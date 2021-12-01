Во вторник в СМИ был обнародован список лиц, которые попадут под очередные антибелорусские санкции Евросоюза. Ограничительные меры, как планируется, будут утверждены сегодня, 1 декабря, на заседании Совета ЕC. Украина.ру рассказывает о том, как скажутся новые рестрикции на республике

Нынешние санкции против Белоруссии Европа вводит в связи с миграционным кризисом на белорусско-польской границе: в Брюсселе обвиняют Минск в целенаправленном создании сложной ситуации. Поэтому большую часть попавших в «черный список» физлиц составили чиновники, связанные с пограничной службой республики: председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо, начальники региональных погранотрядов и охранных групп. Помимо них, ограничения будут приняты и против некоторых судей, дипломатов и чиновников.

Среди организаций львиную долю заняли туристические компании, причастные, по мнению Брюсселя, к транспортировке мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки в Белоруссию для последующей нелегальной миграции в ЕС. Наиболее крупной из них является флагман белорусской гражданской авиации «Белавиа». Также в список попали ряд туристических компаний и даже гостиницы.

Не обойдется и без экономического давления на Белоруссию. В список попали крупные госпредприятия «Гродно Азот», «Белоруснефть», «Гродно Химволокно» и «Белшина».

Принесет ли очередной — уже пятый по счету — пакет санкций желаемый для ЕС эффект — ранее эксперты и политика не могли прийти к единому мнению по этому поводу.

Первые четыре пакета

По состоянию на сегодняшний день Евросоюз ввел четыре пакета санкций против Белоруссии. Так, 2 октября прошлого года Брюссель установил ограничения для 40 белорусских силовиков и представителей Центризбиркома. Причиной стали сфальсифицированные, по мнению Запада, выборы президента республики и подавление массовых протестов.

Затем 6 ноября европейские санкции были введены против президента ерспублики Александра Лукашенко и 14 высших чиновников. Третий пакет санкций был принят почти сразу после второго — 17 декабря 2020 года. Документ наложил ограничения ещё на 29 человек (чиновников и предпринимателей) и 7 государственных предприятий. Среди последних оказались ОАО «140-й ремонтный завод», ОАО «Агат — электромеханический завод», ОАО МЗКТ, ЗАО «Белтехэкспорт», государственное учреждение «Главное хозяйственное управление» Управления делами Президента Республики Беларусь, Dana Holdings и ООО «Синезис».

Четвертый пакет санкций приняли в ответ на экстренную посадку европейского самолета в минском аэропорту, в результате чего белорусские силовики задержали оппозиционного активиста Романа Протасевича и россиянку Софью Сапегу. В «черный список» тогда попали 78 человек (в основном из окружения Лукашенко) и восемь компаний, среди которой можно выделить такого гиганта, как «Беларуськалий».

Все четыре пакета принятых ранее европейских санкций не оказали существенного давления на белорусскую власть или экономику. Чиновникам не привыкать жить в условиях западных ограничений, а попавшие в список предприятия фактически не зависят от западных рынков.

«Заберите этих людей!» Лукашенко призвал Германию к ответу после встречи с беженцами © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Наиболее чувствительным для Белоруссии могло оказаться давление на калийную отрасль, которую затронул четвертый пакет. Калийные удобрения — это основная статья белорусского экспорта, которая обеспечивает значительную долю европейского спроса. Но и здесь опасность не смертельная — за счет потери европейского рынка компания нарастит поставки в Китай и Индию.

Пятый пакет

В пятом пакете санкций имеет смысл рассматривать лишь несколько позиций — «Белоруснефть», «Гродно Азот» (и его филиал «Гродно Химволокно»), «Белшина» и «Белавиа». Ограничения против физлиц и отдельных туристических компаний вряд ли смогут оказать какое-то влияние на международную обстановку.

Санкции на белорусскую «нефтянку» уже были введены в предыдущих пакетах — был запрещен экспорт белорусской нефти в ЕС с таких крупных предприятий как «Нафтан» и Мозырский НПЗ». Теперь под раздачу попала «Белоруснефть». Нефтяная сфера для белорусской экономики тоже довольно чувствительная: в 2020 году экспорт белорусских товаров в ЕС составил около 5,5 млрд долларов.

Однако аналитики отмечают, что белорусские нефтепродукты будут поставляться на экспорт по сложным посредническим схемам. Так, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков во время конференции «Россия и Белоруссия: на пути к единой промышленной политике» заявил, что в вопросе обхода санкций «мы увидим схемы, которые уже были апробированы и в Крыму, на "Северном потоке-2"».

Тихановская назвала условие для диалога Евросоюза с Лукашенко © Facebook, Светлана Тихановская

Предприятие «Гродно Азот» («Гродно Химволокно»), выпускающее азотные удобрения, будет вынуждено, как и «Беларуськалий», осваивать новые рынки. Так, предвидя давление запада на гродненское предприятие, председатель местного облисполкома Владимир Караник ранее указывал, что «санкции не окажут существенного влияния на валовый региональный продукт Гродненской области». «Если какие-то мероприятия потребуют дополнительных инвестиций и оказания помощи тем предприятиям, которые оказались в сложной ситуации, у нас ресурсы для этого есть», — заверил чиновник в одном из интервью.

А главный белорусский авиаперевозчик «Белавиа», на который санкционное давление началось еще летом текущего года, сможет рассчитывать на поддержку России. Москва с Минском договорились об открытии новых рейсов, благодаря которым компании удастся компенсировать хотя бы часть потерь.

Как видно, пятый пакет санкций направлен в первую очередь на тех, кто, по мнению Брюсселя, причастен к миграционному кризису на границе Белоруссии и Польши. Экономическая часть пакета включает либо предприятия, на которые и так ранее было оказано давление, либо на тех, для кого ограничения не принесут существенного ущерба.

Недаром лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская успела раскритиковать Евросоюз за «слишком мягкое давления на Минск». А сами белорусские власти демонстрируют хладнокровие.