Команда Зеленского понимает, что может проиграть следующие президентские выборы, и цена поражения будет крайне высока. Поэтому они и стремятся сыграть ва-банк, чтобы удержать власть

Такое мнение выразил политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв — на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина» в понедельник 29 декабря.

По словам политолога, «есть предчувствие, что мы стоим накануне больших политических взрывов и во внутренней, и во внешней политике». Во внешнеполитическом контуре сейчас «вяжется много конфликтных узлов», при этом Украина тут является и одним из поводов, и предметом.

Спор между Западом, с одной стороны, и Россией и Китаем, с другой, движется к кульминации, дело может закончиться либо большой сделкой, где будут затронуты и национальные интересы Украины, «либо дело будет идти к большой, пока — холодной, но, тем не менее, войне», обрисовал ситуацию эксперт.

Внутри Украины тем временем президенту Зеленскому пора принимать решение по второму сроку, а для этого надо понимать, насколько это реально, сказал Карасев. Он добавил: в Офисе президента понимают, насколько велика будет политическая цена поражения. Карасев напомнил, что на Украине делают с «гетманом, который много выделывается» © скриншот с видео NEWSONE

«Много обиженных, много недовольных в элитах, в части общества, в том числе, в части медийного сообщества, общественных организаций… Поэтому, чем цена этого политического поражения выше, тем сильнее стремление удержать власть, играть ва-банк, играть на обострение, нарушать правила — для того, чтобы удержать власть, для того, чтобы выиграть второй президентский срок», — пояснил политолог.

По его словам, в сложившихся условиях и оппозиции тоже не остаётся ничего другого, как только консолидироваться, активизироваться — «и тоже нарушать, по крайней мере, правила приличия, как это было на пресс-марафоне президента». Впрочем, добавил Карасев, «если посмотреть на всю картину, внешнеполитическую и внутриполитическую, то можно отметить: никто сейчас не играет по правилам». Возможно, по той причине, что этих правил либо нет, либо они есть, но — не обеспечивают разрешение конфликтов.

«Поэтому война объявлена всем, все воюют со всеми. Правда, это не «горячие» войны, это политические войны, внутриэлитные войны, международные войны… Но «война» тут слово достаточно уместное, потому что никто не собирается идти на компромисс…», — подчеркнул эксперт, предположив, что воевать будут до тех пор, пока не определится победитель, который сформирует новые правила и навяжет новый консенсус.

Это касается и внутриполитической ситуации. Если бы в Украине был парламентаризм в европейском понимании этого термина, то конфликты решались бы в публичном легитимном поле, «в стилистике договора». Но этого нет. Ситуация усугубляется тем, что Зеленский становится лидером антирейтинга, времени для того, чтобы вернуть рейтинг рутинной позитивной работой на избирателя — нет. А это значит — будет война на обострение, сделал прогноз Карасев, отметив, что не случайно пресс-марафон Зеленского «прошел в такой воинствующей стилистике — со всех сторон».

По мнению эксперта, это напоминает бои без правил, и "аргументы тут не важны, есть только один аргумент — кто сильнее, кто агрессивнее". Поэтому готовят «новую серию сериала»: будто бы против президента зреет заговор олигархов, и этот заговор надо подавить в зародыше: «олигархический Карфаген должен быть разрушен».

Карасев отметил, что задача Зеленского — создать новую политическую и экономическую элиту, «чтобы не было предыдущих». Никто не должен быть другим полюсом влияния и богатства.

«Всё это — под благовидным предлогом деолигархизации страны», — отметил политолог.

Он добавил, что Зеленскому необходимо также создать свою лояльную медийную элиту. А те медийщики, кто пришёл из прежних времен — «должны быть репутационно уничтожены». Что это было? Зеленский в зените © president.gov.ua

По всей видимости, поэтому и было упреждающе заявлено о возможности госпереворота, наверное, что-то ещё прозвучит — но нынешняя команда уже проводит политический переворот, переворачивает всю политику, обрисовал ситуацию эксперт. Он добавил, что в таких условиях оппозиция — "это контрреволюция", оппозиционеры хотят сохранить прежние правила игры, которые существовали в стране примерно с 2004 года, когда «был найден компромисс между парламентаризмом и президентциализмом».

Теперь же от системы, действовавшей в Украине почти 20 лет, пытаются уйти, наблюдается процесс монополизации власти, констатировал политолог. По его мнению, парадокс заключается в том, что сейчас олигархи, которые во многом сами являются экономическими монополистами, заинтересованы в том, чтобы в политике сохранялся хотя бы относительный и ограниченный, но — плюрализм. Получается, что объективно сегодня именно олигархи могут быть защитниками политических и медийных свобод, сделал вывод Карасев, пояснив, что это — "их политическая защита".

В свою очередь, принимавший участие в пресс-конференции политолог Николай Давыдюк обратил внимание на такую особенность информационного пейзажа: пандемия, Украина сейчас занимает одну из первых мест в мире по уровню смертности, но медийно — это в стране "не ощущается". И это в то время, как из-за ковида ежедневно "фактически тысяча человек исчезает", подчеркнул политолог.

Он продолжил: по подсчётам Школы экономики, до конца года получим суммарно ещё 15-20 тысяч смертей, в целом — будет уже "100 тысяч смертей за время ковида". Но об этом практически не говорят. По мнению эксперта, этот факт свидетельствует о том, что в стране слишком "высокий эмоциональный накал в политическом дискурсе".

И накал будет только расти. Политолог отметил, что "с выходом из президентского пула Разумкова, с момента, когда он перестал быть спикером, началась национальная президентская избирательная кампания".