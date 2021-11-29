В политическом треугольнике России, США и Евросоюза именно последний страдает сильнее всех. При этом США безуспешно давят на Москву, все больше зарабатывающую на газовом кризисе в ЕС

Президент Сербии Александр Вучич 28 ноября в эфире TV Pink сказал, что у России есть проблема, о которой власти страны не хотят говорить.

«А именно — их (Россию. — Ред.) пытаются политически выдавить (с европейского газового рынка. — Ред.), хотя нет газа в Европе», — сказал Вучич.

Он отметил, что Европе не хватает 70 млрд кубометров газа в год, при этом пропускная способность «Северного потока — 2» составляет 55 млрд кубометров. Следует отметить, что еще почти 14 млрд кубометров может поставлять вторая нитка первого «Северного потока», которую евробюрократы пока дают загрузить только на 50%. Таким образом, российские трубопроводы могут полностью покрыть дефицит газа в ЕС.

Что же касается заявления Вучича о том, что Россия молчит об этой проблеме, то тут он не совсем прав.

Как Россия защищает «Северный поток — 2»

Президент России Владимир Путин отмечал, что заявления о том, что «СП-2» якобы чисто политический проект и строится исключительно для того, чтобы навредить Украине, это «чушь, сапоги всмятку». Один только факт, что «Северный поток — 2» оказался достроен вопреки колоссальному сопротивлению США, говорит о том, что Москва в данном случае успешно защищает свои интересы.

Новая атака на «Северный поток — 2»: cумели ли США выбрать в Германии свое правительство © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк Байден и Меркель подписали меморандум, согласно которому Штаты прекращают противодействие строительству трубопровода.

Сейчас вовсю идет сражение за сертификацию «Северного потка — 2». Сначала трубопровод должен одобрить немецкий регулятор, а потом Европейский совет. Германское Федеральное сетевое агентство обещает завершить свою часть работы в январе 2022 года, еще три-четыре месяца будет рассматривать заявку ЕК. Это означает, что в этот отопительный сезон Европа, скорее всего, остается без дополнительных объемов газа, что подтверждают и ожидания трейдеров на энергорынке ЕС.

Не стоит забывать, что уже завершившаяся победой борьба за строительство «Северного потока — 2» тоже проходила для России непросто. После того, как США ввели санкции против судов, которые прокладывали трубы СП-2 в Балтике, из проекта вышли европейские компании, предоставлявшие свои суда-трубоукладчики. Строительство было заморожено до того, как РФ оснастила согласно требованиям ЕС собственные суда, которые и завершили проект. Задержка составила порядка двух лет — изначально планировалось достроить газопровод в 2019 году.

Что касается сертификации, то этот этап борьбы завершится весной — максимум летом 2022 года. После этого можно будет сконцентрировать усилия на борьбе за вывод трубопровода из-под действия газовой директивы ЕС. Это позволит его загружать на 100% и тем самым снижать стоимость транзита газа в Европу. Этот этап борьбы с европейской бюрократией проходит и сейчас, хотя и с меньшей интенсивностью.

Антироссийский барьер

Газовая директива ЕС, которая позволяет одному поставщику загружать трубопровод не более чем на 50%, была написана исключительно под российские трубопроводы. Единственный трубопровод, к которому она на текущий момент частично применяется, — это первый «Северный поток». Для первой его нитки пропускной мощностью 27,5 млрд кубометров газа в год сделано исключение, вторая же аналогичная труба загружена только наполовину. Поэтому этот трубопровод поставляет в ЕС не 55 млрд кубометров газа, а чуть больше 41 млрд кубов в год.

Европейские бюрократы собираются применять эту директиву и к «Северному потоку — 2», причем к обеим «ниткам», позволив поставлять по нему только 27,5 млрд кубометров газа в год. Впрочем, Nord Stream 2 AG не сдается и продолжает борьбу за вывод СП-2 из-под действия этого документа.

«Двадцать пятого октября 2021 года "Норд Стрим 2 АГ" направила в адрес арбитражного трибунала ответный меморандум по существу разбирательства, а также контрмеморандум на возражения ЕС относительно юрисдикции арбитражного трибунала рассматривать спор», — сообщил «Газпром» 29 ноября.

Перспективы этой борьбы в большой степени зависят от того, возобладают ли в Европейском союзе прагматичные силы, которые не готовы приносить в жертву благосостояние своих граждан ради политических интересов США.

Европейский гамбит США

В идее Вучича о том, что Россию выдавливают с газового рынка Европы, есть определенный резон. Причины этого сугубо политические. Штаты не хотят дать заработать России на европейцах, которых считают своей вотчиной: РФ объявлена американскими властями своим противником.

Еще Дональд Трамп в бытность президентом США возмущался, что европейцы предпочитают делать меньше взносов в фонды НАТО, при этом платят миллиарды долларов за российский газ, поддерживая конкурента США. Мало что изменилось и при его преемнике.

Однако, как показал нынешний газовый кризис в ЕС, Штаты не собираются снабжать Европу своим газом тогда, когда ей это крайне необходимо, если есть более выгодные варианты. Например, азиатский рынок, переживавший бум спроса. То есть цель США изначально была не заместить своим газом российский, а лишить Россию доходов от продаж газа. Но пока Вашингтон пытается противодействовать Москве, за это платят европейские потребители. Что интересно, платят они российскому «Газпрому», чего крайне не желают США.

За что боролись, на то и напоролись

«Большая трагедия для Украины». Зеленский лицемерно удивился отказу «Газпрома» от «скидок» Киева © president.gov.ua

Так как по требованию Еврокомиссии многие страны добились ввода в свои долгосрочные контракты с «Газпромом» учета биржевых котировок в формуле расчета стоимости газа, они платят за газ все больше и больше.

И главные их траты впереди, так как спотовая привязка в контрактах не срабатывает одномоментно, а имеет отложенный эффект в течение примерно полугода. Эта ситуация бьет по европейской промышленности. Закрываются предприятия химической промышленности, в частности производители азотных удобрений, для которых газ — это сырье. Останавливают работу теплицы, использующие газ для отопления. А производители электроэнергии повышают цены для потребителей до заоблачного уровня.

Однако нельзя сказать, что европейцы поголовно готовы принести себя в жертву интересам США. Так как Вашингтон не смог предложить европейцам достойную замену российскому газу, то ряд стран ЕС активно поддерживают «Северный поток — 2» — и это вполне логично.

В частности, портал Axios 28 ноября сообщил, что Кабмин ФРГ призвал конгресс США не вводить санкции против этого газопровода. В тот же день в поддержку проекта выступил канцлер Австрии Александер Шалленберг. Он заявил, что «Северный поток — 2» не увеличит зависимость ЕС от российского газа и позитивно скажется на энергобезопасности Евросоюза, так как диверсифицирует маршруты поставок.

Именно это, кстати, является большой проблемой для США.

Украинская «газовая дубина»

Заявление президента США Джо Байдена после последней встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в 2021 году о недопущении использования Москвой энергетики в качестве оружия больше всего напоминает поговорку о воре, громче всех кричащем «держи вора».

Что естественно, то и безобразно. Почему Зеленский боится и ненавидит «Газпром»

Использование своей ГТС как политического рычага помогло Киеву заручиться поддержкой ЕС в вопросе гражданской войны в Донбассе, получить безвизовый режим с ЕС для своих граждан и выиграть арбитражное разбирательство с «Газпромом», отсудив у российской компании более $4 млрд.

Сейчас Соединенные Штаты практически полностью контролируют киевский режим и его «газовую дубину». Этот контроль совсем скоро может стать стопроцентным. Для этого осталось только завершить судебную реформу и запустить на полную мощность созданные под патронатом США антикоррупционные органы, которые смогут отправить за решетку любого неугодного Вашингтону чиновника или политика.

На текущий момент США вложили в установление контроля над украинской властью суммы, превышающие стоимость «Северного потока — 2». Естественно, они не хотят выпускать из рук оружие, способное больно ударить по их европейским «союзникам» и по России в случае необходимости. Однако судя по тому, как сейчас развиваются события вокруг «Северного потока — 2», потеря этого энергооружия неизбежна.