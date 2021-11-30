Глава украинского госмонополиста НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко в комментарии агентству Reuters 29 ноября выразил удивление тем фактом, что Россия не хочет договариваться о продлении договора о транзите газа. Украина.ру объясняет, почему Киев теряет последние шансы на продление транзитного контракта с «Газпромом»

«Нет ничего, даже намека, никаких официальных или неофициальных переговоров… Русские не хотят начинать эти обсуждения», — заявил Юрий Витренко.

По его словам, Киев обсуждает вопросы продления транзитного контракта с «Газпромом» не с российской компанией, а «с американцами и немцами», которые, по его словам, «хотели бы, чтобы транзит продолжался».

Основной смысл заявления Витренко заключается в том, что он изначально переводит экономические отношения хозяйствующих субъектов — «Газпрома» и «Нафтогаза» — в политическую плоскость.

На его слова уже отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Чтобы что-то транспортировать через Украину, нужно, чтобы это кто-то купил, и это как раз наши покупатели в Европе», — сказал он.

За более подробными комментариями по вопросам транзита газа через Украину Песков посоветовал обращаться в «Газпром».

Жизнь без украинского транзита

В последнее время позиция «Газпрома» по поставкам газа в Европу весьма простая и понятная — компания выполняет все взятые на себя обязательства по подписанным договорам.

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И это несмотря на то, что «Газпром» уже сейчас может безболезненно отказаться от прокачки газа по украинской газотранспортной системе (ГТС), продолжая оплачивать транзит обязательных 109 миллионов кубометров ежесуточно.

Несмотря на это, Витренко заметно нервничает, и у него для этого есть все основания. Уже сейчас переговорные позиции Украины по новому транзитному контракту с «Газпромом» выглядят весьма слабыми.

После ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2» они станут абсолютно ничтожными с точки зрения экономики. При этом запросы у украинских властей относительно нового контракта явно завышенные. Витренко озвучивал их в сентябре.

«Те объемы, которые сейчас идут через Украину, должны быть перенесены в контракты с европейскими компаниями на долгую перспективу», — сказал он на переговорах с представителями ФРГ.

Именно так он выразился — «должны». Хотя общеизвестно, что не существует никаких договоренностей, обязывающих «Газпром» вечно качать газ через Украину. Да и чисто экономически это «Газпрому» невыгодно.

«Потоки» против ГТС

Обходные газопроводы, такие как первый и второй «Северные потоки» и «Турецкий поток», более современны, нежели украинская ГТС, поэтому дешевле в эксплуатации.

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Именно по этой причине Киев пытается решить вопрос с помощью политического давления, которое, по его мнению, должны оказывать на Россию Германия и США.

Дать экономически приемлемые условия Украина не в состоянии, так как нужно вложить много денег в модернизацию ГТС для того, чтобы она по себестоимости прокачки была сравнима с обходными «потоками».

Да и делать это нужно было раньше — за годы независимости власти страны совершенно не вкладывались в модернизацию газопровода, считая, что Россия и так всегда будет качать свой газ через Украину.

«Многие политики реально кричали как резаные, что Россия никуда не денется и будет транспортировать газ, а европейцы нам не нужны. "Вы нас разводите", — такое звучало», — отмечал экс-глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Венгрия уже отказалась от поставок российского газа по украинской ГТС, выбрав альтернативный маршрут поставок через «Турецкий поток» и балканский трубопровод, проходящий через Сербию.

Сейчас ситуация такова, что вслед за Венгрией и другие страны могут перезаключить договоры о поставках российского газа по маршрутам в обход Украины.

Кому еще нужна украинская ГТС

Основные объемы поставок газа по украинской ГТС идут в направлении Словакии, через которую он расходится по странам центральной Европы, рассказал сопредседатель Фонда украинских стратегий Дмитрий Марунич в комментарии Украина.ру.

В основном это Чехия, Польша, Австрия и Италия, которая является крупнейшим потребителем российского газа в Европе после ФРГ, которая получает газ в основном по «Северному потоку».

Однако клиентам «Газпрома» совершенно непринципиально, по какому маршруту им будут поставлять российский газ.

«В контрактах "Газпром" и его покупатели определяют точки сдачи газа. Например, Австрии все равно, будет ли "Газпром" качать газ через Украину. Австрийцы говорят: "Наша точка сдачи — Баумгартен", и по какому маршруту "Газпром" доставит туда свой газ, их не волнует», — рассказал Марунич.

То же самое касается и Италии, Чехии, Словакии и других получателей российского газа в ЕС. Это чисто экономический вопрос, и европейцы имеют полное право выбирать более дешевые услуги.

«Скорее всего, Украина будет терять эти объемы», — сказал Марунич.

Надежды Киева на то, что «Газпром» заставят подписать новый транзитный контракт на условиях украинских властей выглядят наивно.

Европа не намерена оплачивать роскошную жизнь украинских коррупционеров из собственного кармана, о чем Киеву неоднократно и недвусмысленно давала понять.