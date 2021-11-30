В понедельник, 29 ноября, президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника департамента контрразведки Службы безопасности Украины Александра Руснака. Смена главного контрразведчика состоялась за три дня до возможного государственного переворота, о котором говорил Зеленский

В обнародованном на сайте Офиса президента указе ничего не говорится о причине принятого Зеленским решения.

«Уволить Руснака Александра Васильевича с должности начальника департамента контрразведки Службы безопасности Украины», — гласит указ.

Далее идет подпись президента и дата. Сотрудник СБУ рассказал о ходе расследования дела о госперевороте © Facebook, Гітлянська Олена

Этот шаг Зеленского озадачил многих. Ведь увольнение главы контрразведки произошло на фоне весьма непростой ситуации в стране.

Накануне «госпереворота»

Зеленский назначил Руснака начальником контрразведки в сентябре 2019 года. Спустя 11 месяцев, в День государственного флага и накануне Дня независимости Украины, — 23 августа, — Зеленский присвоил Руснаку воинское звание генерал-майора.

Увольнение Руснака выглядит более чем странно. За три дня до этого — в пятницу, 26 ноября, президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовящемся на 1 декабря государственном перевороте. В этот переворот, по словам Зеленского, пытаются втянуть богатейшего украинца — олигарха Рината Ахметова.

Позже в тот же день журналист издания BuzzFeedNews Кристофер Миллер со ссылкой на близкие к Зеленскому источники поделился деталями «заговора». По его словам, один из его источников прочел Миллеру расшифровку перехваченных переговоров о подготовке переворота.

«Заговор, о котором заявил сегодня президент Владимир Зеленский, планировал сотрудник ФСБ и три перебежчика из МВД Украины, которые базируются в Крыму, согласно источникам, близким к украинскому лидеру, которые говорили со мной сегодня утром. Госпереворот готовили офицер ФСБ Василий Лаптев и три базирующихся в Крыму "перебежчика" из МВД Украины — Алексей Васильев, Василий Грицак и Эдуард Федосов», — написал Миллер в Twitter.

🇺🇦NEW: The coup plot alleged by President Volodymyr Zelensky today was being planned by an FSB officer and three defectors of Ukraine's Interior Ministry who are based in Crimea, according to sources close to the Ukrainian leader who spoke with me this morning. https://t.co/lH98mY01un — Christopher Miller (@ChristopherJM) November 26, 2021

​По его словам, источники из окружения президента Украины сообщили, что Зеленский публично объявил о предполагаемом заговоре и упомянул имя Ахметова, чтобы «объявить перемирие с олигархом, с которым он спорил, проводя антиолигархическую политику». Зеленский уволил главу контрразведки СБУ © пресс-служба Президента Украины

Появившийся спустя три дня после заявления президента указ можно было бы считать попыткой сделать из Руснака «козла отпущения», дезинформировавшего президента и виновного в ухудшении и без того непростых отношений между Зеленским и Ахметовым.

Однако в день увольнения Руснака — 29 ноября — пресс-служба СБУ сообщила о том, что спецслужба расследует производство по делу «о подготовке отдельными гражданами Украины и России действий с целью захвата государственной власти».

Досудебное расследование по ч. 1. ст. 109 Уголовного кодекса осуществляет Главное следственное управление СБУ, сообщил спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.

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В таких условиях менять главу контрразведки весьма странно. Ведь с одной стороны, это может означать, что Зеленский — не верит в заговор. Но тогда зачем он рассказал об этом на пресс-марафоне? Получается, что Зеленский невольно или, что еще хуже, сознательно дезинформировал журналистов и украинское общество. Если же Зеленский верит в попытку госпереворота, то менять главного контрразведчика, который предупредил власть об опасности, за несколько дней до массовых акций протеста (под прикрытием которых и должен был произойти госпереворт) еще более странно.

Тем более сегодня отношения Зеленского с силовиками в целом оставляют желать лучшего.

Поссорился со всеми?

Одной из главных мишеней для критики на пресс-марафоне Зеленского стал бывший глава Главного управления разведки Минобороны Украины Василий Бурба. Зеленский обвинил Бурбу в коррупции — тот, мол, ремонтировал свой дом под Киевом за 11 миллионов гривен (около 30 миллионов рублей. — Ред.), непрофессионализме — Бурба якобы пытался убедить Зеленского в том, что коронавирус SARS-nCoV-2 разработали в США, и в авантюризме — Бурба выступал за проведение непродуманной операции по «вагнеровцам». А еще Зеленский припомнил Бурбе службу в СБУ во времена Майдана.

Самого Бурбы по понятным причинам на пресс-марафоне не было. Но не обратиться к нему уже после мероприятия Зеленского журналисты не могли.

И Бурба заявил: президент Украины выдвинул ему весьма странные претензии. Начал Бурба с времен Майдана.

«Провели больше двух десятков допросов с 2014 года, никаких обвинений мне не выдвинули», — напомнил Бурба, а также задал логичный вопрос: Зеленский при власти находится вот уже как два с половиной года.

Почему за всё это время он так и не сделал ничего, чтобы привлечь Бурбу к ответственности за происходившее в 2014 году?

Примечательно, что критикуя Бурбу за Майдан, Зеленский вольно или невольно заставил понервничать многих старших офицеров в СБУ и МВД. Ведь и они вынуждены были в 2014 году по своим должностным обязанностям заниматься происходившим в центре Киева и по всей Украине. Позже эти люди продолжили службу в силовых структурах, многие из них приняли участие в войне в Донбассе.

И вот теперь Зеленский напомнил, что над всеми ними вот уже как почти восемь лет висит «дамоклов меч». Вряд ли это прибавит симпатии к Зеленскому со стороны силовиков. «Переворот» и вражда с Ахметовым: что мировые СМИ написали о пресс-марафоне Зеленского © скриншот видео Офіс Президента України

Отвечая на упреки в коррупции Бурба заявил: он действительно проживал на госдаче по соседству с Зеленским. Она, по словам бывшего главного разведчика, при заселении была в жутком состоянии. Бурбе пришлось вложить в неё солидные средства, но никак не 11 млн грн. При этом вкладывался Бурба в собственную безопасность — так, он поставил вокруг дачи забор. Бурба также отметил, что предоставил все чеки в Государственное управление делами. Но средства ему не вернули.

«Я за собственные деньги отремонтировал, а когда меня выгнали с неё (с дачи) с моей семьёй, она осталась государству», — подчеркнул бывший глава ГУР МОУ.

Отдельно Бурба остановился на обвинении Зеленского в том, что экс-глава ГУР Минобороны «торговал секретами». Бурба резонно заметил: эта информация шокировала иностранных партнёров Украины. Ведь они обменивались с Бурбой информацией все четыре года, пока тот возглавлял ГУР. Зеленский дискредитировал собственную военную разведку в глазах союзников.

Говоря же об истории с ковидом, Бурба заявил, что впервые об этом слышит. Он обвинил Зеленского в том, что тот попросту выдумал историю с SARS-nCoV-2. Что же до операции с «вагнеровцами», то Бурба задал опять-таки логичный вопрос: почему её не отменили, а лишь отложили, если были уверены, что она ухудшит отношения с Турцией?

Можно по-разному относиться к Бурбе, однако его возражения логичны. И наверняка подобные умозаключения сделали и другие украинские военные. А это значит, что их отношение к верховному главнокомандующему — Зеленскому — вряд ли улучшилось после пресс-марафона. Скорее наоборот.

Но проблемы у Зеленского не только с СБУ-шниками и военными. Как сообщил блогер и медиаэксперт Анатолий Шарий, президент умудрился поссориться и с собственной охраной. У украинских силовиков отобрали «воровской общак». Их пугали свиной головой © CC0, Pxhere

«Из Управления госохраны уволили сотрудников, которые не начали стрелять по дрону журналистов над резиденцией Зеленского. Это правда. Сотрудники пребывают в шоке. И те, кого уволили, и те, кто еще на службе», — написал Шарий в Telegram.

Он отметил, что «в благодарность» за такое ему передадут некую информацию.

В общем, за несколько дней до гипотетического «госпереворота» и масштабных акций протеста Зеленский по своей же воле оказался в весьма непростом положении. Последние действия украинского президента выглядят весьма странно и нелогично. Это может быть началом весьма серьезного кризиса на Украине.