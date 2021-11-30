Основатель вероятно связанного с западными спецслужбами сайта Bellingcat Элиот Хиггинс и руководитель «расследования» по делу так называемых вагнеровцев Христо Грозев заявили, что они расстроены пресс-конференцией президента Украины Владимира Зеленского. Почему глава государства разочаровал тех, кто «слил» скандальные сведения, узнавала Украина.ру

«Не наша операция»

Павел Волков. Кто он © Павел Волков/Facebook Юрий Бутусов заявил, что операцию отложили, а затем «слили» информацию о ней Лукашенко по наущению главы Офиса президента (ОП) Ермака и замглавы СНБО Демченко. В результате «вагнеровцы» улетели в Россию, а Украина ничего не получила. Руководителем сорванной операции Бутусов назвал экс-главу ГУР МО Василия Бурбу. Фактически это было обвинение в госизмене.

Первым оправдываться бросился Ермак — комментировать операции спецслужб нельзя, но, если что, мы ни в чем не виноваты. Затем отреагировали в СБУ, назвав данные о своем участии в спецоперации фейком. Зато в Службе внешней разведки (СВР) агентом Кремля назначили одного из авторов версии о «сливе» из ОП — Юрия Бутусова. Глава СВР Кирилл Буданов сказал, что «вагнеровцев» заслал в Белоруссию Путин, чтобы свергнуть Лукашенко, но операция раскрылась, и Москва решила перевести стрелки на Киев, подрывая тем самым международный авторитет Украины. Сам Зеленский однажды назвал «вагнергейт» «не нашей операцией».

В общем, нести любую чушь, обвиняя друг друга в госизмене Зеленский и Порошенко (через соответствующих людей, естественно) могли бы вечно, но сливной бачок западных спецслужб — группа Bellingcat — решил вмешаться, объявив о планируемой публикации расследования. Тем самым истинный хозяин положения на Украине как бы намекнул, что может утопить всю команду Зеленского в два счета. Не так страшны офшоры (у кого их нет?), как доказательства связи с Кремлем.

После анонса Bellingcat отрицать организацию операции украинскими спецслужбами стало не с руки. Появился, как сейчас любят говорить, нарратив о том, что она готовилась, но не состоялась. Почему? А кто ее знает. Примерно так и было сказано в отчете парламентской следственной комиссии.

Страсти по Бурбе

Бурба в роли стрелочника. «Эрдоган бы нам этого не простил». © коллаж Украина.Ру Разумкова как умеренной альтернативы Зеленскому на будущих выборах. И вот в расследовании наконец сообщается, что что таки да, глава Офиса президента Андрей Ермак от имени Зеленского перенес проведение спецоперации по «вагнеровцам», чтобы не сорвать договоренности с Россией о перемирии в Донбассе. Об этом в материале Bellingcat говорит тот самый экс-глава Главного управления разведки (ГУР) Василий Бурба. Примерно то, о чем еще год назад твердили порошенковцы — вот ведь как удивительно. 15 июня 2020 Бурба и замдиректора СБУ (который говорил, что его участие в операции — фейк) Руслан Баранецкий пришли к Зеленскому доложить о готовящейся спецоперации, но тот был занят, и докладывать пришлось Ермаку. По словам Бурбы, Ермак «предложил им отложить проведение спецоперации на неделю», поскольку 27 июля должно было начаться перемирие в Донбассе, а захват «вагнеровцев» в Киеве (да, да, самолет с «вагнеровцами» собирались посадить в Киеве, как Лукашенко посадил самолет с Протасевичем в Минске) может сорвать перемирие до его начала и негативно сказаться на рейтингах Зеленского. 26 июля Зеленский одобрил идею, а 1 июля конкретный план операции был утвержден тогдашним министром обороны Андреем Тараном.

В Bellingcat поступили хитро. С одной стороны, они подтвердили то, что отрицали украинские власти, — операцию готовили и проводили не российские, а украинские спецслужбы. Также расследователи подтвердили обвинения порошенковцев в провале операции из-за договоренностей Офиса президента (ОП) с Россией. Но таких договоренностей, которые никак нельзя интерпретировать как госизмену. Все-таки перемирие — дело благое. С другой стороны, в расследовании нет ни слова о «сливе» Ермаком какой-либо информации Лукашенко. Все сорвалось из-за переноса операции, не более того. В суд с этим не пойдешь.

Однако данные о том, что после провала Бурба якобы предложил всем причастным пройти тест на детекторе лжи, чтобы выяснить, не просочилась ли информация в Белоруссию, а затем был мгновенно уволен, оставляют вопрос «слива» как бы недокрученным, недовыясненным. Намек без четкого ответа оставляет люфт для давления на Зеленского со стороны Запада, ведь в любой момент четкий ответ может быть дан.

В итоге Зеленский сел на растяжку и сделал глупость. В своей небезызвестной пресс-конференции 26 ноября вместо того, чтобы выкрутить расследование Bellingcat в свою пользу, заявив, что операция готовилась с его одобрения, но сорвалась из-за вынужденного переноса с благой целью сохранения перемирия в Донбассе, Зеленский стал нести откровенную ахинею. Якобы он не утвердил операцию — не был уверен в ее безопасности. Президент накинулся на Бурбу. Оказывается, торговец данными — сам Бурба, которого Зеленский собирался за это уволить. А операцию по захвату «вагнеровцев» Бурба придумал по наущению Петра Порошенко, чтобы подставить Зеленского. Тогда президент отказался санкционировать операцию, но отнюдь не из-за перемирия в Донбассе (действительно, кому оно надо), а из-за возможной ссоры с Турцией, самолет принадлежал «Турецким авиалиниям». По словам Зеленского, Бурба в интересах Порошенко хотел организовать международный скандал и поссорить Украину с Турцией.

Стыдно

Как Запад готовит Украину к войне с Россией, которой не будет © коллаж Украина.Ру

А почему тогда она вообще состоялась? Или президент был против, но спецслужбы ослушались президента и провели ее самостоятельно? Зеленского несет: сначала — «не наша операция», потом — «наша, но она не состоялась» и в конце — «состоялась, но я не одобрял».

Так вести себя нельзя, и Запад четко дал это понять. Основатель расследовательской группы Bellingcat Элиот Хиггинс, будто издеваясь, написал в Twitter, что ему «стыдно за эту пресс-конференцию». А руководитель группы Христо Грозев появился на ахметовском канале «Украина 24», который в последнее время откровенно «топит» Зеленского.

«Мы смогли установить, что это была хорошо спланированная операция с каким-то политическим риском. Она была одобрена, в этом мы смогли удостовериться и на основе разговоров и интервью с участниками, так и на основе документов. И поскольку она была одобрена, она считалась на каком-то этапе государством своей. Поэтому дальше уже вопросы, что это авантюра или нет, нужно закрыть», — заявил Грозев.

По ком звонит Bellingcat? Теперь Киеву можно всё

После Майдана рабочий вариант дискредитировать политика — назвать его агентом Кремля. Зеленский — агент Кремля, потому что якобы «слил» Лукашенко информацию о «вагнеровцах»; Ахметов — агент Кремля, потому что готовит на 1 декабря госпереворот; Порошенко, видимо, тоже из этих, раз пытался через Бурбу делать всякое нехорошее с международным статусом Украины.

И вот Зеленский использует чуть ли не последний оставшийся в его руках инструмент для защиты — СБУ начинает расследование касательно подготовки госпереворота. Но хватит ли сил отбиться?

Впрочем, 99 процентам граждан Украины от этого ни жарко ни холодно. Главное, чтобы в погоне за заговорщиками и госизменниками СБУ снова не начала хватать всех подряд.