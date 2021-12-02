В среду, 1 декабря, президент Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде, раздав массу очередных обещаний. Центр Киева был оцеплен отрядами Нацгвардии, так как президента накануне запугали запланированным госпереворотом. Тем временем президент в Раде рассказывал украинцам, что жить им стало лучше, а будет еще лучше

Что наобещал президент Зеленский

Рассказывая депутатам и обычным гражданам о внешней и внутренней ситуации, Зеленский пообещал внести в парламент 10 декабря законопроект об экономическом паспорте украинца. Отрапортовал он о росте золотовалютных резервов, которые достигли уровня 30 миллиардов долларов. Похвастал и реализацией программы «Доступные кредиты», которые получил малый и средний бизнес, создав тысячи рабочих мест. Президент рассказал о стабилизации экономической ситуации и росте ВВП. Пообещал вернуть Крым «не только на билбордах». Пообещал построить 810 мостов, создать национальную авиакомпанию до 2025 года и завод по изготовлению военных беспилотников. Пообещал провести совместно с компанией Apple перепись в 2023 году, которую ООН от Украины требует уже 20 лет. Пообещал бороться с олигархами и внести закон о двойном гражданстве для представителей западной диаспоры, заявив, что украинцев 65 миллионов. День провокатора. Как «Нацкорпус» и люди Порошенко унижали Зеленского 1 декабря © Facebook, Рух опору капітуляції

Речь президента напоминала, скорее, инаугурационную, если отбросить, что он у власти уже 2,5 года. Вызвана она была, что очевидно, дальнейшим падением рейтинга главы государства, а также слухами о назначенном на этот день госперевороте. Такими раскрытыми «переворотами» украинские спецслужбы регулярно пугают президентов, доказывая, что не зря едят свой хлеб. Столь же регулярно у президента Зеленского возникает желание раздать новые обещания в надежде, что о старых (неисполненных) забудут на их фоне. Посадки топ-чиновников Порошенко, один миллиард деревьев, полторы тысячи парков, новый космодром и зарплаты педагогам по 4 тысячи долларов в месяц. Хотя последнее время Владимир Зеленский стал хитрее, сдвигая исполнение обещаний в далекое будущее, действуя по принципу Ходжи Насреддина, который за деньги обещал научить осла разговаривать, но лет через 20, когда уже не будет либо осла, либо Насредина.

«Дети — цветы жизни»

На этот раз в своей речи и обещаниях президент сделал акцент на детях. В частности президент пообещал подать законопроект об экономическом паспорте украинца. Согласно этой концепции, деньги, получаемые от увеличения налогов и ренты за использование недр Украины, будут направляться на счета детей, родившихся после 2019 года. По достижении совершеннолетия, они смогут использовать эти деньги на обучение. Зеленский называет это инвестициями в будущее. «Мы направим эти средства на наших детей», — заявил Зеленский.

В своей речи он был столь же пламенным оратором, как и Остап Бендер, не забывавший об «инвестициях» в будущее детей. «Мы должны вырвать детей из цепких лап улицы, и мы вырвем их оттуда! Поможем детям! Будем помнить, что дети — цветы жизни. Я приглашаю вас сейчас же сделать свои взносы и помочь детям. Только детям, и никому другому», — призывал Великий комбинатор.

Третий круг обещаний инвестиций в детей

Такое обещание было еще в предвыборной программе президента. В январе 2020 года аналогичный законопроект подал «Слуга народа» Дмитрий Костюк. Его законопроект предлагал создание "Фонда будущего", который будет аккумулировать 1% от реализации земли, полезных ископаемых и прочих природных богатств ежегодно.

Деньги из фонда должны начисляться на специальные личные счета — "экономические паспорта" — для украинцев, рожденных в Украине после 1 января 2021 года и проживавших на территории страны на протяжении 18 лет. Выплачиваться сумма будет после достижения ими совершеннолетия.

Заявленная цель проекта — прекращение оттока украинцев заграницу и повышение уровня жизни. Депутат Костюк приводил пример Объединенных Арабских Эмиратов, где молодые граждане получают от государства определенный процент от продажи нефти. Законопроект Костюка так и не был рассмотрен Радой.

В декабре 2020 года с аналогичной идеей выступил Михаил Саакашвили, бывший тогда главой украинского Исполнительного комитета реформ, а ныне — арестованный в Грузии по обвинениям в коррупции.

Сейчас же, по словам Зеленского, принятие нового налогового закона должно создать базу для реального исполнения идеи об экономическом паспорте. Турагентство «Украина». Доставим мигрантов в ЕС, дорого © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Признаки финансовой пирамиды

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев утверждает, что средства от увеличения налогов и ренты будут вкладываться в облигации. «Создается Фонд будущих поколений. Это государственное учреждение размещает средства — они не просто будут лежать на счету — в те инструменты, которые приносят доходы. Ценные бумаги, облигации… И задачей фонда будет приумножить деньги, не только на уровень инфляции, но и выше», — объяснил Гетманцев, подчеркнув, что инфляция сейчас официально 8%, а доходность облигаций — 12%. Иными словами, Гетманцев предлагает вкладывать эти средства в ОВГЗ — облигации, которые уже сейчас имеют все признаки финансовой пирамиды. В ноябре иностранцы уже начали сбрасывать эти облигации, что сразу же сказалось на курсе гривны.

По замыслу же Зеленского, средствами можно будет воспользоваться только через 16 лет, когда уже вряд ли кого-нибудь из «Слуг народа» можно будет найти на родине. Тем не менее, Гетманцев называет сумму в 10 тысяч долларов, которые сможет получить украинец, рожденный после 2019 года по достижению совершеннолетия и потратить их на образование или жилье.

Идея в целом здравая, но реализуема в государствах со стабильной экономической и политической ситуацией, но не в государствах, где прохождение отопительного сезона становится ЧП национального масштаба, а госпереворотом власти пугают население каждые полгода. Учитывая сколько раз в украинских банках обесценивались вклады, сколько обманутых вкладчиков пикетировали Кабмин, через 16 лет на накопленные средства можно будет пройти лишь трехчасовой курс о пожарной безопасности. Аналогичным образом украинцам пытаются сватать идею о накопительной пенсионной системе — деньги сейчас, а возврат — лет через тридцать. Подобные идеи продвигают на фоне новостей о том, что по всей стране разворованы стратегические запасы продовольствия (склады Госрезерва). Такие фонды на будущее государства обычно создают, когда появляются излишки, но на Украине дефицитный бюджет, а долги по зарплате превышают 4 миллиарда гривен, по данным Госстата. Олигархи обузданы, а госпереворот не удался. Успехи или пирровы победы Зеленского © коллаж Украина.Ру

Поскольку в стране в среднем рождаются около 300 000 детей ежегодно, то к 2037 году, государство должно будет выплачивать им по 3 миллиарда долларов ежегодно — сумму, превышающую доходы за транзит российского газа, прекращение которого Киев рассматривает, как финансовую катастрофу.

Гораздо эффективнее для инвестиций в будущее было бы увеличение бюджетных мест в университетах страны уже сейчас или эффективная государственная жилищная программа для молодых семей. За последние 15 лет количество «бюджетников» в украинских ВУЗах сократилось более чем в 5 раз. Средства, полученные за использование недр (если их, конечно, реально кто-то получит), можно было бы направить на развитие системы бесплатного или хотя бы доступного высшего образования. Если, конечно, инвестиции в будущее — не просто пустые слова или маскировка финансовой аферы.

«"Экономический паспорт украинца", о котором говорит Зеленский, это пустота. Деньги с рождения каждому ребёнку на высшее образование государство копить будет? Так высшее образование и сейчас многим государство оплачивает, без никакого "паспорта". Закроют финансирование "бюджетных мест" в ВУЗах и "паспорт" будет. Что поменяется? В СССР образование каждому ребёнку гарантировалось, бесплатно и без всяких "паспортов"», — комментирует инициативу Зеленского глава Жилищного союза украинцев Александр Скубченко.

Экономист Александр Охрименко называет идею об экономическом паспорте маниловщиной, ничем экономически не обоснованной. «Это откровенная маниловщина и глупость. Даже Россия со своей нефтью и газом не может себе это позволить. В ОАЭ это работает только потому, что там много нефти и очень мало местного населения. В Украине нет таких больших природных ресурсов, чтобы сделать, как в ОАЭ. Если даже сделать эти «экономические паспорта украинца»… то там можно накопить за 18 лет сумму не больше 1000 гривен. Глупая затея», — пишет экономист.

Идею о начислении средств за использование недр Зеленский и его «Слуги народа» уже выдвигали. Реанимировали же ее по двум вероятным причинам: 1) президенту на фоне падения популярности и запугивания «госпереворотами» потребовалось артистически раздать обещания по второму кругу; 2) умные головы из Офиса президента усмотрели схему, как средства, получаемые от увеличения налогов, направить не на погашение бюджетных дыр, а в некий фонд, с которого спросить можно будет не раньше 2037 года.

В общем, как говорил в аналогичной ситуации Бендер: "Только детям, и никому другому".