Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала троих агентов украинских спецслужб, которые собирали данные о стратегических объектах в российских городах и планировали теракты. Одна из диверсий, по задумке организаторов, должна была вывести из строя связь Черноморского флота

Двое агентов Службы безопасности Украины (СБУ) Зиновий Коваль и его сын Игорь, как сообщают в ФСБ, прибыли на территорию России для сбора информации, а также фото- и видеосъемки стратегически важных объектов. По словам Коваля-младшего, они получили задание «в городах России сфотографировать автомобильные мосты, железнодорожные мосты, телоэлектростанцию».

Задержанные признались, что были завербованы действующим сотрудником управления СБУ в Тернопольской области полковником Василием Коваликом. За сбор информации диверсанты должны были получить 10 тысяч долларов (более 738 тысяч рублей). Сообщается, что в их автомобиле нашли короткоствольное и автоматическое оружие, а также средства индивидуальной защиты.

«Смотрящий» за Симеизом. Что известно о задержанном ФСБ за шпионаж в пользу Украины © ФСБ РФ Александра Цилыка.

«Он дал признательные показания, что был завербован и действовал по указанию подполковника Кириловца Максима Леонидовича, 1988 года рождения, начальника сектора — сотрудника оперативной группы оперативного отдела спецрезерва ГУР МО Украины», — сообщили в ФСБ.

Цилыка направили в Россию для совершения теракта: планировался подрыв двух самодельных бомб общей массой 1,5 кг в тротиловом эквиваленте. Как сообщают в спецслужбе, диверсант уже один раз пересекал границу России для того, чтобы оборудовать схроны и переправить самодельные взрывные устройства. На второй раз его задержали с поличным.

Другой сотрудник ГУР Минобороны Украины капитан 1-го ранга Сергей Швиденко, которого ранее в России приговорили к 6,5 годам лишения свободы, курировал диверсионную группу, направленную в Крым.

«Был подобран один объект для подрыва, запланированного на ноябрь 2016 года. Это была мачта радиоантенны. (…) На определенное время была бы выведена из строя связь для объектов Черноморского флота», — рассказал он.

В Крыму уже не единожды задерживали украинских диверсантов: украинские агенты либо сами проникают в Россию, либо обеспечивают ресурсами и информацией исполнителей внутри страны.

Случались даже попытки прорваться через границу: в августе 2016 года группа украинских диверсантов попыталась прорваться на территорию региона. При задержании они открыли стрельбу, погиб один сотрудник ФСБ России. На месте столкновения позже было найдено большое количество оружия, в том числе того, которое состояло на вооружении специальных подразделений Вооруженных сил Украины.

Позже были совершены еще две попытки прорваться на полуостров, в результате которых сторона противника потеряла двух человек убитыми, трое были взяты в плен.

Диверсии должны были произойти на российских военных объектах — 39-й вертолетный полк в Джанкое и зенитные части с новым вооружением. И это, стоит отметить, только одна из первых попыток прорваться через границу.

Некоторые агенты СБУ годами живут в стране, но в какой-то момент решают встать на сторону Украины — и оказываются в руках ФСБ.

Одним из таких шпионов оказался депутат Ялтинского городского совета второго созыва Юрий Ломенко — на Украине он состоял в Партии Регионов, в Крыму — в «Единой России», а также какое-то время был мэром города Симеиз.

Как установили в ФСБ, Ломенко в период с 2017 по 2018 год по заданию украинских спецслужб собирал и передавал на Украину данные, составляющие государственную тайну РФ. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «государственная измена», которая предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Диверсии украинских спецслужб на территории России. Справка © ФСБ РФ / ФСБ РФ / Перейти в фотобанк

Заполучить себе агента украинские спецслужбы могут в среде, которая им благосклонна, например, среди членов радикальных проукраинских группировок, которые время от времени обнаруживаются в украинских городах.

Так, в апреле ФСБ выявила партию сторонников радикальной украинской молодежной организации «М.К.У». Отмечается, что это были 16 человек в разных городах страны.

«В… Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе Краснодарского края, Пущино Московской области, Переславле-Залесском Ярославской области задержаны 16 сторонников украинского молодежного радикального сообщества «М.К.У.», причастных к совершению насильственных преступлений, пропаганде экстремизма, а также подготовке подрывов административных зданий органов власти и вооруженных нападений на граждан», — рассказали в спецслужбе.

Отмечается, что у задержанных был свой куратор на Украине. У многих из них нашли холодное оружие и инструкции по изготовлению самодельных бомб.

По мнению военного эксперта и эксперта по безопасности Александра Жилина, Украина действительно представляет для России террористическую угрозу — со времен президента Петра Порошенко на полигоне Яворов готовятся диверсанты.

«Я не знаю, сколько их подготовили, но, думаю, что немало. Кроме того, Верховная Рада приняла закон, позволяющий использовать терроризм за пределами Украины. Другими словами, Киев легализовал террор как инструмент борьбы с врагом. Это террористическое государство», — отметил он.

Остановить террор, по мнению эксперта, из Банковой не могут — ни президент Владимир Зеленский, ни его окружение не имеют возможности решать такие вопросы. Все, уверен Жилин, решается в других центрах, которые используют Украину как ресурс войны против России.