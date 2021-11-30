В обнародованном на сайте Офиса президента указе ничего не говорится о причине принятого Зеленским решения.

«Уволить Руснака Александра Васильевича с должности начальника департамента контрразведки Службы безопасности Украины», — гласит указ.

Далее идет подпись президента и дата.

Сотрудник СБУ рассказал о ходе расследования дела о госперевороте
Сотрудник СБУ рассказал о ходе расследования дела о госперевороте
© Facebook, Гітлянська Олена

Этот шаг Зеленского озадачил многих. Ведь увольнение главы контрразведки произошло на фоне весьма непростой ситуации в стране.

Накануне «госпереворота»

Зеленский назначил Руснака начальником контрразведки в сентябре 2019 года. Спустя 11 месяцев, в День государственного флага и накануне Дня независимости Украины, — 23 августа, — Зеленский присвоил Руснаку воинское звание генерал-майора.

Увольнение Руснака выглядит более чем странно. За три дня до этого — в пятницу, 26 ноября, президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовящемся на 1 декабря государственном перевороте. В этот переворот, по словам Зеленского, пытаются втянуть богатейшего украинца — олигарха Рината Ахметова.

Позже в тот же день журналист издания BuzzFeedNews Кристофер Миллер со ссылкой на близкие к Зеленскому источники поделился деталями «заговора». По его словам, один из его источников прочел Миллеру расшифровку перехваченных переговоров о подготовке переворота.

«Заговор, о котором заявил сегодня президент Владимир Зеленский, планировал сотрудник ФСБ и три перебежчика из МВД Украины, которые базируются в Крыму, согласно источникам, близким к украинскому лидеру, которые говорили со мной сегодня утром. Госпереворот готовили офицер ФСБ Василий Лаптев и три базирующихся в Крыму "перебежчика" из МВД Украины — Алексей Васильев, Василий Грицак и Эдуард Федосов», — написал Миллер в Twitter.

​По его словам, источники из окружения президента Украины сообщили, что Зеленский публично объявил о предполагаемом заговоре и упомянул имя Ахметова, чтобы «объявить перемирие с олигархом, с которым он спорил, проводя антиолигархическую политику».

Зеленский уволил главу контрразведки СБУ
Зеленский уволил главу контрразведки СБУ
© пресс-служба Президента Украины

Появившийся спустя три дня после заявления президента указ можно было бы считать попыткой сделать из Руснака «козла отпущения», дезинформировавшего президента и виновного в ухудшении и без того непростых отношений между Зеленским и Ахметовым.

Однако в день увольнения Руснака — 29 ноября — пресс-служба СБУ сообщила о том, что спецслужба расследует производство по делу «о подготовке отдельными гражданами Украины и России действий с целью захвата государственной власти».

Досудебное расследование по ч. 1. ст. 109 Уголовного кодекса осуществляет Главное следственное управление СБУ, сообщил спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.

В таких условиях менять главу контрразведки весьма странно. Ведь с одной стороны, это может означать, что Зеленский — не верит в заговор. Но тогда зачем он рассказал об этом на пресс-марафоне? Получается, что Зеленский невольно или, что еще хуже, сознательно дезинформировал журналистов и украинское общество. Если же Зеленский верит в попытку госпереворота, то менять главного контрразведчика, который предупредил власть об опасности, за несколько дней до массовых акций протеста (под прикрытием которых и должен был произойти госпереворт) еще более странно.

Тем более сегодня отношения Зеленского с силовиками в целом оставляют желать лучшего.

Поссорился со всеми?

Одной из главных мишеней для критики на пресс-марафоне Зеленского стал бывший глава Главного управления разведки Минобороны Украины Василий Бурба. Зеленский обвинил Бурбу в коррупции — тот, мол, ремонтировал свой дом под Киевом за 11 миллионов гривен (около 30 миллионов рублей. — Ред.), непрофессионализме — Бурба якобы пытался убедить Зеленского в том, что коронавирус SARS-nCoV-2 разработали в США, и в авантюризме — Бурба выступал за проведение непродуманной операции по «вагнеровцам». А еще Зеленский припомнил Бурбе службу в СБУ во времена Майдана.

Самого Бурбы по понятным причинам на пресс-марафоне не было. Но не обратиться к нему уже после мероприятия Зеленского журналисты не могли.

И Бурба заявил: президент Украины выдвинул ему весьма странные претензии. Начал Бурба с времен Майдана.

«Провели больше двух десятков допросов с 2014 года, никаких обвинений мне не выдвинули», — напомнил Бурба, а также задал логичный вопрос: Зеленский при власти находится вот уже как два с половиной года.

Почему за всё это время он так и не сделал ничего, чтобы привлечь Бурбу к ответственности за происходившее в 2014 году?

Примечательно, что критикуя Бурбу за Майдан, Зеленский вольно или невольно заставил понервничать многих старших офицеров в СБУ и МВД. Ведь и они вынуждены были в 2014 году по своим должностным обязанностям заниматься происходившим в центре Киева и по всей Украине. Позже эти люди продолжили службу в силовых структурах, многие из них приняли участие в войне в Донбассе.

И вот теперь Зеленский напомнил, что над всеми ними вот уже как почти восемь лет висит «дамоклов меч». Вряд ли это прибавит симпатии к Зеленскому со стороны силовиков.

«Переворот» и вражда с Ахметовым: что мировые СМИ написали о пресс-марафоне Зеленского
«Переворот» и вражда с Ахметовым: что мировые СМИ написали о пресс-марафоне Зеленского
© скриншот видео Офіс Президента України

Отвечая на упреки в коррупции Бурба заявил: он действительно проживал на госдаче по соседству с Зеленским. Она, по словам бывшего главного разведчика, при заселении была в жутком состоянии. Бурбе пришлось вложить в неё солидные средства, но никак не 11 млн грн. При этом вкладывался Бурба в собственную безопасность — так, он поставил вокруг дачи забор. Бурба также отметил, что предоставил все чеки в Государственное управление делами. Но средства ему не вернули.

«Я за собственные деньги отремонтировал, а когда меня выгнали с неё (с дачи) с моей семьёй, она осталась государству», — подчеркнул бывший глава ГУР МОУ.

Отдельно Бурба остановился на обвинении Зеленского в том, что экс-глава ГУР Минобороны «торговал секретами». Бурба резонно заметил: эта информация шокировала иностранных партнёров Украины. Ведь они обменивались с Бурбой информацией все четыре года, пока тот возглавлял ГУР. Зеленский дискредитировал собственную военную разведку в глазах союзников.

Говоря же об истории с ковидом, Бурба заявил, что впервые об этом слышит. Он обвинил Зеленского в том, что тот попросту выдумал историю с SARS-nCoV-2. Что же до операции с «вагнеровцами», то Бурба задал опять-таки логичный вопрос: почему её не отменили, а лишь отложили, если были уверены, что она ухудшит отношения с Турцией?

Можно по-разному относиться к Бурбе, однако его возражения логичны. И наверняка подобные умозаключения сделали и другие украинские военные. А это значит, что их отношение к верховному главнокомандующему — Зеленскому — вряд ли улучшилось после пресс-марафона. Скорее наоборот.

Но проблемы у Зеленского не только с СБУ-шниками и военными. Как сообщил блогер и медиаэксперт Анатолий Шарий, президент умудрился поссориться и с собственной охраной.

У украинских силовиков отобрали «воровской общак». Их пугали свиной головой
У украинских силовиков отобрали «воровской общак». Их пугали свиной головой
© CC0, Pxhere

«Из Управления госохраны уволили сотрудников, которые не начали стрелять по дрону журналистов над резиденцией Зеленского. Это правда. Сотрудники пребывают в шоке. И те, кого уволили, и те, кто еще на службе», — написал Шарий в Telegram.

Он отметил, что «в благодарность» за такое ему передадут некую информацию.

В общем, за несколько дней до гипотетического «госпереворота» и масштабных акций протеста Зеленский по своей же воле оказался в весьма непростом положении. Последние действия украинского президента выглядят весьма странно и нелогично. Это может быть началом весьма серьезного кризиса на Украине.