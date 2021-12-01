В среду, 1 декабря, президент Украины Владимир Зеленский выступил с посланием в Верховной Раде. Вопреки ожиданиям, глава государства почти ничего не сказал о самой горячей теме последних дней – о конфликте с олигархом Ринатом Ахметовым и обещанном «госперевороте»

Скандалистка Фарион доказала «ничтожность» Зеленского © lenta.ru

В целом, обошлось без громких сенсаций, при этом прозвучали анонсы нескольких важных законопроектов, которые вскоре намерен внести Зеленский в парламент.

Экономика, финансы, энергетика

Начало выступления было посвящено коронавирусу и констатации того факта, что в непростых условиях пандемии ВВП Украины впервые превысит 190 млрд долларов. Также президент пообещал, что госдолг страны опустится до отметки в менее 50% ВВП, а золотовалютные резервы Украины составляют 30 млрд долларов.

Один из ключевых моментов в экономическом блоке — запуск так называемого экономического паспорта украинца.

«До 10 декабря этого года впервые за всю историю нашей независимости я вношу законопроект об экономическом паспорте украинца. До 10 декабря в соответствии с ним все средства власти от использования наших украинских недр будут накапливаться на персональных счетах детей, граждан Украины», — заявил Зеленский.

Суть этой новации, объяснил президент, в том, что эти деньги будут накапливаться на счете в банке. По достижении совершеннолетия их можно будет потратить на получение высшего образования в стране.

Кроме того, Зеленский анонсировал программу «Украинская мечта», по которой «каждый гражданин нашего государства, который честно платит налоги, сможет получить кредит по ставке 5% в гривне».

«Шину зажег и греешься». Эксперт о том, кто из соперников Зеленского воспользуется энергетическим кризисом © president.gov.ua

Что касается энергетики, то здесь Зеленский в очередной раз раскритиковал «Северный поток —2» и завил о готовности продолжать борьбу с ним. Также он озвучил обещание сделать Украину энергонезависимой, однако не уточнил как.

Зарплаты, пенсии, социальная сфера

Зеленский объявил, что с сегодняшнего дня минимальная зарплата в стране составит 6,5 тыс. гривен (17,6 тыс. рублей). Отдельно он остановился на заработной плате врачей — в среднем она должна составить 24 тыс. гривен (65 тыс. рублей). Повышение зарплат, если верить Зеленскому, также должно в будущем коснуться и украинских учителей.

Среди прочего в этой части — обещания решить вопрос с жильем для военнослужащих и повышение стипендий для студентов до прожиточного минимума.

Пообещал Зеленский заняться и пенсионной проблемой.

«Впервые за все годы независимости мы согласовали параметры надежной обязательной накопительной пенсионной системы, которая позволит копить средства на достойную старость… В ближайшее время парламент рассмотрит соответствующий законопроект. Уважаемые депутаты, особенно депутаты уважаемого возраста, на вас большая надежда», — заявил президент.

Армия

Одним из приоритетов власти — укрепление обороноспособности государства. С этой целью, подчеркнул Зеленский, финансирование оборонного сектора превысит 320 млрд гривен. Глава государства кратко перечислил основные действия на этом пути — обновляется флот, строятся самолеты, есть планы по созданию собственных дронов, особое внимание уделяется кибербезопасности.

Зеленский рассказал, что проект по обновлению корабельного состава ВМС Украины осуществляется совместно с Великобританией, вместе с Турцией продолжается постройка корвета, заключены соответствующие соглашения и с другими странами.

Внешняя политика, паспорта для диаспоры

Что касается внешней политики, то здесь Зеленский ограничился общими тезисами, которые уже неоднократно озвучивала украинская власть. Здесь и сохранение двухпартийной поддержки со стороны США и движение Украины к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.

«Наша цель — имплементация Соглашения об ассоциации. По подсчетам правительства, в целом выполнено около 60% всех обязательств Украины по Соглашению, причем 25% из них — только в этом году», — сказал Зеленский.

Еще один будущий закон, на принятии которого будет настаивать власть — раздача гражданства этническим украинцам за рубежом. Вместе с диаспорой, число украинцев составит 65 млн человек, подсчитал Зеленский.

Крым, Донбасс

Похожим образом украинский президент высказался о Крыме и Донбассе. Несколько раз за свою речь он подчеркивал принадлежность этих территорий к Украине, при этом какого-либо четкого плана по возвращению Крыма и Донбасса озвучено не было. Зеленский рассказал о работе «Крымской платформы» и заверил, что союзники Украины продолжают поддерживать ее территориальную целостность.

«У меня нет цензурных слов». Погребинский резко высказался о перспективах Зеленского © скриншот видео Первый канал Владимиром Путиным и отметил, что без этого проблему Донбасса не решить.

При этом Зеленский подчеркнул, что Украина обладает сильной армией, которая готова в случае чего встать на защиту страны.

Цифровизация, строительство

Наиболее продолжительное перечисление успехов пришлось на строительство инфраструктуры, где действует президентская программа «Большое строительство», а также на цифровизацию госуслуг, флагманом которого выступает приложение «Дiя».

Зеленский отметил, что Украина стала первой страной, которая ввела цифровые паспорта и водительские права. Также он напомнил, что с сегодняшнего дня в приложении можно сменить и прописку, а открытие своего бизнеса теперь в онлайн занимает 10 минут.

Судьба страны и коррупция. Как Запад контролирует Украину © commons.wikimedia.org, Вадим Чуприна / Facebook/НАБУ

Как свою победу Зеленский представил новость о том, что компания Apple примет участие в переписи населения Украины в следующем году.

Что касается строительства, то Зеленский сыронизировал, что впервые оппозиция критикует власть за новые дороги и мосты. Детали такой критики, то есть многочисленные коррупционные скандалы с «Большим строительством», он комментировать не стал.

Зеленский пообещал построить 16 новых аэропортов, два из них будут располагаться в Донбассе, еще один получит статус международного значения и расположиться в Закарпатской области.

В следующем году также должен заработать национальный авиаперевозчик UNA, о котором было уже объявлено ранее.

Борьба с олигархами

Практически ничего не прозвучало от президента про борьбу с олигархами. Зеленский ограничился лишь общими словами о вере в окончательную победу над ними и намек в самом начале на Рината Ахметова. По его словам, 1 декабря 1991 года украинцы голосовали не за то, чтобы 20% ВВП страны были в руках у одного человека. Он резюмировал, что не хочет посвящать этой теме много места в своем послании.

В целом, Зеленскому в своей речи удалось обойти все острые моменты, за которые его критикуют общество и политические оппоненты. Президент практически ничего не сказал об проблемах, стоящих перед страной, ограничившись перечислением успехов и очередными обещаниями.

Во многом этому способствовал сам формат мероприятия: вопросы со стороны депутатов президенту предусмотрены не были, а любые выкрики оппозиции с мест заглушались аплодисментами «слуг народа», которые устраивали овации президенту практически после каждого его тезиса.