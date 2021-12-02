Президент Украины Зеленский вполне может праздновать три политические победы: 5 ноября 2021 года он подписал ранее принятый закон № 5999 об олигархах, 30 ноября Верховная Рада приняла «ресурсный закон» № 5600, а 1 декабря вообще фактически победил намеченный на этот день госпереворот, якобы инспирированный олигархом Ринатом Ахметовым и Россией

Фактически остались завершающие формальности. По закону об олигархах Совет нацбезопасности и обороны (СНБОУ) должен составить список этих олигархов и определиться, что с ними делать — дожидаться от олигархов добровольного «разоружения перед партией» или же вводить против них санкции и таким образом заставлять «делиться награбленным».

Так называемый «ресурсный закон» («О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений») президенту еще нужно подписать и ввести в действие с 1 января 2022 года и с других дат, обозначенных в документе как вынужденные отсрочки. И, конечно же, заставить закон работать, чтобы в следующем году увеличить доходную часть госбюджета на 0,5% ВВП и дать туда 15-30 млрд гривен (примерно 1,1 млрд долл.), как это и анонсировал главный автор документа и глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. По его словам, ресурсы законопроекта № 5999 отображены в проекте госбюджета на 2022 год и будут направлены на повышение зарплат медикам, увеличение расходов на оборону и реализацию других важных для страны программ. Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

С «госпереворотом» еще проще. Как стало вчера, 1 декабря, известно, никакого свержения президента Зеленского не случилось, а сам он вылился в так называемый «Вагнер-майдан». С главным требованием партии экс-президента Петра Порошенко «Евросолидарность» (ПЕС) и неонацистов из партии «Национальный корпус» Андрея Билецкого к президенту Зеленскому — добровольно уйти в отставку. Как «российскому кроту», «агенту ФСБ» и «предателю национальных интересов».

Другими словами, кажущийся нелепым и слабым президент Зеленский как бы продемонстрировал, что если действовать на упреждение, вносить сумятицу в нестройные ряды своих оппонентов и врагов и при этом использовать также рычаги влияния и силу государства, то власть в своих руках можно удерживать сколь угодно долго.

И теперь президента Зеленский и самому себе, и украинскому обществу, и даже внешним кураторам, внимательно следящим за ним, определяющим и направляющим его шаги, должен дать ответы на два вопроса: ради чего он одерживал свои политические победы и смогут ли их результатами себе во благо воспользоваться страна и народ?

Ибо без этого все победы могут стать пирровыми. Как говорил Наполеон Бонапарт об исключительно силовом ресурсе удержания власти, штыками можно сделать все, что угодно, только нельзя на них сидеть. Во всяком случае, ему приписывают эту фразу, а уж кто-кто, а он знал толк в завоевании и удержании власти, а также в использовании ее себе и Франции во благо.

И вот тут-и есть главные проблемы Зеленского: он власть пока удерживает и даже как бы ее укрепляет, но веры в эти шаги у народа нет. А значит, и госпереворот верхушечный может случиться в любой момент. Сейчас Зеленский — непобедимый и непереворотный (или неперевернутый) президент. Но главным образом потому, что побеждать и «переворачивать» его никто пока толком не собрался. Как и Джо из анекдота — неуловимый не потому, что его поймать никто не может а потому что он и на фиг никому не нужен. День провокатора. Как «Нацкорпус» и люди Порошенко унижали Зеленского 1 декабря © Facebook, Рух опору капітуляції

Рассмотрим все варианты.

Насчет закона об олигархах Зеленский, подписывая его, сказал: «Демократия — это закон и равенство. Подписал антиолигархический закон, коренным образом меняющий отношения между крупным бизнесом и политиками. Все экономические игроки будут равны перед законом и не смогут покупать для себя политические привилегии».

И если коротко, то определение «олигарх» получили все частные лица, имеющие значительное влияние на украинскую политику и экономику и контролирующие сегменты медиапространства. Так назывался и человек, подтвержденная стоимость активов которого или активов лиц, чьим бенефициаром он является, превышает 1 млн прожиточных минимумов.

Сейчас на Украине прожиточный минимум для трудоспособного населения равен 2379 гривен, или 6,5 тыс. руб.

Однако данные соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) уже в ноябре текущего года, говорят: 36% опрошенных украинцев считают этот закон шагом, нацеленным на сохранение рейтинга Зеленского. Кроме того, 20,7% считают закон попыткой взять под контроль принадлежащие олигархам телеканалы, 17,5% — попыткой Зеленского и его окружения устроить передел собственности и самим стать олигархами. И только около 18% опрошенных украинцев полагают, что этот шаг — искреннее стремление к справедливости, которое позволит стать Украине успешной. Согласитесь, как-то маловато для полного успеха.

Еще сложнее с «ресурсным законом». Он тоже должен был по идее ограничить олигархов, но коснулся и других как юридических, так и физических лиц. Общие его некоторые задачи и параметры известны:

— вводится минимальное налоговое обязательство в отношении земельного участка (если оценка земли составит стандартные для Украины 28 тысяч гривен за гектар, минимальное обязательство составит 1,4 тысячи гривен за гектар в год);

— устанавливается 18%-й налог на доходы, полученные от продажи собственной сельскохозяйственной продукции на сумму, превышающую 12 размеров минимальной заработной платы (6500 гривен);

— предусмотрено уменьшение минимальной площади земли фермерского хозяйства, что дает право перехода на упрощенную систему налогообложения с 2 гектаров до 0,5 гектара;

— исключаются из плательщиков единого налога 4 группы плательщики, основным видом деятельности которых является разведение домашней птицы (кроме кур);

— доход, полученный от продажи в течение года второго объекта недвижимости облагается налогом по ставке 5%, третьего и последующих объектов недвижимости — по ставке 18%;

— устанавливается ограничение в праве выезда руководителя юридического лица — должника за границу;

— повышаются ставки экологического налога, рентной платы за пользование недрами и ставки акцизного налога на алкоголь и сигареты.

Последний же пункт — это и есть как бы «антиолигархическая» сердцевина закона. Но, по общему мнению, направлена она не против всех «ресурсных» олигархов, а именно против Рината Ахметова, который контролирует 65% добычи железной руды в Украине. Но поправка не касается добычи марганцевых руд и ферросплавов, которые контролирует другой олигарх — Игорь Коломойский, который в свое время вроде бы и «сделал» Зеленского президентом.

Даже нардеп от порошенковского ПЕСа Алексей Гончаренко позволил себе ерничать: «Называть закон №5600 «антиолигархическим» — ну это просто курам на смех. На самом деле он прекрасно защищает олигархов. Просто не всех. Смотрите сами. В законе, который якобы писался, чтобы наполнять госбюджет за счет недропользователей, обложили рентой железные рудники Ахметова. При этом Коломойского, монопольно добывающего марганцевую руду, — «забыли». Зеленскому нужно, как говорится, или крестик снять, или трусы надеть. Хотя бы публично не называть этот закон «антиолигархическим». И признать наконец, что весь этот закон написан только ради того, чтобы Коломойский и дальше получал свои миллиарды из карманов украинцев. А господин президент, как верный Санчо Панса, обеспечит ему максимальную защиту и отсутствие налогов». Битва за ярлык на княжение. Ахметов, Коломойский и Зеленский в одном флаконе © president.gov.ua

И, в принципе, с этим трудно не согласиться. Равно как и с тем, что премьер-министр Денис Шмыгаль раньше обещал, что нововведения коснутся только крупного бизнеса и не затронут общегосударственных налогов для граждан, а также малого и среднего бизнеса. Однако, как видим, принятые изменения в Налоговый кодекс сулят не олигархам, а простым украинцам повышение акцизов, новые налоги на землю и налоговый террор, которые приведут к повышению цен на все, а следовательно, и к дальнейшему обнищанию.

Кроме того, даже прозападное Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), которое выполняет заказ внешних кураторов на деолигархизацию, в свое критиковало ресурсный закон» за то, что он-де содержит коррупционные факторы и ряд других нарушений.

Кроме того, — и это немаловажно! — не стоит сбрасывать со счетов при оценке принятого закона то, что его принятие значится в меморандуме Украины с Международным валютным фондом (МВФ). Украина просто обязана была принять этот закон. Чтобы получать кредиты от МВФ. Но вот чтобы их выплачивать и гасить долги, нужно либо увеличивать экономический рост страны, либо напрямую повышать налоги. И Украина, как видим, выбрала второй путь. В восторге от этого люди? Вряд ли. Увеличились ли доверие к Зеленскому и поддержка его народом? Тоже вряд ли.

И, конечно же, нет ясности в главном — в понимании того, кем являются украинские олигархи для Украины. Одни считают из безусловным злом, которое, как липку, обдирает страну на свой карман. И в этом есть своя сермяжная правда: Украина — страна олигархическая. И обуздать олигархов, поставить их на службу государства — задача важная и крайне благородная. И даже благодарная. В той же России ее президент Владимир Путин не уничтожил, а обуздал олигархов. А благодаря прогрессивной шкале налогообложения на сверхприбыль олигархов (например, нефтяных), Россия получает с олигархов неслабые дополнительные налоги, которые хотя бы частично идут на пользу государства и россиян. Верховная Рада приняла налоговый законопроект об олигархах © Facebook, Верховна Рада України

Но, с другой стороны, по мнению многих, сегодня, когда по требованию того же МВФ и транснациональных корпораций Украину приготовили к окончательному передерибану и раздерибану под видом новой «большой приватизации», именно олигархи являются основой ее экономического суверенитета. Именно они владеют собственностью, инфраструктурой, промышленными объектами и активами, которые и дают работу (а значит, и средства для жизни) сотням тысяч украинцев, и обеспечивают налоговые поступления и в госбюджет, и в местные бюджеты. Сегодня, как ни странно, олигархи — это объективно одна их опор суверенного Украинского государства. А рухнет экономический суверенитет государства — ничего не останется и от его политической независимости. Это банальные азы логики государственного существования и управления. И именно поэтому внешние кураторы, навострившие зубы на украинскую собственность, и хотят так рьяно и настойчиво «деолигархизировать» олигархов. Они борются с конкурентами и хотят отобрать за долги или по дешевке скупить в Украине то, что им нужно. И уничтожить то, сто является их конкурентом.

Именно в недобросовестной конкуренции и борьбе с конкурентами суть всех соглашений с Западом, которые он вынуждает подписывать Украину все годя ее независимости. Например, то же Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. Или все меморандумы об основах и принципах сотрудничества с МВФ и другими кредитными организациями Запада.

И, ясное дело, олигархи сопротивляются и будут сопротивляться подобной постановке вопроса и такому отношению к себе и к тому, что они считают «своим» и «кровно заработанным».

Поэтому выбор в вопросе деолигархизации у президента Зеленского есть. Он либо силой и с помощью Запада сметает олигархический строй, либо олигархи свергают его действительно госпереворотом, либо же он находит «золотую середину» или, если хотите, ту общую и для большинства приемлемую национальную идею, которая ляжет в основу компромисса между государством, обществом и олигархами.

К примеру, у Путина в России такая объединительная и много оправдывающая и объясняющая идея есть, и она задекларирована более-менее прямо и понятно — восстановление былого величества государства в мире, обсечение его безопасности и повышение жизненного уровня населения. И Россия худо-бедно, но движется по этим ориентирам, даже несмотря на нынешнюю пандемию коронавируса.

А вот Зеленский, как мне кажется, еще должен объяснять и объяснять, зачем ему нужно извести одних олигархов (например, Ахметова), не трогая других (например, Коломойского) и при этом максимально укрепить свою власть, обезопасив ее от госпереворотов. И не только Украине и украинцам объяснять, чтобы заручиться их поддержкой, но и внешним кураторам, от которых он зависит и которые и слышать не хотят ни о какой независимой от них Украине. Вот в этом-то и беда, и проблема Зеленского с его нынешними победами. Он может разрушить олигархический строй, но ничего не создать взамен, а западные кураторы — оставить в Украине, как пел Высоцкий, "воронье и гробы".

И конечно же, общей «антироссийскости» и русофобии как форм борьбы с «российской агрессией» Зеленскому для идеологического обоснования своей позиции мало. Хотя бы потом, что это нравится Западу, но он далеко, а Россия близко. И ее это не устраивает.