Шотландский виски брендов Bruichladdich, Arbikie Highland Estate и Glen Garioch в ближайшее время будут производить с использованием водорода. Лондон выделяет на это более 11 миллионов фунтов стерлингов

«Газпром» будет развивать водородную энергетику в России

«Газпром» планирует участвовать в реализации пилотных проектов водородной энергетики в России. Совместно с профильными министерствами компания разработала проект «дорожной карты» для этой высокотехнологичной отрасли. В настоящее время проект документа «Развитие водородной энергетики и декарбонизация промышленности и транспорта на основе природного газа» передан в Министерство энергетики для дальнейшего утверждения в правительстве РФ. Об этом 23 ноября сообщила пресс-служба холдинга.

В сообщении сказано, что совет директоров «Газпрома» принял к сведению информацию о развитии производства водорода в Российской Федерации и потенциале его использования. Отмечено также, что развитие водородной энергетики в России важно как для декарбонизации отечественной промышленности, так и для участия в мировом рынке водорода в качестве экспортера. Актуальность направления увеличивается и в связи с климатической повесткой в мировой экономике и энергетике. «Газпром» разработает программу перехода промышленности и транспорта на водород © flickr.com, Brussels Morning

«Газпром» рассматривает водород в качестве одного из средств снижения углеродного следа поставок природного газа, а также в качестве коммерческого продукта. Для реализации инновационных проектов и разработки комплексных решений в области водородных технологий на основе природного газа была учреждена специализированная компания ООО «Газпром водород». Правлению «Газпрома» поручено обеспечить выполнение работ, направленных на развитие водородной энергетики и декарбонизации на основе природного газа.

Как отметили в холдинге, 13 октября 2021 года правительство РФ и «Газпром» уже подписали соглашение о намерениях в целях развития высокотехнологичной области «Развитие водородной энергетики и декарбонизация промышленности и транспорта на основе природного газа». При этом ныне на предприятиях Группы «Газпром» ежегодно вырабатывается более 350 тысяч тонн водорода и водородосодержащего газа, который используется для получения различных видов продукции.

Ветряную электростанцию и водородный завод планируют построить в Ровенской области

Киевская компания МCL ещё весной прошлого году заявила о намерениях построить ветряную электростанцию на территории Володимирецкого района Ровенской области. Компания планирует установить 12 ветрогенераторов высотой 166 м каждый. Как заявил на брифинге 25 ноября вице-губернатор Ровенской области Игорь Тимошенко, ныне проект находится в «активной подготовительной фазе» — отвод земли, оформление сервитутов, арендных отношений по земле и т. п.

По словам чиновника, смысл этого проекта заключается в том, что инвестор не требует каких-либо серьезных дотаций. «В частности, по стоимости электроэнергии декларируется, что она будет отпускаться в пределах до 75 евро за МВт. Если сравнивать с рыночной ценой «зелёной энергии» 90-110 евро за МВт, то можем говорить об этом проекте как весьма окупаемый в перспективе», — сказал вице-губернатор.

Этот проект, по словам Игоря Тимошенко, не будет мешать деятельности Ровенской АЭС, которая ныне работает не на полную мощность. «Мы понимаем, что наоборот — в некоторые периоды нужно подстраховывать, когда не хватает мощности, за счёт других источников энергии. Да и вся энергия циркулирует в пределах единого энергорынка Украины» — отметил он. Валентин Землянский: В сотрудничестве Украины с американской «Вестингауз» нет ни экономики, ни энергетики © Facebook/Валентин Землянский

Компания МCL также планирует построить во Владимирецком районе завод по производству «зелёного» водорода. «Пока речь идет о разработке технико-экономических обоснований, поиске потребителей, в том числе коммунальной инфраструктуры. Более подробно о нём можно будет говорить, когда будет привязка к земельному участку, будет видение, каким образом будет производиться водород и на кого будет ориентировано производство этого энергоносителя» — сказал Игорь Тимошенко. Он также подчеркнул, что многое зависит от развития тяжелой промышленности и поддержки «водородной экономики» на законодательном уровне.

Хотя на Украине один из самых высоких в Европе тарифов на электроэнергию, выработанную ветряными электростанциями, западные инвесторы боятся заходить в эту страну из-за коррупции и нестабильного законодательства. К примеру, в Дубно Ровенской области ещё четыре года назад польские предприниматели планировали установить 8 ветрогенераторов в самой высокой точке города — на Шибиной горе. Хотя поляки исправно платят за аренду выделенной под ветряки земли (по 1,3 тысячи евро за гектар), но дальше не продвинулись. Как сообщил СМИ мэр Дубно Василий Антонюк, проект заморожен на неопределённый срок.

QatarEnergy и Royal Dutch Shell будут реализовывать водородные проекты в Великобритании

QatarEnergy и Royal Dutch Shell договорились объединить усилия для инвестиций в проекты по производству «голубого» и «зелёного» водорода в Великобритании.

Об этом сообщили в пресс-службах компаний. Это первое соглашение между двумя энергетическими гигантами в области водородной энергетики, оно будет нацелено на интегрированные и масштабируемые возможности, заявили компании.

Проекты направлены на сокращение выбросов углекислого газа в промышленных кластерах и транспортном секторе страны, особый акцент сделан на Лондонскую агломерацию. Как известно, Великобритания, которая опубликовала свою водородную стратегию 17 августа 2021 года, поддерживает как производство «зелёного» водорода путем электролиза воды, так и «голубого» — на основе ископаемого топлива с улавливанием и хранением углерода.

Shell видит большой потенциал для использования водорода в различных секторах от транспорта до промышленности. Эта компания запустила крупнейший в Европе электролизер для производства водорода в Германии. В рамках консорциума Refhyne и при финансировании Европейской комиссии электролизер PEM мощностью 10 МВт использует возобновляемые источники энергии (ВИЭ) и может вырабатывать до 1,3 тысяч тонн «зелёного» водорода в год.

Японская компания Mitsubishi Heavy Industries сообщила в сентябре 2021 года, что подписала меморандум о взаимопонимании с Shell относительно возможности совместного производства около 165 тысяч тонн «голубого» водорода на западном побережье Канады, с целью его дальнейшего преобразования в аммиак и экспорта в Японию.

Qatar Petroleum недавно была переименована в QatarEnergy в рамках стратегии энергоперехода. Компания всё чаще склоняется к проектам в области экологически чистой энергетики, направленным на снижение выбросов углекислого газа.

QatarEnergy — один из первых национальных нефтегазовых гигантов на Ближнем Востоке, которые провели ребрендинг в качестве диверсифицированной энергетической компании.

Заводы по производству шотландского виски переводят на использование водорода

Правительство Великобритании инвестирует 11,3 миллиона фунтов стерлингов в декарбонизацию заводов по производству шотландского виски с использованием водорода. 24 ноября британские власти сообщили, что и водород, и биогаз будут всё шире использоваться на вискикурнях Шотландии. При этом правительственные инвестиции, нацеленные на поддержку более экологичного производства, будут осуществляться в форме частичного финансирования нескольких пилотных водородных проектов. Лев перед прыжком. Почему Лондону выгодно «российское вторжение» © AFP, Raigo PAJULA

В частности, средства будут выделены компании Protium Green Solutions, которая должна перевести с использования нефтепродуктов на водород завод по производству виски Bruichladdich на острове Айлей. В пилотном проекте с использованием революционной технологии, так называемой динамической камеры сгорания, водород будет использоваться для нагрева перегонных кубов, используемых для создания знаменитого скотча Bruichladdich, а также крафтового джина The Botanist. После его реализации общий «углеродный след» бренда будет резко снижен.

Кроме этого, компания Locogen, чей проект будет базироваться на вискикурне Arbikie Highland Estate в Инверкейло, недалеко от Арброата, разработает и установит на заводе экологически чистую водородную энергетическую систему, включающую ветряную турбину, электролизер, хранилище водорода и систему отопления на основе котла, работающего на водороде.

Долю государственного финансирования получит также компания Supercritical Solutions. Это стартап в сфере экологически чистых технологий, который разрабатывает первый в мире сверхэффективный электролизер высокого давления для производства «зелёного» водорода в качестве сырья для процесса дистилляции. Проект будет реализован совместно с компанией Beam Suntory на её вискикурне Glen Garioch в Олдмелдраме, Абердиншир.

Представляя правительственную программу, министр энергетики Великобритании Грэг Хэндс заявил: «От Лондона до Ливингстона Великобритания является родным домом для самых любимых в мире напитков. Конкурс Green Distilleries Competition направлен на поддержку производителей в этой культовой отрасли, чтобы они могли продвигаться дальше и быстрее в процессе сокращения выбросов углерода — по мере того, как мы все становимся экологичнее». По словам министра, промышленность Великобритании по-прежнему является мировым лидером в области инноваций и решения проблем, связанных с изменением климата. «За это, безусловно, стоит произнести тост!» — сказал Грэг Хэндс.