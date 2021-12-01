Президент Украины Владимир Зеленский предложил решить проблему дефицита энергии необычным способом. Но ноу-хау Зеленского точно не сработает, уверены эксперты

В ходе выступления в Верховной Раде 1 декабря глава украинского государства пообещал обеспечить стране «подлинную энергетическую независимость».

«Мы планируем утеплить тысячи, именно тысячи многоэтажных домов, школ, садов, больниц. Это позволит нам застраховаться от роста цен на энергоресурсы. Впервые получить подлинную энергетическую независимость», — заявил Зеленский.

По его словам, речь идет о программе «Большая термомодернизация», которая начнется в 2022 году, и на которую пока в бюджете нет необходимых средств. 300 млрд грн ($11 млрд) — именно столько Зеленский намерен израсходовать на этот масштабный проект. В ближайшие три года на него потратят 100 млрд грн, сказал глава государства.

Финансовый вопрос

Как рассказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в комментарии Украина.ру, названные Зеленским суммы не имеют отношения к реальности.

«300 млрд грн — это треть годового бюджета. Это нереально. Таких денег нет в бюджете. Это все пока "потемкинские деревни"», — подчеркнул эксперт.

Мало Ахметова и много обещаний: что сказал Зеленский в послании к Раде © REUTERS, Valentyn Ogirenko

«Качественная термомодернизация обходится в Евросоюзе в среднем по 250 евро за квадратный метр. Исходя из того, сколько на Украине жилого фонда, 300 млрд грн это далеко не достаточные средства», — отметил Марунич.

По его данным, нужны поистине колоссальные деньги, которых нет и вряд ли они появятся на Украине в ближайшие годы.

Причем потери тепла в домах потребителей — не главная проблема украинской теплоэнергетики. Гораздо больше средств нужно потратить на ремонт и модернизацию теплосетей и ТЭЦ, генерирующих тепло.

«Приведение систем теплообеспечения в адекватное состояние, снижение потерь и прочее. По некоторым оценкам, на это нужно два-три триллиона гривен ($75-110 млрд) — плюс к тем средствам, которые нужны на утепление домов», — рассказал Марунич.

Очевидно, что это для Украины нереальные суммы, найти их в ближайшие годы невозможно. Однако делать это необходимо, потому что системы теплообеспечения постепенно приходят в негодность и в любой момент могут начать массово выходить из строя, провоцируя настоящую катастрофу. Однако даже если все это и будет реализовано, это никак не приблизит Украину к энергонезависимости.

Две большие разницы

В шаге от пропасти. Что действительно происходит в энергетике Украины

Проведения термомодернизации на Украине для достижения этой цели явно недостаточно, рассказал Украине.ру известный украинский энергоэксперт Валентин Землянский. Он отказался давать более развернутый комментарий на эту тему.

В свою очередь Дмитрий Марунич отмечает: чтобы добиться энергонезависимости, Украине нужно не только утеплить дома и решить проблемы с теплоэнергосистемой.

«Газа на Украине недостаточно. Чтобы снизить его потребление, придется остановить часть национальной промышленности — это не выход, это бред какой-то», — подчеркнул эксперт.

Еще один быстрый способ снизить энергопотребление — отключить людям отопление зимой, отмечает он. Последствия будут самые плачевные, в том числе для Зеленского. Более того, энергонезависимость сама по себе не может быть самоцелью для украинского государства, уверен Марунич.

К чему действительно стоит стремиться

Следует отметить, что слова Зеленского об энергонезависимости через утепление домов прозвучали вскоре после заявления о том, что Украина за все годы после отделения от СССР так и не стала полностью независимой. Это позволяет сделать вывод, что заявлениями об энергонезависимости Зеленский хочет повысить свой рейтинг.

Слова президента напоминают тезис третьего президента Украины Виктора Ющенко, который говорил, что лучше сидеть босым и голым, голодным и холодным, зато «независимым».

«Приходит очередная реинкарнация Ющенко и начинает нести эту лабуду о том, что газ из России — это оружие», — констатировал Марунич.

Кабы не было зимы. Энергетика стала вопросом жизни и смерти для Зеленского © president.gov.ua

Германия, Япония, Китай и многие другие успешные страны являются импортерами энергоносителей. При этом их экономика развивается, а доходы населения растут. Почему бы и Украине не начать развиваться в этом ключе, отказавшись от своего угодного Западу антироссийского курса? Тем более, около двух третей граждан страны во время опросов общественного мнения регулярно заявляют: Украина движется в неправильном направлении.