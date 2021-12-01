Верховная Рада приняла во втором чтении поправки в Налоговый кодекс. Законопроект преподносился как «антиолигархический». Хотя его реальная цель — срочно пополнить бюджет не только за счет бизнеса, но и из кармана простых украинцев. В отношении сборов с предприятий новая норма очень избирательна. О двойственности изменений, рассказывает Украина.ру

Проект получил также название «налоговая реформа Зеленского». Из-за 12 тысяч поправок, внесенных по ходу обсуждения, законопроект фактически изменился до неузнаваемости — различными оговорками, уточнениями и исключениями его превратили чуть ли не в противоположность. Приняли его голосами «Слуг народа», депутатских групп «За будущее» и «Доверие». Поскольку часть мятежных «Слуг народа» отказалась голосовать, принимать «антиолигархический законопроект» пришлось с помощью групп, связанных с олигархами. За счет повышения сборов в бюджет планируется получить в казну дополнительно от 15 до 30 миллиардов гривен, которые уже распределены по статьям расходов на следующий год.

Зеленский заявил, что тема борьбы с олигархами не стоит времени его выступления © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Законопроект предполагает также повышение ставок экологического налога на выбросы вредных веществ в воду в восемь раз, но только с 2029 года, а к тому времени ставки могут еще десять раз пересмотреть. В три раза повышается также налог на выбросы СО2- до 30 гривен за тонну.

Удар по Ахметову

«Слуги народа» торжественно заявляли, что этот законопроект ударит по олигархам. Его основной идее была повышение ренты на добычу железной руды, то есть это должен был быть удар по интересам крупного бизнесмена Рината Ахметова, так как он контролирует 65 процентов добычи железной руды. Однако между двумя чтениями в Раде в законопроекте появилась хитрая формула расчет ренты по гибкой шкале (поправка №97). Если до этого с тонны руды платили 11-12 процентов себестоимости, то теперь появилась формула с вычетом стоимости затрат на перевозку руды в китайский порт Циндао. Исходя из этого украинские олигархи платили бы на самом деле меньше налогов.

Однако в последний момент обсуждения глава фракции Давид Арахамия призвал своих однопартийцев провалить эту поправку, что означает фактическое объявление войны Ринату Ахметову. Глава компании «Укрметаллургпром» Александр Каленков утверждает, что законопроект сделает украинскую руду неконкурентоспособной и европейский рынок придется сдать российским производителям.

С олигархами против олигархов

Однако депутаты исключили из списка предприятий, которым повышаются налоги, добытчиков марганцевых руд и ферросплавные заводы. Это бизнес преимущественно олигарха Игоря Коломойского, поэтому и подконтрольная ему депутатская группа «За будущее» отдала свои голоса за законопроект.

Определенные преференции создаются также для крупных производителей курятины (снижение единого налога на птицеводство, а также ставок земельного налога на птицефабрики), а крупнейшим из них является олигарх Юрий Косюк, считающийся другом бывшего президента Петра Порошенко, выступавшего как политический противник Зеленского. Депутатская группа «Доверие», связанная с Косюком и аграрным олигархом Андреем Веревским, дружно отдала голоса за этот законопроект.

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Вводится также налог в 18% процентовот стоимости на третью и последующую продажу недвижимости за год, что должно ударить по перекупщикам квартир.

Столько же, то есть 18 процентов стоимости, должны будут заплатить производители сельскохозяйственной продукции, если за год продадут ее на сумму от 72 тысяч гривен.

Законопроект также расширяет полномочия фискальной службы — проверки будут проводиться чаще и внезапно. За налоговые долги можно будет автоматически списывать средства со счетов малого и среднего бизнеса.

Обезземеливание крестьян

Документ вводит также такое понятие, как минимальное обязательство для аграриев, которое уже назвали «налогом на огороды». Экономист Алексей Кущ считает, что этот сбор должен ускорить процесс обезземеливания крестьян.

«Для крупного бизнеса вводить налог, возможно,и имело смысл, так как с его помощью с рынка можно изъять часть теневых доходов. Но вводить такую схему нужно было для владельцев не менее 10 тысяч гектар. Опустив планку до 50 соток, государство тем самым готовит удар по мелким фермерам и простым селянам. Людям, у которых есть земля, теперь придется платить минимальное налоговое обязательство, даже если они эту землю не используют. По сути, это начало процесса обезземеливания украинцев, так как многие будут вынуждены продавать участки», — говорит экономист.

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«Этим законопроектом нагрузка идет на тех, кто пошел на большой риск и построил в Украине теплицы… Украина закупает огурцы в России!», — негодоваол парламентарий.

По требованию западных партнеров «Слуги народа» открыли в прошлом году рынок земли, но украинские держатели паев и арендаторы не ринулись продавать за бесценок свои гектары. Чтобы как-то стимулировать переход земель из рук крестьян западным корпорациям, нужны новые налоги, которые сделают невыгодным владение мелкими наделами.

Парадокс ситуации в том, что два года партия «Слуга народа» позиционировала себя либертарианской, а это сторонники снижения налогов. Однако с тех пор налоги придумываются и вводятся, так как бюджет чем-то наполнять надо, ресурсная база сокращается, а западные партнеры требуют возврата кредитов.