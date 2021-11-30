В воскресенье, 28 ноября, в арабской газете Asharq Al-Awsat появился материал о миграционном кризисе. Там содержатся интервью двух молодых сирийцев Фуада и Рафика, которые находятся в Белоруссии, что называется, в «гуще событий». Мечтающие о получении статуса беженцев в Евросоюзе, парни рассказали, что возвращаться на Родину они точно не собираются, а если не получится попасть в Польшу из Белоруссии, планируют ехать в Россию, чтобы проникнуть оттуда в Финляндию.
«Мы все решили, что не вернемся в ад. Мы сняли квартиру на месяц за 1 тысячу долларов, ожидая одного из двух решений: либо мы переезжаем в Польшу, либо едем в Москву, а оттуда в Финляндию, а затем в Европу, как обещал нам один из арабских перевозчиков», — разоткровенничался Фуад.
Сколько конкретно тех, кто принял такое решение, неясно. Впрочем, если мигрант указывает, что «мы все решили», значит, имеет в виду не только себя, а какую-то группу людей.
На следующей день после выхода указанного материала с заявлением об изменении миграционных путей выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По его информации, «мигранты из Афганистана будут продвигаться в ЕС по сухопутному маршруту через Россию». При этом политик выразил надежду, что этого не произойдёт и Россия не позволит проходить нелегальным мигрантам по своей территории в ЕС, но оценил такой риск как реальный.
Ранее из-за этих же опасений Комитет правительства Эстонии по государственной безопасности принял решение укрепить часть границы с Россией с помощью проволочного заграждения.
Кажется, в российском руководстве тоже чувствуют тревожные звоночки и воспринимают подобные угрозы всерьез. Так, 29 ноября зампред Совбеза России Дмитрий Медведев указал, что миграционный кризис на белорусско-польской границе понуждает Москву подвергнуть коррекции свою политику. «Настоящая миграционная драма разыгралась на границе между Белоруссией и Польшей. Это без преувеличения один из самых тяжелых миграционных кризисов в Европе, который может иметь глобальные последствия. Причем отсроченные последствия, которые в настоящий момент даже трудно предсказать. Наша задача — проанализировать эту ситуацию, сделать из нее правильные выводы, скорректировать наши действия там, где это нужно», — указал политик.
Реальная угроза
Сегодня в Белоруссии находятся тысячи мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки. Все они требуют от польских властей пропустить их в Евросоюз или создать гуманитарный коридор для въезда в Германию. Время от времени мигранты незаконно проникают в Польшу и даже пытаются брать границу штурмом.
Однако в Варшаве, Берлине и Брюсселе в данной ситуации видят политическую подоплеку — обвиняют белорусские власти в искусственном создании кризиса. Там ссылаются на то, что официальный Минск из-за напряжения в отношениях с Западом открыто отказался сдерживать мигрантов и беженцев, которые следуют в ЕС через белорусскую территорию.
Так, министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер заявил, что Берлин «готов оказать гуманитарную помощь мигрантам на белорусско-польской границе, но не намерен их принять, поскольку эти люди являются инструментом гибридной стратегии Минска против ЕС». По словам Зеехофера, прием беженцев «будет означать, что расчет организаторов схемы продвижения мигрантов сработал».
Складывающаяся ситуация на границе Белоруссии и Польши для мигрантов становится всё менее и менее обнадеживающей. Сотни человек уже покидают республику и возвращаются на родину, используя гуманитарную помощь иракских авиаперевозчиков. Большинство покинули приграничную зону, но остаются в Белоруссии.
В ситуации, когда Европа отказывается принимать беженцев из Белоруссии по политическим мотивам, есть вероятность, что они могут начать искать альтернативные пути попадания в ЕС. Например, через Россию или Украину. Последняя, к слову, уже начала готовится к такому развитию событий и объявила о начале операции «Полесье» на границе с Белоруссией. Там будет увеличено количество пограничников и спецтехники.
Пока не поздно
Очередная угроза, которая вырисовывается для России на фоне миграционного кризиса, может вынудить Москву активнее действовать по разрешению сложившейся ситуации на границе Белоруссии и Польши. Российское руководство не раз заявило о готовности решить возникшую проблему, правда, лишь в качестве переговорных посредников между Евросоюзом и Белоруссией.
Польша или коллективный Запад вряд ли станет решать вопросы с Минском на фоне непризнания белорусских властей легитимными. Да и Минск вряд ли будет возобновлять защиту ЕС от нелегальных мигрантов, если Брюссель не прекратит давление на белорусское руководство. Кто-то должен уступить, а варианты взаимовыгодного компромисса пока не просматриваются.
Поэтому России, скорее всего, придется искать иные рычаги влияния на складывающуюся ситуацию, чтобы возможную угрозу от своих границ.