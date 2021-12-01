В Офисе президента считают, что поведение Конституционного суда выглядит как затягивание времени в надежде на то, что круговая порука в судебной системе снова сработает, и Верховный суд примет решения, выгодные для «скомпрометированной верхушки КСУ».
Как пояснил пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров, президент надеется на осознание Верховным судом общественного запроса на реформу.
Приказы о назначении Оксаны Грищук и Александра Петришина на должности судей Конституционного суда были размещены на сайте президента Украины 26 ноября. Как сообщили в пресс-службе главы государства, он «выполнил свой конституционный долг» и назначил двух судей на места, которые оставались вакантными с марта.
Однако в КСУ, несмотря на отсылку к Основному закону, приведение к присяге назначенных Зеленским судей отложили.
Как сообщают украинские СМИ, 29 ноября ряд общественных организаций выступили с заявлением, в котором призвали Конституционный суд (КС) не приводить к присяге Грищук и Петришина до появления вакантных должностей по квоте президента, так как это подрывает легитимность КСУ.
Они отмечают, что судьи Александр Тупицкий и Александр Касминин, которых в марте уволил Зеленский, остаются действующими судьями КС, пока не закончатся сроки их полномочий или пока их не уволит сам Конституционный суд. Срок полномочий Тупицкого истекает в мае 2022 года, Касминина — в сентябре того же года.
Эта ситуация — продолжение войны Зеленского с Конституционным судом, которая началась в конце 2020 года. Тогда КСУ на закрытом заседании отменил уголовную ответственность для чиновников за недостоверное декларирование доходов.
Ранее на эту норму пожаловались в КС 47 депутатов Верховной Рады: они отмечали, что в электронную декларацию нужно вносить не только сведения о себе, но и о членах семьи, которые могут предоставить ложные сведения.
«Субъект декларирования не может проверить достоверность переданных ему ведомостей. Такой законодательный подход не соответствует институту юридической ответственности, которая имеет индивидуальный характер», — говорилось в обращении.
Инстанция поддержала парламентариев и признала неконституционными соответствующие статьи закона и Уголовного кодекса Украины.
Кроме того, Конституционный суд запретил Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) изучать электронные декларации чиновников, а также лишил его доступа к госреестрам, необходимым для проверки кандидатов на руководящие должности в органы власти. По мнению КСУ, НАПК не могут обладать такими полномочиями.
Решение взволновало Запад и украинских прозападных политиков: внешних «партнеров» Украины, контролирующих антикоррупционные органы в стране, такой расклад не устраивал. Посольство США на Украине потребовало изменить решение, а в Евросоюзе пригрозили приостановить безвизовый режим.
На происходящее резко отреагировал президент Зеленский — решение КСУ он назвал «заговором старых элит и олигархов» и внес в Верховную Раду законопроект о роспуске Конституционного суда. Инициативу президента не поддержали, а по мнению экспертов, Зеленский вышел далеко за пределы правового поля — прекращать полномочия судей по закону могут только сами члены КСУ.
Тогда Офис президента сменил тактику: СМИ начали публиковать компромат на судей, главу КС Александра Тупицкого обвинили в участии в незаконной приватизации завода в Донбассе, подкупе свидетеля и даче заведомо ложных показаний. В результате Зеленский сначала отстранил, а затем уволил Тупицкого. Также от должности был отстранен судья Александр Касминин, который так же, как и Тупицкий, был назначен при президенте Викторе Януковиче.
При этом права увольнять судей Конституционного суда у президента страны нет, поэтому Тупицкий обжаловал его решение, а Верховный суд признал его незаконным. Однако Офис президента, в свою очередь, обжаловал решение Верховного суда. В октябре Большая палата ВС приняла апелляционную жалобу, а 17 ноября начала ее рассматривать. Решение по ней пока не принято.
Тем временем у Зеленского поспешили назначить конкурс на места Тупицкого и Касминина, но Конституционный суд снова дал президенту отпор.