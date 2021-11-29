Недавний провальный во всех отношениях пятичасовой пресс-марафон Владимира Зеленского и его итоги наталкивают на удивительный, даже парадоксальный вывод: несмотря на полную дискредитацию себя на посту президента Украины, он может им остаться. Причем сколь угодно долго

Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/ Зеленский нужен именно таким — ослабленным, запуганным, издерганным и мало что понимающим в окружающей его действительности. То есть требуется по сути президент, лишь формально занимающий эту должность, а на самом деле — ширма, прикрывающая сложнейшие процессы, происходящие в разваливающейся стране, но очень мало влияющая на развал.

Своим сторонникам и противникам Зеленский во главе Украины нужен только для того, чтобы обеспечить развал страны в ту или иную сторону, в пользу одних или других сил. Такой Зеленский, безвольный как президент, — это не крест на Украине, а, по задумке влияющих на нее противоборствующих сторон, всего лишь шутовской колпак, который и должен покрывать и прикрывать превращение страны в руину.

Внутри Украины Зеленский должен или прекратить так называемую деолигархизацию, заказанную западными кураторами, или договориться о ее параметрах с самими олигархами. Чтобы и волки были сыты и, по возможности, овцы целы. Нужна имитация или оскопленная внутриолигархическими договоренностями деолигархизация, которая не коснулась бы главных капиталов, а не тотальное «раскулачивание» крупных собственников, как того требует Запада, нацелившийся на оставшиеся еще лакомые кусочки украинской экономики (металлургия, химпром, объекты энергетики, инфраструктуры и логистики, земля и т. д.).

И Зеленский уже попал в жернова борьбы между разными олигархами, которые с его помощью хотели бы решить свои проблемы и расправиться с конкурентами. Например, именно так олигарх Игорь Коломойский перманентно и в разной степени успешно борется с олигархом Ринатом Ахметовым. И сейчас он опять встал за спиной Зеленского и успешно перешел в контратаку, даже несмотря на то, что перед этим Ахметов почти два года оттеснял его от президента и дерибанил с ним страну в режиме «на двоих».

Польские СМИ о пресс-марафоне Зеленского: анонс госпереворота и готовность воевать с Россией © president.gov.ua

Олигарх уже все эти инсинуации опроверг и даже пообещал подать на президента в суд за вранье. Теперь Зеленский оказался на удивительной растяжке. Или он санкциями СНБОУ пытается достать Ахметова, и тогда тому не остается ничего другого, как действительно «валить Зелю», заручившись поддержкой всех недовольных президентом. Или же наоборот — сдать назад и дожидаться, как и на каких условиях олигархи договорятся между собой (а это практически неизбежно, если государство даст слабину и не раздавит самого сильного из них). И предложат ли они ему роль гаранта, «смотрящего» за договоренностями, или же кому-либо другому.

Например, экс-президенту Петру Порошенко, который в день, когда Зеленский нес ерунду на пресс-марафоне и обижался там на всех, кто его не любит, встречался с послами страна-членов «Большой Семерки». То есть так называемой «семипосольщины» — негласного уже западного смотрящего за делами в Украине. В 2019 году эта «семипосольщина» благословила замену Порошенко Зеленским. И кто теперь может дать гарантию, что она не хочет отыграть теперь ситуацию, как говорится, взад и вернуть в кресло главы Украины Порошенко?

Или вообще убрать институт президента, а управление страной передать сильному премьеру», например, экс-главе МВД Арсену Авакову, многолетнему гаранту политстабильности в стране? Может такое быть? Вполне. Это же Украина, с которой Запад, не желая выпускать добычу из рук, экспериментирует совершенно безжалостно.

Слабый, безропотный и покорный, готовый на все президент Зеленский нужен и коллективному Западу. Например, чтобы по первому приказу начать войну в Донбассе и связать ею ресурсы и возможности России, поссорить ее с Европой, дать возможности для закрытия «Северного потока-2» и тем самым окончательно сорвать отопительный сезон в Европе (как минимум) и все сотрудничество в энергетической сфере (как максимум) и т. д. и т. п.

По пути Януковича, но с худшими последствиями. Скрытый смысл пресс-конференции Зеленского © president.gov.ua Йенс Столтенберг на пресс-конференции 26 ноября 2021 года, слезно поклявшись в любви к Украине и ее территориальной целостности, сказал еще раз более, чем четко: «Принципы коллективной обороны НАТО на Украину не распространяются. Но Альянс поддерживает эту страну».

Ну а президент США Джо Байден, кажется, даже не понял, что его спросили о возможном госперевороте в Украине, и только сказал: «Меня это волнует. Смотрите, мы поддерживаем территориальную целостность Украины, мы поддерживаем их способность управлять своим государством».

Но, в принципе, Байденом сказано главное: США волнует лишь управляемость Украины в их интересах, готовность украинских властей слушаться внешних кураторов и беспрекословно выполнять их к приказы. И сейчас ослабленный и испуганный, но от этого не менее властолюбивый и амбициозный Зеленский стал для США именно таким — покорным от безысходности: они гарантируют ему пребывание у власти и предотвращают возможный переворот олигархов или Порошенко, а он обещает им войну в Донбассе. И в этом плане он выгоден США: с ним легко договариваться, потому что он может ослушаться приказов.

На кону — власть, а то и жизнь.

И сейчас, когда Зеленский определяется, что же ему делать, США решают другу проблему: определяются с очередностью, что им важнее в Украине при оставленном у власти Зеленским — война в Донбассе или же деолигархизация. Если война на первом месте, то «раскулачивание» олигархов может и подождать. Но никто ни на секунду не должен сомневаться, что пока Украина будет находится под колпаком Зеленского (то есть под колпаком США), олигархов там не оставят в покое и обдерут, как липку.

Чтобы этого не произошло, нужно максимально ослабить влияние американцев, а то и изгнать их из страны, как, например, из Кубы. Но кто это будет делать? Не Зеленский же?

Нет, он ради собственного спасения может только повторить кульбит Бориса Ельцина «я устал, я ухожу». Но, похоже, даже на это у него нет ни сил, ни смелости, ни даже разрешения США или олигарха Коломойского. А Украина при нем так и остается в состоянии перманентной турбулентности, милитаристского психоза, предвоенной истерии и страха перед «российским вторжением», которые пытаются сдобрить еще и обещаниями внутреннего госпереворота и всевозможных репрессий против несогласных.

Чего стоит одно предположение советника главы Офиса президента (ОПУ) Алексея Арестовича, что могут убить журналиста Юрия Бутусова, который очень жалеет, что не дал «президенту в морду», и сделать из него «сакральную жертву». Ну, чтобы госпереворот случился быстрее и вернее.

«Его ликвидируют — те, кто его и накачивает. И это, по плану, станет сигналом к началу массовых беспорядков — с искренним возмущением граждан. И все это — на фоне концентрации российских войск на границе. Ясен сценарий?.. Идеальное поле игры для России», — сказал Арестович.

И в этом тоже проявляется то дно, которого достигла страна, — один политический фрик грозится опрокинуть ее в хаос нестабильности смертью другого фрика. Но при безвольном слабом президенте и не такое возможно. Вот потому-то Зеленский и нужен или может понадобиться всем. По крайней мере, на какое-то время. Пока Украина еще существует.