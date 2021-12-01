Конституционный суд Украины (КСУ)не стал принимать присягу судей, назначенных президентом страны Владимиром Зеленским. Одна из высших судебных инстанций государства снова отказывается подчиняться главе республики. Это не первый вызов, который КСУ бросала Зеленскому. Украина.ру рассказывает об очередном противостоянии в Киеве

В Офисе президента считают, что поведение Конституционного суда выглядит как затягивание времени в надежде на то, что круговая порука в судебной системе снова сработает, и Верховный суд примет решения, выгодные для «скомпрометированной верхушки КСУ».

Как пояснил пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров, президент надеется на осознание Верховным судом общественного запроса на реформу.

Приказы о назначении Оксаны Грищук и Александра Петришина на должности судей Конституционного суда были размещены на сайте президента Украины 26 ноября. Как сообщили в пресс-службе главы государства, он «выполнил свой конституционный долг» и назначил двух судей на места, которые оставались вакантными с марта.

Однако в КСУ, несмотря на отсылку к Основному закону, приведение к присяге назначенных Зеленским судей отложили.

Как сообщают украинские СМИ, 29 ноября ряд общественных организаций выступили с заявлением, в котором призвали Конституционный суд (КС) не приводить к присяге Грищук и Петришина до появления вакантных должностей по квоте президента, так как это подрывает легитимность КСУ.

Конфликт вокруг КС: эксперты прогнозируют возбуждение уголовных дел против Зеленского © REUTERS, Gleb Garanich Александр Тупицкий и Александр Касминин, которых в марте уволил Зеленский, остаются действующими судьями КС, пока не закончатся сроки их полномочий или пока их не уволит сам Конституционный суд. Срок полномочий Тупицкого истекает в мае 2022 года, Касминина — в сентябре того же года.

Эта ситуация — продолжение войны Зеленского с Конституционным судом, которая началась в конце 2020 года. Тогда КСУ на закрытом заседании отменил уголовную ответственность для чиновников за недостоверное декларирование доходов.

Ранее на эту норму пожаловались в КС 47 депутатов Верховной Рады: они отмечали, что в электронную декларацию нужно вносить не только сведения о себе, но и о членах семьи, которые могут предоставить ложные сведения.

«Субъект декларирования не может проверить достоверность переданных ему ведомостей. Такой законодательный подход не соответствует институту юридической ответственности, которая имеет индивидуальный характер», — говорилось в обращении.

Инстанция поддержала парламентариев и признала неконституционными соответствующие статьи закона и Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, Конституционный суд запретил Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) изучать электронные декларации чиновников, а также лишил его доступа к госреестрам, необходимым для проверки кандидатов на руководящие должности в органы власти. По мнению КСУ, НАПК не могут обладать такими полномочиями.

Решение взволновало Запад и украинских прозападных политиков: внешних «партнеров» Украины, контролирующих антикоррупционные органы в стране, такой расклад не устраивал. Посольство США на Украине потребовало изменить решение, а в Евросоюзе пригрозили приостановить безвизовый режим.

Поиски виновных среди непричастных. Что происходит вокруг КС Украины © inshaua.com

Тогда Офис президента сменил тактику: СМИ начали публиковать компромат на судей, главу КС Александра Тупицкого обвинили в участии в незаконной приватизации завода в Донбассе, подкупе свидетеля и даче заведомо ложных показаний. В результате Зеленский сначала отстранил, а затем уволил Тупицкого. Также от должности был отстранен судья Александр Касминин, который так же, как и Тупицкий, был назначен при президенте Викторе Януковиче.

При этом права увольнять судей Конституционного суда у президента страны нет, поэтому Тупицкий обжаловал его решение, а Верховный суд признал его незаконным. Однако Офис президента, в свою очередь, обжаловал решение Верховного суда. В октябре Большая палата ВС приняла апелляционную жалобу, а 17 ноября начала ее рассматривать. Решение по ней пока не принято.

Тем временем у Зеленского поспешили назначить конкурс на места Тупицкого и Касминина, но Конституционный суд снова дал президенту отпор.