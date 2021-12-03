Вся неделя оказалась «зажатой» между пресс-марафоном 27 ноября и посланием президента к Верховной Раде 1 декабря. Тем было много, но в конечном итоге получился пшик – переворота не случилось. Зеленский наговорил, конечно, много, но что из наговоренного имеет хоть какое-то отношение к объективной реальности понять пока трудно

Большинство экспертов полагает, что речь президента имела предвыборный характер и должна была описать какое-то светлое будущее уже после окончательного свержения власти олигархата, но очертания его по-прежнему остаются крайне расплывчатыми.

Переворот

Попытка государственного переворота была анонсирована Владимиром Зеленским 27 ноября. Переворот был запланирован на 1 декабря, когда совпали по времени:

— круглая годовщина всеукраинского референдума о независимости;

— дата выступления президента с посланием к Верховной Раде;

— годовщина начала столкновений боевиков с милицией в 2014 году (в терминологии украинских националистов — «день провокатора»).

В результате состоялось всё — и выступление президента в Раде, и марш националистов (довольно скромный по размаху) и даже какое-то празднование годовщины референдума (более чем скромное — нынешняя власть, очевидно, не считает важным это событие). Переворота не произошло.

Уже 29 ноября Зеленский снял с должности начальника департамента контрразведки СБУ Александра Руснака. Мнения экспертов разделились — одни начали искать связь Руснака с Ахметовым, другие — доказательства низкого качества работы контрразведки. Второй вариант более реален — СБУ в доказательство заявления президента опубликовали переговоры трёх бывших милицейских чинов, скрывающихся в Крыму и по определению не способных к организации переворотов.

В своём выступлении Зеленский привязал к готовящемуся перевороту Рината Ахметова, упомянув, что его, дескать, пытаются привязать к готовящемуся перевороту. Намёк был более чем прозрачен — сдавайся, или пойдёшь по серьёзной статье.

Ахметов серьёзную статью не хочет, потому 1 декабря выехал из Украины, найдя для этого пустяковый предлог. Рада же ещё накануне беспрепятственно приняла изменения Налогового Кодекса, которые вводят дополнительные пошлины на экспорт руды.

В общем, на этом этапе Зеленский выиграл у самого богатого человека на Украине. Секрет прост — президент не разменивается на сложную дипломатию и действует с позиции силы. Так что переворот, пусть и неполный, действительно произошёл.

Война и мир

Владимир Зеленский посылает в Кремль вполне внятные сигналы. Он:

— возражает против принятия закона о переходном правосудии;

— не сомневается в необходимости сохранения Минска-2;

— готов вести прямой диалог с Путиным и даже попросил у российского президента дать гарантии того, что тот не будет нападать (типичная украинская шизофрения — просить не нападать на восьмом году «агрессии»).

При этом, 2 декабря Верховная Рада в очередной раз продлила неработающий закон об особом статусе Донбасса, а против журналиста Юрия Бутусова, опубликовавшего видео, на котором тот стреляет из гаубицы, была развёрнута массированная кампания (правда, есть основания полагать, что к ней присоединилось и посольство США).

При этом присутствуют и тенденции противоположного смысла.

Очевидно, что Зеленский выполнять Минские соглашения не будет. Но надо отметить, что в близких в Банковой телеграм-каналах «драфты апгрейда Минских соглашений» уже почти не упоминаются. Очевидно актуально не это, а возобновление диалога.

Диалог же возобновлять нужно, потому что по-прежнему продолжается истерика относительно сосредоточения российских войск вблизи границы — их насчитали уже 115 тыс. человек. Правда, Москва отвечает, что в Донбасс переброшено 125 тысяч украинских военных.

А 2 декабря ФСБ сообщила, что задержала группу украинских диверсантов, планировавших теракты в Крыму. Если бы хоть один из них удалось бы осуществить, то даже намёки на диалог были бы похоронены. Впрочем, не факт, что Зеленский был в курсе и не факт, что, будучи в курсе, он посчитал бы такой метод давления на Москву неприемлемым.

Перепись населения

Владимир Зеленский сообщил, что Украина проведёт перепись населения совместно с компанией «Apple», которая, так же, как это было в США, предоставит в аренду технику и технологии

30 ноября министр цифровой трансформации Михаил Федоров и директор по взаимодействию с органами государственной власти стран и регионов компании Apple Inc. Марк Леннон. Правда, в руководстве компании никакого Леннона нет… Но кого это интересует?

Есть у нас основания полагать, что Зеленский ничего проводить не собирается. Тем более, он заявил, что украинцев в мире 65 миллионов и анонсировал двойное гражданство для представителей диаспоры (традиционная игра на чужом электоральном поле, которая никакого выигрыша ему не даст).

Впрочем, министру здравоохранения численность населения прекрасно известна и без переписи.

Виктор Ляшко заявил, что «35% украинцев вакцинированы полностью». Учитывая, что полностью привитыми значатся 10 967 700 человек, то всего на Украине 31,3 млн граждан. А по официальным данным 41,6 и это без Крыма.

Надо правда учесть, что сейчас всё ещё продолжается кампания по подписанию деклараций с семейными врачами (аналог ОМС в России) и сейчас медицинская статистика «видит» 32,8 млн. пациентов. На самом деле их может быть гораздо меньше, потому что подписанные декларации есть у многих людей, которые выехали за пределы Украины. С другой стороны, кампания не завершена, и ежемесячно количество подписанных деклараций увеличивается на 200-300 тыс. Так что общее количество жителей в стране окажется в районе 35 млн. человек.