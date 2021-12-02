В Сенате и Конгрессе Соединенных Штатов идут бурные дебаты о том, стоит ли вводить новые санкции против «Северного потока — 2». Сам проект тем временем спокойно проходит сертификацию, что, впрочем, вызывает довольно забавные подозрения

Новые санкции против «Северного потока — 2» вызвали раскол в американском конгрессе как в рядах демократов, так и республиканцев.

При голосовании по ускоренному принятию оборонного бюджета не только республиканцы высказались против, но и несколько сенаторов-демократов.

Среди них — Эд Марки, Элизабет Уоррен, Джефф Меркли, Рон Уайден и Берни Сандерс, позиционирующий себя как независимого.

Республиканцы требовали полноценных дебатов по оборонному бюджету, а также включения в документ санкций за сертификацию «Северного потока — 2».

Их поправки были приняты к рассмотрению, однако 1 декабря уже группа сенаторов-республиканцев сообщила, что выступает против голосования по этим изменениям.

«Когда я в последний раз наводил справки, три сенатора заявляли, что будут блокировать голосование. В дальнейшем их будет больше», — цитирует «Интерфакс» сенатора-республиканца от Луизианы Джона Кеннеди.

Кто агент Кремля?

Поправку о санкциях против Nord Stream 2 AG демократы ранее согласились вынести на голосование, хотя Белый дом предупреждал: санкции против «Северного потока — 2» принесут США больше вреда, чем пользы.

«Мы видим, что некоторые члены Конгресса добиваются введения санкций, которые на самом деле не сдерживают Россию, а угрожают при этом трансатлантическому единству», — приводит слова представителя Белого дома Politico.

Рассорившись с Европой, которой нужен этот газопровод, США подтолкнут ее к еще большему налаживанию отношений с Москвой, отмечали в администрации Джо Байдена.

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Однако ряд сенаторов-республиканцев настойчиво добивается ввода санкций против трубопровода. В Белом доме считают, что эти политики руководствуются популистскими соображениями, которые наносят ущерб внешней политике США.

Так что возникает вопрос: кто больший «агент Кремля» — демократы, которые не хотят вводить санкции против «Северного потока — 2» ради внешнеполитических дивидендов, или республиканцы, которые своими действиями толкают Европу в объятия России?

Между тем отношения между Москвой и Берлином на фоне экономического сотрудничества становятся все ближе — настолько, что вызывают забавные подозрения у некоторых экспертов.

«Сговор» ФРГ и России

Ни для кого не секрет, что «Газпром» не проигрывает от разборок в Европе из-за топлива.

Средняя цена газа, проданного в Европу, прогнозируется в четвертом квартале на уровне 550 долларов за тысячу кубов, что является абсолютным рекордом «Газпрома».

Если этот прогноз оправдается — а пока сомнений в этом нет, так как стоимость газа на споте держится стабильно выше 1000 долларов за тысячу кубов, и две трети контрактов «Газпрома» учитывают в формуле ценообразования биржевые котировки.

Такая корректировка была внесена в договоры вместо нефтяной привязки по требованию Европейской комиссии, которая почему-то посчитала, что на рынке всегда будет переизбыток газа и цены на него будут низкими.

Однако высокие цены на газ из-за его дефицита в ЕС на спотовом рынке — объективная реальность уже не первый месяц, и продержатся они как минимум до конца отопительного сезона.

Новая атака на «Северный поток — 2»: cумели ли США выбрать в Германии свое правительство © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Дефицит газа в ЕС мог бы быть ликвидирован запуском «Северного потока — 2», однако по политическим мотивам европейская бюрократия, внимательно прислушивающаяся к веяниям из Вашингтона, не будет спешить с сертификацией трубопровода.

Сложившаяся ситуация позволила делать, пожалуй, слишком эмоциональные заявления относительно судьбы «Северного потока — 2» некоторым специалистам нефтегазовой отрасли.

Так, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Национальной академии наук (НАН) Украины Валентин Землянский в своей статье для издания «Главред» предположил, что ФРГ и «Газпром» сознательно затягивают процесс сертификации нового трубопровода.

Он обращает внимание на то, что в ходе сертификации регулятор потребовал от компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG, зарегистрированной в Швейцарии, создать свой филиал в ФРГ и передать ему в управление инфраструктуру и персонал, находящийся в Германии.

«Вряд ли процесс переоформления оператора был запущен случайно. Ведь процесс сертификации газопровода происходит далеко не впервые, условия те же, но почему-то ни немецкие юристы, ни российские не поняли того, что оператор газопровода должен быть зарегистрирован в Германии», — написал Землянский.

По его мнению, «наверняка об этом нюансе знали, но сознательно пошли на это нарушение», поэтому запуск СП-2 состоится не раньше марта 2022 года.

Однако следует отметить, что после того, как регулятор объявил о вышеуказанном решении, его представитель подчеркнул, что переоформление никак не скажется на сроках прохождения сертификации. Позже это подтвердили в немецком правительстве.

Поэтому рассуждения о том, что переоформление вызовет задержку, не имеют под собой никаких оснований.

Европа платит

О сговоре Германии и России говорить невозможно, стороны четко придерживаются процедуры в столь важном проекте, который нужно оформить так, чтобы комар носа не подточил.

Потерять десятки миллиардов инвестиций не только в трансбалтийский газопровод, но и в распределительные сети на континенте, которые уже построили европейские компании в ожидании «Северного потока — 2», никто не желает.

«Северный поток — 2»: cамый худший кошмар украинской власти становится реальностью © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

После того, как 8 января решение примет немецкий регулятор, его должна одобрить Еврокомиссия, которая может потратить на рассмотрение до двух месяцев с правом продления процесса еще на два месяца.

Не исключено, что «Северный поток — 2» начнет работать только в мае, если Еврокомиссия заартачится и начнет брать дополнительное время на рассуждение.

Да, за это в конечном итоге заплатят европейцы. Еврочиновникам же и без этого придется нелегко.

Убедить электорат в том, что в энергокризисе виноваты не они, своими решениями вызвавшие обвал добычи газа в ЕС, а Россия, которая газ исправно поставляет, вряд ли удастся.