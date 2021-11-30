Высокие темпы сокращения населения, масштабная миграция, низкая рождаемость разрушают человеческий капитал Украины и основу устойчивого развития страны. Об этом говорится в аналитической справке ООН. «Украина.ру» разбирается в причинах надвигающейся катастрофы

Украина стала страной, население которой сокращается одним из самых быстрых в мире темпов, к 2050 году оно может сократиться до 35 миллионов человек, считают в ООН.

В аналитической справке «Демографические процессы», обнародованной 19 ноября, говорится, что «низкий коэффициент рождаемости, высокий уровень смертности и постоянный рост уровня внешней миграции разрушают человеческий капитал Украины, а значит, и основу для устойчивого развития».

Составители документа отмечают, что одним из факторов низкой рождаемости в стране остаётся недостаточный уровень благосостояния и отсутствие у женщин возможностей совмещать карьеру и уход за детьми. ООН рассказала о стремительном сокращении населения Украины © dan-news.info

А вот уровень смертности — один из самых высоких в Европе, среди основных причин названы распространенность поведения с высокой степенью риска и неинфекционные болезни. В справке указывается, что около трети украинцев умирают в возрасте до 65 лет, при этом «более половины этих смертей можно предотвратить».

Предполагается, что население Украины может к 2050 году сократиться с нынешних 41 миллиона человек (так считает украинский Госстат) до 35 миллионов человек.

Впрочем, долгое отсутствие переписи населения не позволяет точно сказать, сколько сейчас граждан проживают в стране. Последняя перепись была проведена в 2001 году, тогда население Украины составляло более 48,2 млн человек.

Стоит напомнить, что после обретения независимости в 1991 году численность населения в стране составляла 51,5 млн человек.

Стимулирующими миграционный отток факторами названы высокий уровень бедности, трудности с поиском трудоустройства с достойной оплатой, что усиливается политическими, социальными факторами и факторами безопасности.

По приблизительным подсчетам, за пределами страны постоянно находятся около трёх миллионов украинских работников, вероятно, эта цифра будет только расти, считают в ООН. Украинским властям рекомендуют изменить ситуацию с вымиранием путём создания стабильных политической и финансовой систем.

Что ж, новая система создаётся, но какая? В результате проводимых после распада СССР рыночных реформ на Украине теперь формируется практически модель нового социального апартеида, считает экономист Алексей Кущ. Страна без людей: МВФ спрогнозировал резкое сокращение населения Украины © Андрей Лубенский

Об этом он сказал в эфире телеканала UKRlive в программе «Суслов и Кущ: Экономические беседы» 28 ноября.

«Сейчас у нас формируется максимально токсичная социальная модель… Это действительно модель новой социальной сегрегации, даже, можно сказать, нового социального апартеида, когда огромная часть населения искусственно закрывается в своих социальных группах, кластерах, в таких своеобразных социальных "бантустанах"», — сказал эксперт.

По его словам, украинцы, как и, например, граждане ряда латиноамериканских стран, угодили в «ловушку минимальных доходов», когда «рост сырьевых доходов дает определённый импульс для развития экономики», но доходы населения при этом не растут.

«И это формирует так называемые потерянные поколения, когда десятилетиями люди пребывают в относительной бедности и качественно у них в жизни ничего не меняется, — сказал Кущ. — То есть они не становятся богаче, чем были их родители, а их дети не будут богаче, чем они. Этот формат потерянных поколений — он реализуется сейчас и в Украине, именно из-за этой ловушки средних доходов, а для Украины это ловушка минимальных доходов именно для большинства населения».

Что касается размеров этих доходов, то не стоит ориентироваться на цифры средней зарплаты (сейчас это 14 тысяч гривен), отметил экономист, ведь они отражают только доходы тех, кто работает официально, в штате — а их лишь 7 миллионов из 17 миллионов работников. То есть речь идёт лишь о 40% экономически активного населения.

Более точно ситуацию отражает не рассчитываемый Госстатом показатель медианной зарплаты, — «это, условно говоря, та зарплата, вокруг которой группируется большинство работающих». Кущ сообщил, что этот показатель, который можно экспертно установить, составляет примерно 9 тысяч гривен. Не рассчитывают и не публикуют его по политическим соображениям, добавил он, пояснив: «мы бы увидели эту ужасающую трудовую бедность, которая есть в Украине». Шмыгаль рассказал, как Украина будет преодолевать бедность © Facebook Денис Шмыгаль

Он добавил, что людей также полностью лишают возможности влиять на ситуацию в стране путём демократических выборов: «это выборы без выборов, потому что меняются политики, но не меняется сама политика». Кого бы ни выбрали президентом, тарифы всё равно будут высокими, потому что с помощью демократических механизмов граждане не могут повлиять на социально-экономическую политику властей, продолжил Кущ.

А эта политика такова, что очень скоро большинству украинцев будет сложно платить за услуги, от которых нельзя отказаться — например, за услуги ЖКХ. Как отметил в свою очередь экономист Виктор Суслов, стоимость этих услуг власть выводит на уровень европейских цен — и в результате «образуются огромнейшие дисбалансы между реальными доходами населения, между стоимостью их жизни, которая растёт, и реальными доходами».

Это бросает миллионы людей в бездну бедности и вынуждает их покидать страну, констатировал эксперт. По его словам, украинская власть либо не понимает, либо не хочет понимать, что необходимо балансировать доходы и расходы граждан, что такая политика, которая проводится сейчас, недопустима.

Чтобы повышать доходы, необходимо развивать экономику, а для этого проводить политику протекционизма, развивать науку и технику и так далее, подчеркнул Суслов. Он продолжил: но такого понимания нет, «в целом социально-экономическая модель не работает — и все это плохо закончится, если не будут приняты меры».