Пока мир сотрясает скандал с мигрантами на польско-белорусской границе, Украина бесшумно становится транзитной зоной для транспортировки нелегалов в Евросоюз. Специально созданный для решения этой проблемы Департамент миграционной полиции массово отлавливает как самих нелегальных переселенцев, так и организаторов преступных схем

Но этот бизнес стал настолько востребованным и прибыльным, что действия правоохранителей скорее напоминают черпание воды решетом.

Все хотят убежища

Одной из наиболее активно обсуждаемых тем стала катастрофа желающих попасть в ЕС мигрантов на белорусско-польской границе. Не секрет, что введенным в сентябре в Белоруссии безвизом для граждан Ирана, Пакистана, Египта, ЮАР и Иордании умело воспользовались контрабандисты, которые через «туристические агентства» организовали поток людей к границам ЕС. В итоге мигранты, прибывшие в Белоруссию как туристы, оказались на границе в ловушке — законы РБ запрещают туристам покидать безвизовую зону. Такая законодательная коллизия привела к скоплению людей на границе и последовавшему за этим скандалу. Павел Волков. Кто он © Павел Волков/Facebook

Именно из-за отсутствия крупных международных скандалов мало кто знает, что подобные схемы массово реализуются и на Украине. Причем проблема даже не в участии граждан Украины в польско-белорусском мигрантском кризисе, хотя таковые случаи тоже имеют место. Например, в ноябре польская полиция возле города Клищели в Подляском воеводстве (граничит с Белоруссией) задержала украинского «курьера», который собирался перевезти шестерых граждан Ирака. Проблема в том, что реализация подобных схем на Украине упрощается тотальной коррупцией, политическим хаосом и наличием у Украины безвизового режима с ЕС.

Так в апреле текущего года одесские правоохранители ликвидировали преступную группу, которая переправляла людей во Францию. Пресс-служба Нацполиции пишет, что в состав группы входили «граждане Украины и соседнего государства». Видимо, речь о поляках.

Это «туристическое агентство» подыскивало на территории Одесской области людей с материальными проблемами и предлагало им экскурсию по Европе с конечной локацией в небольшом французском городе Мелён в 45 км к юго-востоку от Парижа. Там у туристов отбирали документы и деньги, заставляли звонить в посольство и, ссылаясь на конфликт на востоке Украины, просить статус беженцев. Рассмотрение заявлений по закону длится 9 месяцев. На это время французские власти выдавали гражданам Украины банковские карты для получения ежемесячной денежной помощи. Преступники отбирали эти карты, а граждан Украины отправляли домой. Таким образом с одного «беженца» удавалось получить около тысячи евро. За полтора года такие махинации провернули с несколькими сотнями украинских граждан. Совместная операция украинской и французской полиции позволила задержать преступников. В частности, во Франции — 9 человек.

Вряд ли это преступное «туристическое агентство» является случайным эксцессом, поскольку летом Евросоюз в четвертом отчете Еврокомиссии относительно механизма приостановки безвизовых режимов потребовал от Украины «уменьшить» количество ее граждан, которые нелегально находятся в государствах-членах ЕС и массово подают заявления о предоставлении убежища.

«Необходимы дальнейшие усилия для решения проблемы необоснованных заявлений о предоставлении убежища», — указано в отчете.

Оказалось, что в 2020 году число украинцев, попросивших убежища в странах ЕС выросло на 37% по сравнению с предыдущим годом и достигло 6020 человек.

Вид на жительство на Украине как промежуточный этап переселения в Евросоюз

В Национальной полиции Украины даже пришлось создать специальное подразделение миграционной полиции. Начальник Департамента Сергей Пантелеев рассказал о том, как действует бизнес по переброске мигрантов в ЕС:

«Для того, чтобы иностранцу получить вид на жительство, нужно либо подтвердить, что он состоит в браке с гражданкой Украины, либо предоставить контракт с предприятием, которое берет его на работу. Такие трудовые контракты в этом случае, как правило, заключались со специально зарегистрированными фирмами. В некоторых случаях их руководителями были фиктивные жены иностранцев… Правда, сами женщины об этом не подозревали, предприятия регистрировали на них без их ведома. Контракты, которые предоставлялись в центры занятости, были поддельными… За получение вида на жительство иностранцы платили 1,5-2 тысячи долларов США. Из этой суммы фиктивным женам отдавали около 300 долларов».

Есть и другая схема — приглашение на учебу в вуз. «Заберите у меня этот инструмент!»: Лукашенко ответил на обвинения в использовании мигрантов © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

«В большинстве случаев, — утверждает Пантелеев, — между вузами и иностранцами стоят фирмы-посредники, которые предоставляют недостоверную информацию с целью получения иностранцем вида на жительство. Такой лжестудент в дальнейшем успешно нелегально работает у нас или планирует свой незаконный выезд в Евросоюз».

Через коррупционную систему выдачи вида на жительство (ВНЖ) Украина становится своеобразным хабом для накопления граждан из неблагополучных стран Азии и Африки с целью дальнейшего трансфера в ЕС.

В мае миграционная полиция Закарпатья в селе Тишев Мукачевского района поймала жителя Львовской области, который вез через границу четырех индийцев. В июне там же, в Закарпатье, полиция вместе с СБУ и пограничниками разоблачила «устойчивый международный канал нелегальной миграции». Организатором канала оказался местный житель, его подельниками — киевлянин родом из Афганистана (искал иностранных клиентов) и житель Черновцов (отвечал за транспортировку нелегалов для дальнейшей переправки через «зеленую» границу в страны ЕС). Среди клиентов задержанных были преимущественно граждане Афганистана, Пакистана и Индии. Стоимость услуги составляла от 3,5 до 6 тысяч долларов.

В июле полиция и пограничники снова остановили автомобиль с четырьмя индийцами без документов. Их пытался вывезти за границу 38-летний житель поселка Великий Березный Ужгородского района. Интересно, что данный гражданин уже привлекался и именно за незаконное перемещение иностранцев через границу. Индийцев отправили в пункт временного пребывания нелегалов Чопского пограничного отряда. Тогда же задержали 36 нелегальных мигрантов «из стран Южной Азии и одной из стран Закавказья», которые за свой транзит в ЕС заплатили от 12 до 15 тысяч долларов. Организаторов не поймали.

В августе ситуация еще усугубилась. 10 августа в Закарпатье правоохранители остановили для проверки автомобиль Daewoo, за рулем которого находился 33-летний львовянин, а на пассажирских местах — двое пакистанцев без документов. В тот же день 38-летний водитель Daewoo Gentra безуспешно попытался вывезти в Евросоюз, а именно в Словакию, четырех нелегалов из Узбекистана возрастом от 18 до 29 лет. 16 августа там же, на западной границе Украины, схватили 36-летнего мужчину во время получения им 5,8 тысяч долларов от иностранных клиентов за поддельные паспорта стран ЕС. За эти деньги он должен был помочь им также пересечь границу. Естественно, схемой занималась целая группа. Обыск показал, что для изготовления поддельных документов использовался прибор лазерной гравировки. Один паспорт — 1800 евро. 19 августа организаторов незаконной миграции из Украины в ЕС накрыли уже не на границе, а в Киеве. По данным миграционной полиции, злоумышленники с помощью специальной аппаратуры подделывали визы стран ЕС, которые продавали через Интернет гражданам Индии, Бангладеш, Ганы и Марокко для дальнейшего трансфера через Украину в Европу. Одна такая виза в среднем стоила 2 тысячи евро.

«Гибридные войны», «гибридные права» и «гибридные люди»

Осенний улов оказался не меньше. 22 октября в селе Латирка Воловецкого района Закарпатской области полиция остановила автомобиль Toyota Prius с шестью людьми в салоне. Единственный из них, кто имел при себе документы — 33-летний пакистанец. Остальные пятеро, возрастом от 21 до 37 лет, доказать законность пребывания на Украине не смогли. Известно, что водитель взял с них деньги для перевозки через границу в ЕС. На следующий день, 23 октября, Департамент миграционной полиции отчитался о задержании около 40 «студентов» во время их попытки пробраться в Евросоюз. Установлено, что организаторы успели за два года переправить на Украину около 3 тысяч таких иностранцев «для получения образования». Преступники создали сеть фирм-посредников по рекрутингу граждан более 10 стран Африки и Юго-Восточной Азии, а для прикрытия использовали некий частный вуз. Иностранцы получали официальное приглашение на учебу, законно приезжали на Украину, а затем их незаконно переправляли через границу мимо пунктов пропуска. Стоимость транзита одного «студента» в ЕС колебалась от 13 до 15 тысяч долларов. По предварительным данным, сеть приносила более миллиона долларов ежегодно. Появилось видео «расстрела мигрантов» украинскими пограничниками © REUTERS, Gleb Garanich

23 ноября контрразведка СБУ разоблачила некую «международную группировку» в лице жителей Ивано-Франковской и Черновецкой областей, а также некоего «посредника-иностранца», которая за 5 тысяч евро изготовляла документы, необходимые для получения паспорта «одной из стран ЕС» и обеспечивала процедуру подачи на рассмотрения вне очереди. Ну и совсем свежий случай произошел 25 ноября. Канал незаконной легализации иностранцев ликвидировали в Днепропетровской области. Сирийцы, египтяне, иракцы и турки, желающие получить украинскую лицензию на ВНЖ для дальнейшего въезда в ЕС разными путями, договорились с «партнерами» на Украине, в т.ч. с сотрудницей одного из районных ЗАГСов и нашли гражданок Украины, согласившихся за 500 долларов вступить в фиктивный брак. За услугу каждый из иностранцев платил 2000 долларов. В результате иностранец незаконно получал вид на временное или постоянное право проживания в Украине и регистрировался по месту проживания одной из участниц группы. Всего группировка успела заработать 120 тысяч долларов.

Надежнее всего, конечно, сделать украинский паспорт, с которым можно по безвизу въехать в Европу. Но это дорого даже по сравнению с вышеназванными схемами. Говорят, что-то около 20 тысяч долларов.

Открытым остается вопрос, имеют ли спецслужбы долю в бизнесе. Раз «туристов» и «туроператоров» постоянно ловят, а поток не иссякает, значит бизнес выгодный и потенциальный заработок вполне перекрывает риск быть пойманным. Особенно, если кто-то прикроет. Зато сами нелегалы, бегущие из своих неблагополучных стран в поисках лучшей жизни, всегда остаются бесправными. И когда министр иностранных дел Украины Кулеба говорит, что нет никакого мигрантского кризиса, а «есть гибридная война России против Европы», ему следовало бы обратить внимание на то, как в этой «гибридной войне» замечательно участвуют его соотечественники. Исследователь из университета Хельсинки Дарья Кривонос в своей свежей работе заявила, что использование термина «гибридные военные действия» не только подменяет понятие «военных действий», как бы снимая с их акторов ответственность за реальные человеческие жизни, но и легитимирует отсрочку применения прав человека к тем же мигрантам под сурдинку о «гибридной войне России против Европы». Ведь при «особых гибридных обстоятельствах» и права человека могут стать «гибридными».