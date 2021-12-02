Президенты России и США могут провести переговоры до конца 2021 года. Незадолго до этого события, 1 декабря, заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд, не понаслышке знакомая с украинской тематикой, объявила о готовности Вашингтона сыграть вспомогательную роль в урегулировании конфликта в Донбассе

Украинский вопрос вновь становится одной из ключевой тем международной повестки.

Санкции, каких мир еще не видел

На итоговой пресс-конференции заседания глав МИД стран НАТО, проходившего в Риге 30 декабря — 1 декабря, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил: «Несмотря на неуверенность по поводу намерений и временных рамок («вторжения России на Украину. — Ред.), мы должны готовиться ко всем возможным сценариям. Мы четко дали понять Кремлю, что мы будем реагировать решительно, в том числе с применением экономических мер очень значимого влияния, от применения которых мы ранее воздерживались. Мы готовы заставить Россию заплатить высокую цену за дальнейшую агрессию против Украины». «Ситуация серьезно осложняется»: Лавров раскрыл коварные планы НАТО по Украине © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

Этот же тезис прозвучал в тот же день из уст его заместителя по политическим вопросам Виктории Нуланд в ходе выступления в онлайн-режиме на Киевском форуме безопасности.

«Мы решительны в своем послании Москве: если они будут делать шаги по дестабилизации Украины и используют свои силы для агрессии против Украины, то будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом», — сказала она.

Комментируя слова Блинкена, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что нынешняя администрация с самого начала работы демонстрировала готовность использовать ряд инструментов, в том числе экономических, в ответ на враждебные шаги России.

Тем временем внутри самих США нет единой точки зрения на санкции, которые так или иначе связаны с Россией: демократы и республиканцы в Сенате только со второй попытки согласовали поправки к проекту оборонного бюджета, включающие введение санкций против компаний, участвующих в сертификации газопровода «Северный поток — 2», а Госдепартамент пытался убедить однопартийцев президента заблокировать эту инициативу.

«При чем здесь политика? При чем здесь Сенат США? Это какой-то трагикомедийный сюжет. Во-первых, потому что "Северный поток — 2" уже построен. Второе: это сугубо коммерческий проект. Это уже запредельная история, здесь нет ни логики, ни аргументов в пользу принятия [санкций]. Я очень рассчитываю, что это, может быть, политическая такая шумиха, которая не закончится принятием решения. Иначе это полная дискредитация союзнических отношений и вообще логики, здравого смысла и международного права», — заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она обратила внимание на то, что эти санкции направлены даже не против России, а против крупного европейского проекта, в котором участвует целый ряд европейских коммерческих структур, и проект этот в первую очередь нужен Европе — для обеспечения более низкой цены на газ. Немецкий эксперт Рар рассказал о будущем «Северного потока — 2» © Nord Stream 2 / Nord Stream 2 / Перейти в фотобанк

По мнению Матвиенко, тему санкций раскручивают с целью отвлечения внимания от внутренних проблем США, ведь «взяться за шумовую шашку, помахать ею, показать свой "патриотизм" легче», чем принимать решения, необходимые для собственной страны.

Миротворческое озарение США

Как «акт агрессии» России США и все остальные западные страны рассматривают вооруженные действия в Донбассе, хотя России в этой истории отведена роль участника переговорного процесса по урегулированию кризиса, но никак не участника самого конфликта — это Киев и народные республики.

Нуланд констатировала, что переговоры по Донбассу зашли в тупик — по Минским договорённостям, которые назвала единственным путём урегулирования конфликта, много чего не выполняется. И тут же предложила выход из сложившейся ситуации.

«Мы считаем, что США могли бы сыграть вспомогательную роль, как мы пытались делать в 2015-2016 годах, не заменяя "нормандский формат", работая параллельно с Киевом, чтобы лучше понять, как вы видите будущее Донбасса, как вы бы хотели реинтегрировать это население, как вы будете устанавливать отношения в будущем, как необходимо реконструировать эту часть Украины, а также работая с Москвой, чтобы понять, действительно ли она готова оставить решать тему будущего Донбасса украинцам», — заявила она. «А давайте позовем дедушку Джо»: Бондаренко объяснил, почему США не стоит звать в «нормандский формат» © РИА Новости, Нина Зотина

Параллельно с работой «нормандской четвёрки», куда США не вошли, Нуланд в 2016 году вела двусторонние переговоры по украинской тематике с помощником президента России Владиславом Сурковым. Всего состоялось 4 встречи политиков (15 января в Калининграде, 18 мая, 23 июня и 5 октября в Москве), но достичь прорыва не удалось из-за разногласий в позициях сторон: если Россия настаивала на приоритетности решения политических вопросов, прежде всего на предоставлении Донбассу особого статуса и разведении войск на линии разграничения, то Штаты — на вопросах безопасности. Переговорный формат «Нуланд — Сурков» прекратил своё существование с приходом в Белый дом президента Дональда Трампа, и на рандеву с помощником президента РФ начал ездить спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер. Однако никаких прорывов достичь тоже не удалось.

Основным требованием Минских договоренностей Нуланд, выступая на Киевском форуме безопасности, назвала вывод за пределы Украины и проведение свободных и независимых выборов в Донбассе. По ее словам, первым шагом должно стать отведение Россией своих войск от границ Украины, чтобы создать лучшие условия для переговоров.

И здесь несколько нестыковок. Во-первых, разгоняемая в американской прессе истерия о концентрации российских войск около границы для дальнейшего вторжения на Украину как всегда не подкреплена никакими доказательствами. Более того, даже украинские военачальники говорили, что никакого необычного скопления российских военных не наблюдают. Во-вторых, хотя законодательно присутствие иностранных войск на Украине запрещено, но де-факто на постоянной основе там находятся военные стран НАТО, которые участвуют в совместных военных учениях. То есть если и выводить с Украины, то западные войска. В-третьих, как рассказывает представитель России в Контактной группе Борис Грызлов и представители самопровозглашенных донецкой и Луганской народных республлик (ДНР и ЛНР), переговоры срывает не кто иной, как Киев. Экс-секретарь СНБО выступил против подключения США к «нормандскому формату» © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

«Конечно же, переговорный процесс оказывается под очень сильным воздействием Соединенных Штатов, которые не дают ему превратиться в тот процесс, который изначально был задуман. То есть в процесс умиротворения, в качестве которого начинались Минские переговоры, создавался «нормандский формат», выдвигалась «формула Штайнмайера». Я думаю, что нужно, пока есть возможность, пытаться склонить все стороны к тому, чтобы соблюдать условия, выработанные в этих форматах», — сказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik.

Однако добиться этого, по его словам, будет сложно, потому что Украина фактически находится под внешним управлением, а США хоть и не входят официально ни в один из переговорных форматов, но оказывают деструктивное влияние для воздействия на Россию, чтобы сохранять фактор давления в Донбассе.

О том, что Запад не имеет реального желания покончить с войной в Донбассе, говорит хотя бы тот факт, что они поставляют Киеву всё новые и новые партии вооружения и боеприпасы, направляют туда своих военных инструкторов.

Поскольку США имеют серьёзное влияние и на предыдущего президента Украины Петра Порошенко, и на нынешнего главу государства Владимира Зеленского, Россия никогда не возражала против привлечения Вашингтона к переговорам, на чём настаивал Киев — лишь бы процесс сдвинулся с мёртвой точки, и в Донбассе наступил мир, однако расширения «четверки» не хотели Германия и Франция. «Им не до нас»: Резников оценил возможность подключения США к «нормандскому формату» © Алексей Резников/Фейсбук

У глав внешнеполитических ведомств США и России есть прекрасная возможность обсудить американскую инициативу — 2 декабря они проводят встречу на полях Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме.

«Мы заинтересованы в объединении усилий для урегулирования украинского кризиса. Наши американские коллеги не раз говорили, что они хотят помочь, не разрушая «нормандский формат», восстановив отдельный канал диалога, который существовал при прошлой администрации. Мы к этому готовы», — сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Не исключено, что заявление Нуланд о вспомогательной роли Вашингтона в урегулировании конфликта в Донбассе прозвучало именно сейчас с целью повышения ставок перед переговорами президентов России и США, которые могут состояться уже в ближайшее время, до конца 2021 года. Одной из основных тем, по словам Лаврова, будет именно Украина.