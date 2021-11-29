Мировая пресса в целом лояльно отнеслась к большой пресс-конференции Владимира Зеленского. Его скандальные заявления были поданы в основном нейтрально и с долей скептицизма, а об инцидентах во время и после мероприятия практически ничего не сообщалось

Самые комплиментарные оценки дали заявлениям главы Украины о якобы готовящемся в стране госперевороте американские СМИ.

«Президент Украины обвиняет Россию в подготовке переворота, в то время как российские войска концентрируются на границе» — гласит заголовок издания «Бизнес инсайдер».

Содержание статьи соответствует заголовку — про обвинения Зеленского в адрес Рината Ахметова упомянуто вскользь, зато подчёркивается: «Эксперты сообщили "Инсайдеру", что российское вторжение на Украину — это "очень реальная возможность"».

Вторжения не будет. Американская газета объяснила, что стоит за «тучами» на российско-украинской границе © РИА Новости, Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Очень похожие заголовки публикуют сайты журнала «Ньюсуик», телеканалов «Си-Эн-Эн» и «Си-Эн-Би-Си» и газет «Уолл-стрит джорнел», «Лос-Анджелес таймс» и «Нью-Йорк пост».

Справедливости ради стоит заметить, что статья в «Нью-Йорк пост» проиллюстрирована фотографией группы украинских журналистов, не приглашённых на пресс-конференцию Зеленского и протестующих по этому поводу с самодельными плакатами с вопросами, которые им бы хотелось задать украинскому президенту.

Газета «Политико» — одно из немногих американских изданий, хотя бы в заголовке обошедшееся без упоминания о России и более подробно информирующее читателей о подоплёке обвинений Зеленского в адрес Ахметова.

«Украинcкий президент заявляет о попытке переворота, в которую вовлечён богатейший человек страны» — сообщает газета, замечая в подзаголовке, что между Зеленским и Ахметовым стоят годы вражды.

«После решительной победы на выборах 2019 года рейтинг Зеленского упал до рекордно низкого уровня среди разочарованных украинцев. Одно из невыполненных им предвыборных обещаний заключалось в том, чтобы установить мир на востоке Украины… Его другое обещание — покончить с коррупцией и разбить мёртвую хватку, которой богатые олигархи держат экономику, политику и СМИ Украины — также не выполнялось, пока в начале ноября он не подписал так называемый антиолигархический закон», — отмечает издание.

Далее «Политико» рассказывает подробности этого закона: в нём даётся определение «олигарха», а в качестве критерия используются богатство, политическая активность, степень монополизации в промышленности и владение СМИ. Клеймо олигарха или звание инвестора. Кто победит в войне Зеленского с Ахметовым

Ахметов по всем критериям подпадает под действие закона, рассказывает издание. В частности, ему принадлежит четвёртый по популярности на Украине телеканал.

Впрочем, и остальные три ведущих телеканала страны тоже принадлежат олигархам, в частности, Игорю Коломойскому. Он сыграл большую роль в избрании Зеленского, в том числе через принадлежащий ему телеканал «1+1», отмечается в статье.

С другой стороны, критика Зеленского со стороны принадлежащего Ахметову телеканала «Украина» резко усилилась после того, как правительство не оплатило его компании ДТЭК долги, связанные с закупками в рамках программы альтернативной энергетики, напоминает «Политико».

Критики «антиолигархического закона» говорят, что он легко может быть истолкован в соответствии с желаниями президента, а финальное решение о том, кого объявить «олигархом», принимает напрямую назначаемый им Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), отмечает издание. Руководство Украины идет по пути узурпации власти и диктатуры - Медведчук © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В статье упомянуто, что ранее в этом году СНБО закрыл телеканалы Виктора Медведчука. По словам газеты, многие поддержали данный шаг как борьбу с «российским влиянием» в СМИ страны, однако он также вызвал беспокойство, поскольку «устанавливал опасный прецедент» в области свободы слова, пишет «Политико».

Кроме того, газета приводит и другие признаки усиливающегося контроля режима Зеленского над СМИ страны.

Пресс-марафон Зеленского подвергся критике за то, что только приглашённые журналисты могли на нём присутствовать, указывает издание. Обычно подобные мероприятия включают открытый процесс аккредитации для СМИ.

Освещение пресс-конференции президента Украины со стороны основных британских СМИ было в целом похожим на реакцию их американских коллег.

«Война Ахметова против государства». Почему Зеленский заговорил о перевороте на своей пресс-конференции © скриншот видео Офіс Президента України

«Би-би-си» и «Гардиан» публикуют статьи под похожими заголовками. Газета «Таймс» и вовсе вынесла в заголовок исключительно Владимира Путина и российские войска, спрятав «шокирующее заявление» Зеленского о перевороте в текст статьи. Из всех вышеперечисленных британских СМИ лишь «Гардиан» уточняет, что Зеленский не обвинял непосредственно Кремль в причастности к «попытке переворота».

Газета также указывает: «Притягивая 56-летнего Ахметова к слухам о заговоре, Зеленский, по-видимому, пытается заручиться поддержкой населения для борьбы со своими внешними и внутренними врагами. Ахметов владеет различными предприятиями: от металлургии, горнодобывающей промышленности и энергетики до банков, телекоммуникаций, недвижимости и средств массовой информации».

СМИ других европейских стран, в целом, гораздо меньше упоминают о якобы причастности России к озвученному Зеленским «заговору» и относятся к этой информации гораздо скептичнее.

Короткое сообщение испанского агентства «ЭФЭ» озаглавлено: «Зеленский говорит, что к 1 декабря на Украине готовится государственный переворот».

Погребинский объяснил, почему каналы Ахметова перестали «облизывать» Зеленского © РИА Новости, Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанк

Газета «Паис», хотя и выносит в заголовок слова о «поддержанном Россией» перевороте, но также уточняет: «Украинский лидер не привёл подробности предполагаемого плана и не объяснил, причастен ли непосредственно Кремль к попытке переворота».

Газета «Расон» публикует статью в «американском» стиле, где уделяет большое внимание якобы возможному вторжению России.

Однако месяц назад это же испанское издание с тревогой сообщало об усилении контроля над СМИ со стороны украинского президента; по словам газеты, «Владимир Зеленский внезапно стал чем-то вроде диктатора».

Довольно ироничную статью под заголовком «Зеленский потрясает призраком переворота и обвиняет Россию» опубликовало итальянское агентство «АНСА».

«Заявление Зеленского [о перевороте] прозвучало почти как гром среди ясного неба, хотя и было приправлено многочисленными неясностями», — говорится в комментарии агентства.

В статье также указано, что президент Украины не очень хорошо выглядел во время пресс-конференции.

«Временами он очень нервничал, несколько раз обвиняя СМИ в слишком сильном «разжигании паники», как в делах, касающихся России, так и на других фронтах», — сообщило агентство.

«Государственный переворот нельзя прикрыть революцией»: соцсети о годовщине Майдана © РИА Новости, Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Процитировав слова украинского президента о том, что Ахметова «вовлекают» в переворот, участие в котором было бы большой ошибкой, обозреватель «АНСА» подводит итог: «Короче говоря, у нас есть переворот, о котором он [Ахметов] не знает».

«Предполагаемые звукозаписи: президент Зеленский обвиняет Россию в планировании государственного переворота на Украине» — сообщает немецкий журнал «Шпигель».

В отличие от большинства американских и британских изданий в статье «Шпигель» не упомянуты ни якобы сконцентрированные на границах с Украиной российские войска, ни «угроза вторжения». Издание информирует о подробностях вражды Зеленского и Ахметова.

«Ахметов считается противником недавно принятого закона, направленного на ограничение политического влияния сверхбогатых украинцев, известных как олигархи. С этого времени Зеленский подвергается резкой критике на телеканалах Ахметова. Поддержка же Зеленскому оказывается на телеканале его спонсора, Игоря Коломойского», — пишет «Шпигель».

Немецкое государственное издание Deutsche Welle публикует комментарий украинского обозревателя Сергея Руденко. По его словам, пресс-марафон Зеленского напоминал сведение счётов, президент называл людей, «которые мешают ему руководить страной».

Касаясь конфликта с Ахметовым, обозреватель написал: «Что произошло между Ахметовым и Зеленским, точно знают только они сами. Почему Ахметов, предприятия которого являются лидерами среди налогоплательщиков в стране, оказался врагом украинского государства, Зеленский, к сожалению, не уточнил. Как и не привел веских доказательств участия олигарха в якобы готовящемся перевороте. Ведь если они есть, Ахметовым давно уже должны заниматься спецслужбы, а не президент, озвучивающий публично эти обвинения».

Разбитые частные тепловозы: как ускорить коллапс украинской железнодорожной инфраструктуры © biz.censor.net

«Конечно, это не может нравиться Зеленскому. Поэтому, очевидно, у президентского окружения и возникла идея привязать Ахметова к государственному перевороту. Но почему он должен состояться 1 декабря? Здесь все очень просто: именно на эту дату намечены акции протеста возле офиса президента», — указывает комментатор.

Совсем не касается темы якобы готовящегося на Украине государственного переворота китайское агентство «Синьхуа».

В его сообщениях о пресс-марафоне Зеленского говорится лишь о высказанной им готовности к разговору с РФ об установлении мира в Донбассе, а также об утверждениях украинского президента о проводимой им «самой масштабной и успешной… в Украине за последние 50 лет» модернизации инфраструктуры страны.