Выступая 30 ноября на инвестиционном форуме «Россия зовет!» президент РФ Владимир Путин опять вспомнил Украину. И даже не так её, как разговоры о возможном нападении России на эту страну, чем коллективный Запад пугает сам себя, Украину и прочие окрестности Европы вот уже несколько недель подряд. Путин же в очередной раз расставил точки над «i»

Во-первых, подтвердил, что Россия ни на кого нападать не собирается. Тем более — вводить войска в Украину. «Дело не в том, чтобы вводить там войска, не вводить, воевать, не воевать. А дело в том, чтобы наладить отношения: по созданию более справедливого устойчивого развития и учета интересов в области безопасности всех участников международной деятельности. Вот если мы будем искренне к этому стремиться, то никаких угроз никто не будет испытывать», — сказал он.

Во-вторых, в который уже раз подтвердил, что Россия, как и всякая страна в этом мире, стараясь обеспечить свою безопасность, имеет свои «красные линии», заступ за которые и означает угрозы ее безопасности. Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

По словам Путина, для Москвы это угрожающая и демонстративная концентрация войск НАТО у российских границ, напичкивание Украины современным вооружением, подталкивание современного украинского руководства на военный конфликт в Донбассе. И всё это делается с одной целью — спровоцировать Россию и втянуть ее в войну. То есть создать такую ситуацию, когда Россия не сможет не ответить, ибо дальнейшее развитие событий будет угрожать ее безопасности.

Путин опять повторил свою мысль о натовских ракетах, размещение которых в Украине будут сокращать подлетное время на пути к Москве до минимума. Помните, как Путин еще в июне этого года размышлял о возможном расширении НАТО и на Украину, сравнивая свою страну с США: «Представим себе, что Украина станет членом НАТО. Подлетное время от Харькова, скажем, или, не знаю, Днепропетровска до центральной части России, до Москвы, уменьшится до семидесяти минут. Это для нас красная линия или нет? А для того, чтобы такое подлетное время сократилось до семидесяти минут, надо было бы разместить наши ракеты на южной границе Канады или на северной границе Мексики. Это для США красная линия или нет?».

При этом Путин недвусмысленно сам ответил на свой же вопрос, указав, что для Соединенных Штатов, к примеру, являлось неприемлемым размещение советских ракет на Кубе в начале 60-ых годов прошлого века, что вызвало так называемый «карибский кризис», который впервые поставил планету на грань ядерной войны. А связано это было с тем, что от Кубы подлетное время до промышленного центра США, включая Вашингтон, составляет 15 минут. План Болтона: как «спасти» Украину, натравив на нее Россию © AP, Olivier Hoslet

Точно так же российский президент максимально откровенно и честно не только высказался, но и предупредил «наших западных партнеров» и сегодня: «Если на территории Украины возникнут комплексы какие-то ударные, подлетное время до Москвы будет 7-10, а в случае размещения гиперзвукового оружия — 5 минут….А нам что делать? Мы тогда должны будем что-то подобное создать в отношении тех, кто нам так угрожает. Представляете? А мы можем это сделать уже сейчас».

Такое заявление Путин явилось его закономерным ответом на информацию о том, что НАТО стягивает военную технику к российским рубежам. Об этом на пресс-конференции с бразильским коллегой Карлосом Алберто Франко Франсой заявил глава МИД Сергей Лавров. По его словам, «ближе к нашим границам перебрасываются значительные подразделения и боевая техника стран НАТО, включая американскую и британскую, на самой Украине на линии соприкосновения в Донбассе аккумулируется все больше сил и средств при поддержке возрастающего числа западных инструкторов». «Все это создает прямую угрозу безопасности России. Об этом 18 ноября на расширенной коллегии нашего министерства говорил президент Путин. И он подчеркнул, что нам конфликты не нужны», — резюмировал министр. И президент вновь его поддержал. Генсек НАТО пригрозил России санкциями из-за Украины © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Но, как вы понимаете, эта проблема шире, чем взаимное размещение ракет с двух сторон границ России. Это еще и проблема выживания Украины, которую хотят сделать плацдармом для провокаций против России. Причем нахально и цинично, используя ее для этих целей без представления полноценного членства в Альянсе. И толкая на войну частью собственного народа в ЛДНР. Путин и по этом поводу высказался четко, сказав украинскому руководству: дернетесь против республик Донбасса, попытаетесь насильственным путем вернуть их в состав Украины, истребляя при этом русскоязычное население и граждан России в обеих республиках, — Россия ответит и встанет вопрос об украинской государственности.

При этом Путин еще и в июне сказал, что, по его данным, как минимум 50% жителей Украины не хотят вступления страны в НАТО: «И это умные люди. Я говорю без всякой иронии. Не потому, что другие глупые. А потому, что те, кто не хотят, понимают, что они не желают оказаться на линии огня. Они не хотят быть разменной монетой и пушечным мясом».

Однако уже тогда, «Интерфакс-Украина» опубликовал результаты соцопроса, в соответствии с которым 64% украинцев поддерживали вступление Украины в НАТО (43% однозначно, и еще 21% — скорее поддерживают), 12% — не имеют однозначного мнения по этому вопросу, 7% — скорее не поддерживают вступление Украины в Альянс, и только 12% — совсем не поддерживают.

Это результаты готовности быть пушечным мясом в обмен на посулы счастливой западной жизни. И очень бы не хотелось выяснять кто прав — Путин или социологи — на поле боя. И Путин, как видим, не хочет и еще раз предупреждает. А имеющие уши да услышат. И в Киеве, и на Западе.