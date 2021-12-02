Прошедшая на Майдане 1 декабря акция протеста показала: оппозиция нашла у президента Украины еще одну непростительную ошибку. Ее Зеленский совершил всего за несколько часов до начала митинга

В среду, 1 декабря, президент Украины Владимир Зеленский выступил с ежегодным посланием Верховной Раде. Среди прочего он заявил о готовности прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«Хочу говорить в конце о главном. Мы должны говорить откровенно. Несмотря на любые сложности, говорить правду. Восемь лет продолжается война на Донбассе. Восемь лет, как Россия аннексировала Крым. Я не боюсь говорить всем и говорить прямо россиянам. Именно поэтому я не боюсь прямого разговора с ним», — заявил в своем послании Зеленский, не назвав российского президента по имени. День провокатора. Как «Нацкорпус» и люди Порошенко унижали Зеленского 1 декабря © Facebook, Рух опору капітуляції

По словам Зеленского, власти страны «не боятся прямого диалога».

«Мы должны сказать правду. Мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией, и пока это признали все. Все внешние партнеры, а некие внутренние это не признают. Мы должны говорить, зная, что у нас сильная мощная армия, и не бояться сейчас говорить друг другу правду. Если мы хотим вернуть Донбасс, то давайте, а если хотим просто ходить и говорить об этом, то давайте ничего не делать», — подчеркнул Зеленский.

Эта речь должна была продемонстрировать смелость Зеленского. Однако вместо этого слова о готовности смело и прямо поговорить с Путиным создали для Зеленского проблему.

Недопустимые переговоры

Сразу после слов Зеленского в украинском парламенте о необходимости переговоров с Путиным его раскритиковали оппозиционные политики.

«Во-первых, это перечеркивает наработки международных форматов давления на Россию, в том числе и Нормандского формата, других форматов», — заявил экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны и бывший исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов на Киевском форуме по безопасности 1 декабря.

Одной из выступавших на этом форуме была замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. Олигархи обузданы, а госпереворот не удался. Успехи или пирровы победы Зеленского © коллаж Украина.Ру

Кроме того, по словам Турчинова, переговоры Зеленского с Путиным «будут сигналом для общества, что нездоровый процесс коллаборации в высшем руководстве страны уже начался».

Но выступая на форуме, Турчинов еще сдерживался. Спустя несколько часов он добрался на Площадь Независимости в Киеве. Там — на Майдане — один из лидеров госпереворота 2014 года не выбирал выражений.

«Мы не будем позволять этой власти снова превращать Украину в губернию России! Все надеялись услышать, как президент будет защищать страну от российского нашествия <…>, а услышали лишь одно его желание — пойти на переговоры с Путиным!» — кричал Турчинов со сцены собравшимся.

Координатор митинга — бывший народный депутат Андрей Левус — тоже не сдерживал эмоций.

«Когда тут будет миллион, они просто убегут без единого удара, без единого скандирования. Нам нужно работать, чтобы тут был миллион <…> Когда выйти — мы почувствуем все вместе. Но могу сказать точно: как только мы услышим дату встречи с Путиным, в тот момент мы должны быть готовы выйти на улицы и сделать всё, чтобы Зеленский больше сюда не вернулся. Летит туда — может больше не возвращаться», — призывал он собравшихся.

Когда митингующие пришли с Майдана к Офису президента, они забросали вход в администрацию Зеленского копеечными монетами.

Инициатором этого шага был Левус.

«Давайте, бросим ему (Зеленскому. — Ред.) монеты, как Иуде», — заявил Левус.

Во время выступлений и он, и другие участники акции протеста не раз вспоминали о словах Зеленского о переговорах с Путиным.

Тем самым они вызывали чувство «дежавю» у тех, кто беспристрастно следил за митингом. И это чувство было оправдано.

«Как в старой сказке»

Левус является одним из лидеров и основателей «Движения сопротивления капитуляции». Неофициально это движение действовало с начала лета 2019 года. И главной его целью было влиять на политику Зеленского, с тем чтобы не допустить улучшения отношений с Россией и мира в Донбассе. Только детям, и никому другому. Как Бендер вдохновил Зеленского © коллаж Украина.Ру

Так, 10 июня 2019 года будущие основатели движения вместе с общественными организациями и партиями провели акцию протеста «Нет капитуляции!».

Во время акции собравшиеся требовали от Зеленского уволить главу его администрации Андрея Богдана и пресс-секретаря Зеленского Юлию Мендель, «которая озвучивает пророссийские месседжи».

Спустя два с половиной года — 1 декабря 2021 года — от Зеленского требовали уволить главу Офиса президента Андрея Ермака, советника Руслана Демченко, замглавы Офиса президента Олега Татарова «и других агентов Российской Федерации».

Следующая масштабная акция протеста под лозунгами «Нет капитуляции!» прошла 17 сентября. На ней к Зеленскому приняли обращение с требованием не соглашаться на «формулу Штайнмайера».

За пять дней до этого, 12 сентября, Зеленский заявил, что на встрече лидеров стран «Нормандского формата» будет обсуждаться «формула Штайнмайера», которое предусматривает выборы в ДНР и ЛНР.

«Согласие с этой или с любой похожей формулой будет означать капитуляцию Украины на условиях Кремля. Мира с Россией нельзя достигать никакой ценой. Такой мир приведёт ещё более масштабной войне, до больших жертв и скитаний украинцев, вызовет разрушение независимой государственности Украины», — говорилось в обращении к Зеленскому.

В конце обращения Зеленского предупреждали о том, что он не должен игнорировать этот документ и содержащиеся в нём требования.

«Все эти положения должны стать ключевыми элементами позиции Украины во время переговоров в любом формате. Призываем президента Украины придерживаться именно такой позиции. Глава государства должен осознавать, что украинский народ не согласится с унизительным миром и будет противостоять любым попыткам навязать капитуляцию перед Кремлём», — говорилось в обращении.

Спустя два с четвертью года Зеленского попрекали уже не фамилией Штайнмайера, но фамилией Путина. И всё так же указывали не недопустимость мира с Россией.

При этом делали это не только те же люди, что и в 2019 году, но и бывшие союзники Зеленского — партия «Национальный корпус». В 2019 году эти националисты помешали пятому президенту Украины Петру Порошенко провести полноценную агитационную избирательную кампанию, сыграв тем самым на руку Зеленскому.

Однако 1 декабря они объединись с теми, кого уже в 2019 году называли «людьми Порошенко». И теперь сообща они пытаются расшатать уже режим президента Владимира Зеленского.