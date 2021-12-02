Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила о желании Соединенных Штатов присоединиться к переговорам по Донбассу. Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции со своим американским коллегой Энтони Блинкеным отметил, что Москва готова восстановить общение с Вашингтоном по Украине. Что стоит за этими словами, узнавала Украина.ру

В четверге, 2 декабря, в Стокгольме открылось заседания Совета МИД ОБСЕ. Одна традиция сменилась другой: неоднократно на полях мероприятий ОБСЕ проходили переговоры глав МИД стран «нормандского формата», в этот раз её не будет, хотя все четверо присутствуют в шведской столице — российская сторона не видит предпосылок для их проведения, — зато традиционной становится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена на международных площадках (первая встреча дипломатов прошла на полях министерской встречи Арктического совета в мае в Рейкьявике). Венгерский эксперт рассказал, что сделает Россия, если США «взорвут» весь бывший СССР © РИА Новости, Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента РФ / Перейти в фотобанк

По словам российского министра, встреча непродолжительная, но тем не менее делегация России хочет двигаться в русле принципиальных договорённостей, достигнутых лидерами двух стран Владимиром Путиным и Джо Байденом на переговорах в Женеве 16 июня, которые заключаются в том, что при всех различиях, причём достаточно глубоких, необходимо, чтобы Россия и США осуществляли ответственный подход, осознавая значение обоих государств для глобальной стабильности и для безопасности, в том числе в Евроатлантике.

«Мы заинтересованы в объединении усилий для урегулирования украинского кризиса. Наши американские коллеги не раз говорили, что они хотят помочь, не разрушая «нормандский формат», восстановив отдельный канал диалога, который существовал при прошлой администрации. Мы к этому готовы», — заявил Лавров.

Осенью 2015 года года Джеффри Пайетт, занимавший тогда пост посла США на Украине, заявил, что Вашингтон не выступает в качестве участника Контактной группы, но обсуждает украинский вопрос с Киевом, Берлином и Парижем. Таким образом, Вашингтон уже был вовлечён в процесс по урегулированию ситуации в Донбассе. В 2016 году Россия и США наладили прямой переговорный канал по Украине, над этой темой работали помощник президента РФ Владислав Сурков и заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд, однако из-за большой разницы в подходах сторон к украинскому вопросу никаких реальных договорённостей достигнуто не было. В январе 2017 года к власти в США пришёл республиканец Дональд Трамп, и Нуланд пришлось покинуть свой пост, новым визави Суркова стал спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер. После его отставки в сентябре 2019-го российско-американский переговорный формат свернули. «Ждут в окопах следующего шага Москвы»: «Таймс» опубликовала репортаж с позиций украинской армии в Донбассе © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

Накануне встречи глав внешнеполитических ведомств в Стокгольме Нуланд, которая при администрации президента-демократа Джо Байдена заняла должность заместителя госсекретаря по политическим вопросам, выступая в видеоформате на Киевском форуме безопасности, объявила о готовности США выполнить вспомогательную роль в урегулировании конфликта в Донбассе.

Перед началом переговоров с Лавровым госсекретарь Энтони Блинкен также отметил значение стабильных и предсказуемых отношений между Россией и США, что отвечает интересам Соединенных Штатов, американского народа и всего мира.

«Но мы четко дали понять в последние недели, что у нас глубокие расхождения относительно агрессивных планов России в отношении Украины, и это направляет нас ровно в противоположную сторону. Это не в чьих-либо интересах. России следует отвести свои войска. Если Россия решит продолжить конфронтацию, то будут серьезные последствия», — предупредил глава Госдепартамента.

Несколькими часами ранее, выступая на Совете министров иностранных дел ОБСЕ, Блинкен обвинил Россию в нарушении Минских соглашений, в частности, договорённостей о прекращении огня, отводе тяжелых вооружений и предоставлении доступа наблюдателям ОБСЕ. Единственным возможным путём урегулирования украинского кризиса госсекретарь назвал дипломатию, при этом отметив, что свои обязательства должны выполнять и Москва, и Киев.

Президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24» 13 ноября отметил, что Россию часто обвиняют в неисполнении Минских договорённостей, однако не могут сформулировать, что конкретно. По его словам, «в Минских соглашениях нигде не сказано, что Россия является стороной конфликта, мы никогда с этим не соглашались и не согласимся, мы таковыми не являемся». Лукашенко рассказал, почему Порошенко сначала согласился остановить войну в Донбассе, а потом передумал © Скриншот с трансляции "большого разговора"

«Мне будет очень интересно услышать пояснения Тони тех заявлений, которые он сделал, назвав пункты Минских соглашений, которые должна выполнять Российская Федерация. Я с нетерпением жду разъяснений и надеюсь, что это мне поможет сориентироваться в отношении того, какие подходы Соединённые Штаты будут исповедовать по урегулированию на Украине», — сказал Лавров перед началом переговоров с американским коллегой.

Если Москве и Вашингтону удастся возобновить прямые переговоры по Украине, тогда возникает вопрос, кто же станет главными переговорщиками. В Кремле за украинское направление в настоящее время отвечает заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак, а пост спецпредставителя Госдепартамента по Украине после отставки Волкера так и остался вакантным. По мнению директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, Москве стоит вести диалог с президентом США Джо Байденом и его советником по национальной безопасности Джейком Салливаном, придерживающимися менее категоричных взглядов на пути деэскалации в Донбассе, чем Нуланд. Она готова вести переговоры с Козаком с позиции, которую поддерживает президент Украины Владимир Зеленский, но которая не соответствует подходу России: провести выборы в Донбассе и вернуть границы с Россией под контроль Киева без предоставления региону особого статуса автономии.

По итогам переговоров Лаврова и Блинкена внешнеполитические ведомства рассказали подробности встречи.

«Госсекретарь дал понять, что, если Москва выберет путь военной эскалации, США и наши союзники готовы заставить заплатить значительную цену. Госсекретарь и министр иностранных дел РФ также отметили важность продолжения координации по вопросам, касающимся двухсторонних отношений, и тех, где наши интересы совпадают — включая блокирование возможностей для Ирана заполучить ядерное оружие», — говорится в заявлении Госдепартамента.

Американская сторона также отметила, что Блинкен поприветствовал возобновление диалога между Арменией и Азербайджаном, а также призвал освободить граждан США Пола Уилана и Тревора Рида, осузждённых в России.

В свою очередь, Лавров акцентировал внимание на стремлении к налаживанию серьёзного, комплексного диалога между Россией и США в соответствии с договорённостями президентов. Украинскому вопросу было уделено особое внимание: подчёркнута необходимость безусловного и полного выполнения Киевом Минских соглашений, включая поддержание прямого диалога с властями ЛНР и ДНР.

«Игнорирование законных озабоченностей России, втягивание Украины в геополитические игры США на фоне развертывания сил НАТО в непосредственной близости от наших границ будут иметь самые серьезные последствия, вынудят предпринять ответные меры для выправления военно-стратегического баланса. Альтернативой этому, как подчеркнул С.В.Лавров, могли бы стать долгосрочные гарантии безопасности на наших западных рубежах, что следует рассматривать как императивное требование», — говорится в заявлении МИД РФ.