Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался участвовать в праздничном концерте по случаю 20-летия передачи Киевом архива нот Иоганна Себастьяна Баха Берлину. Мельник уверен: Германия должна выплатить его стране компенсации как за этот архив, так и за утраченные во время оккупации ценности

О своём решении не посещать концерт Мельник сообщил председателю Фонда «Берлинская певческая академия» графу Георгу цу Кастель-Кастель в письме, выдержки из которого украинское государственное информационное агентство «Укринформ» опубликовало 28 ноября.

«Немецкому правительству было подчеркнуто, что украинская сторона ожидает шагов со стороны Германии: как с точки зрения компенсации за огромные потери культурного наследия Украины во время нацистской оккупации, так и с точки зрения политической поддержки моей Родины на пути к членству в ЕС», — писал Мельник. Посол Украины потребовал у ФРГ компенсацию за утраченное культурное наследие © germany.mfa.gov.ua

Он обвинил Германию в том, что она игнорирует официальные предложения украинского правительства, среди которых — создание «Компенсационного фонда военных потерь» для закупки наиболее пострадавшим музеям Украины ценных арт-объектов мирового уровня, просто игнорируются.

Кроме того, Мельник сообщил, что в течение нескольких последних лет неоднократно обращался к немецким культурным учреждениям, МИД Германии и ведомству канцлера с предложениями запустить важные украинско-немецкие инициативы в контексте передачи архива Баха. Среди прочего, речь шла о возможном основании ежегодного украино-немецкого музыкального фестиваля или о финансировании Германией развития классической музыки на Украине.

«К сожалению, мы наткнулись на глухую стену непонимания», — отметил Мельник.

Он назвал украино-немецкий двусторонний диалог «обременённым» из-за того, что Германия пренебрегает законными интересами и правами Украины по поводу исторической ответственности Берлина перед Киевом.

Мельник также заявил, что Украина во время оккупации нацистами была полностью разорена. Во время оккупации среди прочего пострадало и культурное наследие страны: более полумиллиона ценных музейных экспонатов, 46 миллионов архивных материалов и 50 миллионов книг бесследно исчезли.

В целом же, по словам Мельника, на Украину приходится в целом 73% от общих потерь культурных ценностей СССР. После Великой Отечественной Войны музыкальное собрание Академии пения, в которое входили и архивы Баха, составляло неотъемлемую часть архивного фонда УССР, а после 1991 года — независимой Украины. Посол Мельник хочет, чтобы Германия вернула Крым Украине © из открытых источников

Это письмо Мельника можно было бы считать проявлением тревоги за культурное наследие Украины, если бы не одно совпадение.

Партитуры или кубометры?

Под «архивом Баха» Мельник подразумевает оригинальные партитуры XVIII-XIX веков для органа Иоганна Баха, которые хранились в Центральном государственном архиве-музее литературы и искусства в Киеве со времён Великой Отечественной Войны. Их нашли советские танкисты в Польше, куда нацисты перевезли собрание Берлинской певческой академии.

Украинское государственное агентство «Укринформ», описывая этот архив в новости о письме Мельника, отмечало: «культурная стоимость архива бесценна, а материальная превышает десятки миллиардов евро».

Но дело может быть не только и не столько в культурной или материальной ценности.

Архив партитур был передан решением Кабинета министров в 2001 году. Тогда президент Украины Леонид Кучма передал архив канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру.

Сегодня Шрёдер — председатель совета директоров ПАО «НК «Роснефть» и глава комитета акционеров Nord Stream AG. Бывший федеральный канцлер не раз выступал с защитой «Северного потока-2», отмечая, что проект важен для обеспечения энергетической безопасности Германии. В РФ сочли позитивным сигналом обращение ФРГ к США по поводу «Северного потока — 2» © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Подобное мнение разделяет и правительство Германии. В воскресенье, 28 ноября портал Axios опубликовал засекреченный документ, который посольство ФРГ в Вашингтоне направило в американский Конгресс.

«Санкции США в отношении «Северного потока — 2» подорвут обязательства, данные Германии в совместном заявлении (от 21 июля — Ред.), ослабят доверие к правительству США и поставят под угрозу достижения совместного заявления, включая положения о поддержке Украины», — отмечалось в письме из посольства Германии.

Там также утверждалось, что германское правительство считает, что «Северный поток — 2» в настоящее время не представляет угрозы для Украины до тех пор, пока обеспечивается разумный транзит газа». Помимо этого в документе говорилось, что «рост цен на энергоносители является глобальным явлением и не может быть обусловлен исключительно Россией».

Украина является последовательным противником запуска «Северного потока-2». Тот же посол Мельник в интервью RND от 3 ноября называл «Северный поток-2» крупнейшей ошибкой уходящего немецкого правительства. Сам же проект он назвал «ножом в спину» Украины.

Нынешнее письмо Мельника может быть попыткой сыграть на комплексе вины современных немцев и в условиях, когда немцы настаивают на запуске «Северного потока-2», выиграть для Украины хоть что-нибудь. Тем более в письме Мельник недвузначно пишет о том, что в обмен на архив Баха Германия, по меньшей мере, могла бы оказать Украине «политическую поддержку на пути к членству в ЕС».

Между тем, Украина — весьма ненадёжный партнёр в том, что касается музейных ценностей.

Не все страны равны

Говоря о реституции музейных ценностей, Мельник умалчивает о том, что Германия в своё время пыталась как-то компенсировать Украине нанесённые потери. В Одессе дважды за выходные ограбили музей © Артём Погосенко / facebook

В 1994 году Германия передала Украине археологические артефакты, вывезенные во время войны из Херсонского историко-археологического музея. Среди возвращённого было скифское зеркало. В 2001 году в Уманскую картинную галерею вернули картину XVII века «Свадебная походка жениха» неизвестного голландского художника мастерской Питера Брейгеля-младшего. Спустя десять лет, в 2001 году, региональный музей города Хёхштедт-ан-дер-Донау передал Украине коллекцию из 210 писанок и декоративное блюдо.

В 2019 году Германия передала Украине грамоту российского императора Петра Ι на назначение митрополита Иосафа Кроковского, которая хранилась Институте восточноевропейской истории и региональных исследований в Тюбингене.

Безусловно, всё это не компенсирует потерь, понесённых музеями Советской Украины во время Великой Отечественной Войны.

В то же время, современная Украина печально известна как страна, где музеи регулярно обворовывают, музейные ценности — пропадают, а хранение оставшихся в коллекции объектов искусства подчас оставляет желать лучшего.

Кроме того, Украина — крайне ненадёжный партнёр в том, что касается музейных ценностей и сотрудничества по этому поводу, партнёр, который руководствуется скорее политическими соображениями.

Тут показательна история памятника российскому императору Александру ΙΙ, который сегодня находится на заднем дворе Киевской картинной галереи (сейчас так называется бывший музей Русского искусства в Киеве).

Свободного доступа к памятнику, автором которого является Марк Антокольский, нет. Бронзовый памятник стоит под открытым небом, он не музеефицирован, и данных о последней его реставрации нет.

Ещё в 1995 году выкупить памятник предлагал мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак. Украина затребовала ряд документов и ценностей из Эрмитажа. В конечном итоге памятник не вернули.

Лишь в 2003 году Украина передала Санкт-Петербургу в дар к 300-летию города копию памятника. За два года до этого президент Кучма безвозмездно передал «архив Баха» немцам. Уже после Кучмы другие украинские президенты передавали в западные музеи из украинских и ряд других ценностей.

Теперь же Киев опомнился и решил затребовать с Германии деньги. Да ещё и в неповторимой манере посла Мельника.