Ученые всего мира встревожены сообщениями о появлении нового штамма коронавируса. Ради омикрона Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала экстренное совещание, а мировые фондовые рынки в страхе перед новыми локдаунами отреагировали очередным обвалом. Украина.ру выяснила, чем опасен новый штамм и что уже делается, чтобы его остановить

По словам специалистов, омикрон-штамм отличается от остальных штаммов коронавируса количеством мутаций — их более 50. Свыше 30 из них находятся в белке шипа коронавируса (S-белок), с помощью которых вирус проникает в организм человека.

Именно это вызывает наибольшие опасения ученых — большинство вакцин работает как раз на распознавание и нейтрализацию этих самых шипов. Кроме того, мутация, известная как N501Y делает вирус более заразным, и с каждым подобным преобразованием заболевание все быстрее распространяется по миру.

Специалисты полагают, что так сильно мутировать коронавирус мог в организме человека с ослабленным иммунитетом.

Диагностировать омикрон-штамм можно с помощью обычных ПЦР-тестов.

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Официально новый штамм не был зафиксирован в России, однако, как предполагает член Совета Федерации Владимир Круглый, его могли подхватить россияне, которые недавно ездили в Египет. Вывод сенатора основывается на том, что омикрон-штамм был выявлен у женщины, прибывшей в Бельгию из Египта.

Одним из первых на угрозу распространения нового штамма коронавируса отреагировал Израиль — с 29 ноября страна полностью закрыла границы для иностранцев на две недели (кроме исключительных случаев). Израильтяне же будут обязаны сдать ПЦР-тест в аэропорту и пройти карантин. Своим гражданам власти Израиля также запретили посещать страны Африки, а прибывших с континента граждан будут селить на карантин в специальные отели.

Границы из-за омикрона также закрыла Япония. Граждане страны или обладатели долгосрочных виз, прибывающие с территории ЮАР, Эсватини, Зимбабве и Мозамбика, обязаны пройти десятидневный карантин в специализированных отелях.

Власти Марокко на две недели полностью закрыли авиасообщение, Великобритания приостановила авиасообщение с ЮАР, Ботсваной, Зимбабве, Лесото, Намибией и Эсватини. Германия ограничила сообщение с ЮАР: разрешены только вывозные рейсы для граждан Германии.

В упомянутые выше страны пока что не будут летать самолеты из Франции, Австрии, Турции, Саудовской Аравии, Аргентины, Бразилии, Кувейта и Ирана. Швейцария также ввела обязательный карантин для прибывающих из Великобритании, Египта, Малави, Нидерландов и Чехии.

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Нидерланды запретили прибывающим из ЮАР покидать аэропорт до прохождения тестирования, а Греция, Румыния и Грузия ввели для прилетевших из юга Африки обязательный карантин.

Россия с 28 ноября ограничила въезд в страну граждан из африканских государств, а также из Гонконга. Оперштаб поручил Роспотребнадзору организовать экспресс-тестирование для россиян, прибывающих из указанных государств, а также из Великобритании, КНР и Израиля.

Кроме того, сообщается, что российские ученые проверят эффективность вакцины «Спутник V» против нового штамма, как только получат образец омикрона.

На Украине из-за нового штамма коронавируса также вводят ограничения: прибывающие из ряда стран юга Африки туристы должны будут пройти двухнедельный карантин. Речь идет о путешественниках, которые провели более семи дней в ЮАР, Ботсване, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини и Мозамбике в течение последних двух недель. В дальнейшем список стран может быть расширен.

Также МИД Украины порекомендовал гражданам воздержаться от путешествий в указанные страны.