вакцины, фирма Moderna, заявила: «С начала 2021 года у Moderna есть хорошо разработанная и тщательная стратегия, направленная на новые варианты, вызывающие опасения».

AstraZeneca сообщила, что её вакцина, «разработанная в тесном сотрудничестве с Оксфордским университетом, является платформой, которая позволяет нам быстро реагировать на новые варианты, которые могут появиться». Компания уточняет, что уже проводит исследования в районах, где была выявлена последняя мутация. Она также сообщает, что тестирует свои препараты против «омикрона» и надеется, что они будут сохранять эффективность. Вакцина или тест: «Океан Эльзы» огласил правила прохода на бесплатный концерт во Львове © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

В свою очередь, руководитель московского Центра им. Гамалеи, разработавшего «Спутник V», сказал Интерфаксу, что российские ученые готовы адаптировать свою вакцину под новый вариант. Но сначала, по его словам, центр намерен проверить эффективность уже существующего препарата для этой мутации коронавируса. «Такие модификации можно сделать, — цитирует агентство главу центра, академика Александра Гинцбурга. — Модифицировать вакцину можно довольно быстро, но надо ли это вообще делать, мы узнаем после того, как посмотрим вируснейтрализующую способность». При этом Гинцбург напомнил, что центр им. Гамалеи не стал модифицировать «Спутник V» после появления варианта «дельта», поскольку препарат оказался эффективным против него «на 83-85-90%».