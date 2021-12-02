В России на территории трех регионов задержаны агенты украинских спецслужб, сообщает Федеральная служба безопасности (ФСБ). Двое из них подозреваются в сборе информации о стратегических объектах, один — в подготовке теракта. Украина.ру вспоминает о других известных случаях поимки шпионов и диверсантов из соседней страны

иректор Фонда перспективной политики Олег Бондаренко в интервью Украине.ру отмечает, что «к сожалению, это уже далеко не первый случай, когда российские спецслужбы пресекают деятельность агентов СБУ, которые готовят либо подрывы, либо провокации, диверсии на каких-либо объектах, причем с применением взрывчатых веществ».

«Это говорит о том, что СБУ и главное управление разведки Министерства обороны Украины продолжают вынашивать планы по дестабилизации России. Это следствие той истерии, которая на Украине уже семь лет происходит в отношении России. Россия объявлена "агрессором", и Киев ведет против нее чуть ли не войну такими способами», — указывает собеседник издания.

Сбор информации

«Федеральной службой безопасности на территории трех российских регионов пресечена разведывательно-диверсионная деятельность украинских спецслужб», — говорится в сообщении российских спецслужб.

К настоящему времени известно, что задержаны некто Зиновий Коваль и его сын Игорь. В ФСБ установили, что они въехали на территорию России для того, чтобы собирать информацию о стратегически важных предприятиях страны и объектах транспортной инфраструктуры. Указывается, что они сознались в вербовке действующим сотрудником управления СБУ в Тернопольской области полковником Василием Коваликом.

Подготовка теракта

Примерно в это же время сотрудники ФСБ задержали еще одного подозреваемого в агентурной работе на украинские службы — жителя Киевской области Александра Цилыка.

«Он дал признательные показания, что был завербован и действовал по указанию подполковника Максима Кириловца — сотрудника оперативной группы оперативного отдела спецрезерва ГУР МО Украины», — сообщили в ФСБ. В ведомстве добавили, что задержанные хотели подорвать два самодельных взрывных устройства общей массой 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте.

Российские спецслужбы передают, что Цилык в сопровождении украинских офицеров нелегально пересек границу и был задержан «со средствами поражения при следовании к месту преступления».

Не впервой

Подобные ситуации возникают с завидной регулярностью, поэтому задержание указанных лиц вряд ли решит проблему. Так, недавно информационного пространство облетела история с обвинением сотрудника Главного управления разведки Минобороны Украины, капитана 1-го ранга Сергея Швиденко. Российский суд 21 ноября признал его виновным в подготовке преступлений против безопасности. В основу приговора легли доказательства ФСБ о том, что он курировал диверсионную группу, направленную в Крым.

В целом с победы «революции гидности» (зима-весна 2014) до настоящего времени в России сообщили о 32 случаях задержания сотрудников украинских спецслужб или их агентов. Хотя до указанного периода всего этого не было.

В 2014 году в России задержали четырех лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу Украины. В 2015 году такой случай был всего однажды. Зато по итогам 2016-го года был поставлен рекорд — шесть задержанных агентов украинских спецслужб. В 2017 году сообщалось о задержании двух человек по подозрению в этом же. В 2018 году — о пяти, в 2019 году — о трех, а в 2020 году — о пяти. С января по ноябрь 2021 года в России были задержаны шесть украинских агентов.

Одним из наиболее запоминающихся эпизодов был инцидент в районе города Армянска в ночь с 6 на 7 августа и в ночь с 7 на 8 августа 2016 года. Тогда ФСБ выявила информацию об украинской диверсионной группе в Крыму и отправились на её перехват около города Армянска, в район села Суворово. Во время попытки задержания участники диверсионной группы открыли огонь, в результате которого погиб российский подполковник Роман Каменев. Ответным огнём были ликвидированы двое участников диверсионной группы, трое были задержаны.

В иных случаях задержаний обходилось без перестрелок и гибели людей. Оперативники выявляли подозреваемых как из Украины, так и среди местных сотрудников силовых ведомств, которые собирали информацию о стратегически важных для России объектах и передавали её украинской стороне.