Президент Украины Владимир Зеленский объявил дату будто бы готовящегося государственного переворота — это свидетельствует о системном кризисе, в котором оказалась страна. К такому выводу пришли политологи во время телепрограммы «Черный квадрат Карасева» на украинском телеканале «Наш» 30 ноября

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на пресс-марафоне заявил, что в стране будто бы готовится государственный переворот, который может быть осуществлён 1 или 2 декабря. Он сослался на некие аудиозаписи и агентурные данные. После этого заявления Служба безопасности Украины (СБУ) открыла «дело». Пресс-служба ведомства обнародовала заявление о подготовке «отдельными лицами» переворота и захвата власти на Украине, пообещав раскрыть подробности позже.

Путин — уже не угроза?

Политика в Украине стала более конфликтной, появились новые особенности политического дискурса, отметил Вадим Карасев, открывая программу. По его словам, «раньше было понятно, что основная угроза — это (президент РФ — Ред.) Путин, это российская агрессия и угроза военного вторжения», теперь же получается, что эта угроза не так важна, а главная угроза — это дестабилизация страны, государственный переворот, смена власти и т.д.. «Выходим на переворот»: в СБУ рассекретили агента 007 © telegraf.com.ua

Политолог подчеркнул, что «в этом смысле криминализуется оппозиция, потому что начинают открывать дела по факту», можно ожидать и введения новых санкций.

«Появляется вот такая игра подозрениями», — сказал он, пояснив: некоторые политсилы и медиа подозревают власть, например, в сливе информации по делу «вагнеровцев», в свою очередь, власть подозревает некоторые политические и медийные силы и фигуры в измене, в планировании госпереворота.

Украина: "кризис существования"

Украина переживает сейчас не просто политический кризис, проблема глубже, отметил принимавший участие в программе политолог Руслан Бортник. По его мнению, речь идёт о государственном кризисе, этот кризис — «как матрёшка, он состоит из нескольких разного типа кризисов, которые мы переживаем». В частности, это и «кризис государственного управления, обусловленный очень непрозрачной, очень неразумной, гибридной системой взаимоотношений между разными ветвями власти».

Это и кризис идеологической модели. По словам эксперта, «та модель построения национального государства, которая была запущена после 2014 года, она тоже даёт сбои, она не привела к формированию полноценного украинского народа — он до сих пор разделён на разные группы», не привела к какой-то единой консенсусной модели истории.

Словом, предложенная в 2014 году идеологическая модель тоже в кризисе, хотя, отметил Бортник, «до неё тоже не было лучше».

Наконец, третий кризис, переживаемый страной — это кризис ресурсный, это «потеря со стороны и общества, и части элит контроля или доступа к ресурсам, разнообразным ресурсам — экономическим, трудовым, информационным, политическим», продолжил политолог, пояснив, что история с закрытием телеканалов — «это борьба за информационный ресурс». Зеленский заявил, что тема борьбы с олигархами не стоит времени его выступления © REUTERS, Valentyn Ogirenko

«И все эти три кризиса протекают в условиях, когда внешние игроки не видят будущего для Украины…», — констатировал Бортник, добавив, что Украина просто не нужна этим игрокам в качестве конкурента в этой части света.

Эксперт добавил, что всё это трансформируется в государственный кризис, где только элементами являются противостояние между президентом и олигархами, между отдельными политическими и экономическими группами. Словом, речь идёт об экзистенциональном кризисе, кризисе существования.

В этих условиях, продолжил Бортник, необходимо определять новые, связующие всех цели и задачи, иначе — «нас продолжат растаскивать, что мы и наблюдаем в последние годы».

«Останемся без дома»

Экс-глава Госагентства по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины, академик НАНУ Владимир Семиноженко привёл Южную Корею как пример успеха (пусть и достигнутого через диктатуру) и отметил, что все беды Украины — из-за отсутствия преемственности.

«Ведь то, что мы всё время делаем — мы отвергаем предыдущий период истории, ни последовательности, ни преемственности нет», — сказал он, сделав прогноз: «в итоге мы останемся без дома под названием Украина».

При этом, по его словам, кризис — это иногда и благо, поскольку он даёт возможность построить новое. На это участвовавший в дискуссии депутат Верховной Рады Олег Дунда возразил, что никакой модернизации в Южной Корее не было бы без американских инвестиций и поддержки (это касается и Японии). Семиноженко возразил: но там делали всё необходимое для привлечения инвестиций, а в Украине часто делают наоборот. Энергетический кризис: На Украине начались веерные отключения электричества © РИА Новости, Всеволод Тарасевич / Перейти в фотобанк

«Мы делаем все глупости, чтобы к нам не шли инвестиции», — сказал эксперт, напомнив о событиях и заявлениях последних дней и задав вопрос: «сколько они отвернули возможных инвестиций»?

«Не хватало только кардебалета»

Вадим Карасев напомнил, что, кроме южнокорейского, есть, например, немецкое экономическое чудо, есть японское… И задал вопрос: какой путь надо бы выбрать Украине? Олег Дунда на это еще раз подчеркнул, что у всех этих «чудес», без исключения, один источник — американские инвестиции. Что до Украины, то, по словам депутата, Украина с 2014 года и до сих пор находится в состоянии революции, «в состоянии переоснования государства».

Он изложил желательные изменения — в частности, глубокая децентрализация и всеобщее вооружение граждан «по примеру Швейцарии и Израиля» — на случай противостояния с Россией. На это отреагировал Семиноженко, иронично спросив, удастся ли спасти страну с винтовкой — против ракет и точного оружия?

«Смешно просто», — констатировал политик.

В свою очередь политолог Андрей Ермолаев сказал, что он благодарен за это выступление, поскольку от парламентария услышал ясное изложение того, что является «политической утопией, идеалом правящей (в Украине — Ред.) силы».

«Что касается госпереворота»

Ермолаев также напомнил, что Зеленский сообщил нации о готовящемся госперевороте, отметив то, как это происходило: «не хватало только кардебалета». Но что имеется в виду? Ермолаев отметил, что предшествовавший режим Порошенко был сформирован демократическими процедурами, но господствовал как автократический, по существу своему «милитарный и олигархический». «Крепостные граждане»: Ермолаев рассказал, во что Зеленский превратил украинцев © Владимир Трефилов

Теперь же мы имеем новый режим, сформировавшийся к осени 2021 года, продолжил эксперт, добавив, что «это режим мелкобуржуазный, вошедший в период реакции». Реакция эта, по словам Ермолаева, направлена как против олигархов, так и против социума, поскольку "ряд реформ снижают стандарты и повышают уровень эксплуатации".

«Что касается госпереворота… Это упреждающая мера, связанная с принятием и реализацией этих решений», — считает политолог.

Он отметил, что готовящиеся акции протеста «не имеют ни одного признака госпереворота». И предположил: возможно, «мы имеем дело со спецоперацией самого режима», в которой акции протеста — часть его политики, и тогда это «политический спектакль». Либо речь идёт о заранее запланированном сведении счетов с оппонентами, которых затем во всём и обвинят.