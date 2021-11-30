До недавнего времени казалось, что миграционный кризис на белорусско-польской границе не касается России. Однако периодически начали раздаваться голоса политиков и журналистов, что мигранты, утратив надежду попасть в Европу через Белоруссию, могут попытать счастья достичь своих целей через территорию России

Нашли выгоду. Зачем Польше миграционный кризис © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

«Мы все решили, что не вернемся в ад. Мы сняли квартиру на месяц за 1 тысячу долларов, ожидая одного из двух решений: либо мы переезжаем в Польшу, либо едем в Москву, а оттуда в Финляндию, а затем в Европу, как обещал нам один из арабских перевозчиков», — разоткровенничался Фуад.

Сколько конкретно тех, кто принял такое решение, неясно. Впрочем, если мигрант указывает, что «мы все решили», значит, имеет в виду не только себя, а какую-то группу людей.

На следующей день после выхода указанного материала с заявлением об изменении миграционных путей выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По его информации, «мигранты из Афганистана будут продвигаться в ЕС по сухопутному маршруту через Россию». При этом политик выразил надежду, что этого не произойдёт и Россия не позволит проходить нелегальным мигрантам по своей территории в ЕС, но оценил такой риск как реальный.

«Имперская политика России». Почему польский премьер боится Германии больше, чем Белоруссии © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Кажется, в российском руководстве тоже чувствуют тревожные звоночки и воспринимают подобные угрозы всерьез. Так, 29 ноября зампред Совбеза России Дмитрий Медведев указал, что миграционный кризис на белорусско-польской границе понуждает Москву подвергнуть коррекции свою политику. «Настоящая миграционная драма разыгралась на границе между Белоруссией и Польшей. Это без преувеличения один из самых тяжелых миграционных кризисов в Европе, который может иметь глобальные последствия. Причем отсроченные последствия, которые в настоящий момент даже трудно предсказать. Наша задача — проанализировать эту ситуацию, сделать из нее правильные выводы, скорректировать наши действия там, где это нужно», — указал политик.

Реальная угроза

Сегодня в Белоруссии находятся тысячи мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки. Все они требуют от польских властей пропустить их в Евросоюз или создать гуманитарный коридор для въезда в Германию. Время от времени мигранты незаконно проникают в Польшу и даже пытаются брать границу штурмом.

Живая стена. Зачем Украина создает «мощную группировку» на границе с Белоруссией © REUTERS, Gleb Garanich

Так, министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер заявил, что Берлин «готов оказать гуманитарную помощь мигрантам на белорусско-польской границе, но не намерен их принять, поскольку эти люди являются инструментом гибридной стратегии Минска против ЕС». По словам Зеехофера, прием беженцев «будет означать, что расчет организаторов схемы продвижения мигрантов сработал».

Складывающаяся ситуация на границе Белоруссии и Польши для мигрантов становится всё менее и менее обнадеживающей. Сотни человек уже покидают республику и возвращаются на родину, используя гуманитарную помощь иракских авиаперевозчиков. Большинство покинули приграничную зону, но остаются в Белоруссии.

В ситуации, когда Европа отказывается принимать беженцев из Белоруссии по политическим мотивам, есть вероятность, что они могут начать искать альтернативные пути попадания в ЕС. Например, через Россию или Украину. Последняя, к слову, уже начала готовится к такому развитию событий и объявила о начале операции «Полесье» на границе с Белоруссией. Там будет увеличено количество пограничников и спецтехники.

Пока не поздно

«Великая европейская стена». Польша и Прибалтика отгораживаются от Белоруссии © REUTERS, Janis Laizans

Польша или коллективный Запад вряд ли станет решать вопросы с Минском на фоне непризнания белорусских властей легитимными. Да и Минск вряд ли будет возобновлять защиту ЕС от нелегальных мигрантов, если Брюссель не прекратит давление на белорусское руководство. Кто-то должен уступить, а варианты взаимовыгодного компромисса пока не просматриваются.

Поэтому России, скорее всего, придется искать иные рычаги влияния на складывающуюся ситуацию, чтобы возможную угрозу от своих границ.