В субботу, 27 ноября, главный редактор издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов опубликовал видео своей стрельбы из 152-мм гаубицы. Это видео вызвало широкий резонанс на Украине и за её пределами. Украинское Государственное бюро расследований возбудило против Бутусова дело, а в Совете Федерации осудили журналиста

Видео Бутусов разместил на своей странице в Facebook.

«Сегодня, в День памяти жертв Голодомора, должен признаться, что я, вероятно, могу быть причастным к гибели некоторых людей в Донбассе — к гибели российских оккупантов, террористов и убийц украинского народа», — изначально подписал он видео.

На видео Бутусов стрелял из 152-мм гаубицы и говорил: «За каждое зёрнышко 33-го года, за каждую жертву советских репрессий по российским оккупантам — огонь. Выстрел!»

Позже Бутусов изменил запись. Так, перед словам «к гибели российский оккупантов» он добавил слова «но исключительно».

Кроме того, Бутусов добавил данные о том, когда и где снято видео. Польские СМИ о пресс-марафоне Зеленского: анонс госпереворота и готовность воевать с Россией © president.gov.ua

«Видео снято очень давно, на тренировке подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины. Это абсолютно точно не нынешнее время, поскольку сейчас я нахожусь в Киеве. Ничего героического в этом видео нет, простое слово ко дню Голодомора. Снято в строгом соответствии с действующими конвенциями и запретами», — написал он.

К редактуре своей записи его вынудил международный скандал, разгоревшийся после публикации видео.

«Сдал» Вооружённые силы

На видео стрельбы «по российским оккупантам» ожидаемо обратили внимание в России. Так, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров действия Бутусова назвал «поступком не очень умного человека» и «преступлением».

«Используется запрещенное на юго-востоке Украины в соответствии с Минскими договоренностями вооружение <…> Он стреляет по мирным жителям, и у следственных органов в ДНР есть все основания возбудить уголовное дело. И рано или поздно он ответит по суду за свои деяния и горько пожалеет о той глупости, которую он сотворил», — отметил Джабаров в комментарию телеканалу РЕН-ТВ 28 ноября.

Он также обратил внимание на то, что Бутусов не является военным. Таким образом, украинский журналист фактически подтвердил слухи о «сафари в Донбассе».

Действия Бутусова раскритиковали и российские журналисты, часто бывающие в зонах локальных войн и военных конфликтов.

«У меня вот за 20+ лет работы в "горячих точках" нет фото с оружием в руках (за исключением коллекции "я и танк"). И уж тем более нет видео, где я бы стрелял из чего-либо, как милитари-гастролер, заехавший на сафари. Потому что в первую очередь это глупо. Ну и стыдновато перед теми, кто реально воюет», — отметил журналист «Комсомольской правды» Александр Коц.

А потом спохватились и на Украине. «Аж из штанов выпрыгивает»: Зеленский назвал журналиста Гордона «позорищем» © Facebook, Дмитрий Гордон

«Сам факт выполнения стрельбы из боевой пушки гражданским лицом позволяет обвинить Украину в том, что она не контролирует собственные Вооруженные силы. В условиях гибридной войны враг уже начал использовать это видео в своих пропагандистских интересах. Мы, в свою очередь, настоятельно призываем граждан Украины избегать поступков, которые могут повредить Вооруженным силам Украины, повлечь за собой интенсификацию обстрелов врагом, увеличить потери с нашей стороны, или усложнить сотрудничество с международными партнёрами и политико-дипломатическую работу в рамках Нормандского и Минского форматов», — заявила украинская делегация в Трёхсторонней контактной группе.

Заинтересовало видео и Государственное бюро расследований Украины. В последнем удивились возможности гражданского лица пострелять из артиллерийского орудия.

«Все обстоятельства публикации и записи видео выстрела из пушки, которое выложил Юрий Бутусов, будут проверены. В том числе в порядке статьи 414 УК Украины — "Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, которые представляют повышенную опасность для окружающих" — и статьи 437 УКУ — "Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны". Будут проверены также и возможные должностные нарушения теми лицами, которые допустили гражданское лицо к соответствующему вооружению», — сообщило ГБР в Facebook.

По предварительным выводам бюро, событие произошло «вне зоны Операции объединённых сил». Тем не менее ГБР пообещало предоставить украинскому обществу полный и детальный ответ после детальной проверки.

«Призываем всех граждан Украины при публикации любых материалов учитывать возможные негативные последствия для информационной безопасности государства», — говорилось в заявлении ГБР.

Сам Бутусов расценил заявление ГБР как преследования за его вопросы президенту Украины Владимиру Зеленскому во время пресс-марафона 26 ноября.

Доигрался?

Бутусов уверен: именно его перепалка с Зеленским, а также участие журналиста в скандале с «вагнеровцами» и стали настоящей причиной, по которой в отношении него возбудили дело.

«Президент Зеленский отомстил мне за свою позорную пресс-конференцию», — прокомментировал он заявление ГБР у себя в Facebook.

Главред «Цензор.НЕТ» обвинил в инициировании дела против него Офис президента Украины.

«ГБР у Зеленского контролирует один из руководителей уничтожения протестов на Майдане — Олег Татаров, верный кадр Андрея Портнова и Андрея Ермака. На восьмую годовщину разгона Майдана 29 ноября 2013 года Татаров и Ермак сделали блестящий подарок российской пропаганде — пытаются засудить журналиста, который писал о Майдане и о войне с первого дня», — подчеркнул Бутусов.

По его словам, теперь «координация действий Офиса президента, силовиков и российского влияния может считаться доказанной». Бутусов подчеркнул, что не собирается никуда уезжать из страны.

«Я останусь тут, где я вышел на Майдан восемь лет тому назад», — указал он.

В комментарии принадлежащему олигарху Ринату Ахметову телеканалу «Украина 24» Бутусов обвинил руководство ГБР в некомпетентности.

«Действующий выполняющий обязанности главы ГБР Сухачёв провалил экзамен на знание законодательства — это официальная информация — когда подавался на конкурс. Они его сразу назначили на должность, это удивительно», — отметил Бутусов.

Он повторил заявление о том, что дело против него заказное. При этом он обвинил руководство страны в том, что им руководит Россия.

«У нас в стране делается управляемый хаос. К сожалению, этот хаос управляется из Кремля. Потому, что этой статье — 437, "Планирование, развязывание и ведение агрессивной войны" — ГБР возбудило дело против меня. Но за восемь лет войны по этой статье на возбуждено дело против Владимира Путина», — пришёл к парадоксальному выводу Бутусов. Зеленского могут заставить начать войну в Донбассе - Мураев © Евгений Мураев

Он заявил, что назначенные на 1 декабря протесты могут быть той силой, которая «приведёт в порядок» власть, которая, по его словам, «находится в хаосе».

Примечательно, что Бутусов стал завсегдатаем эфиров на телеканалах двух украинских олигархов: Ахметова и пятого президента Украины Петра Порошенко.

Таким образом, можно говорить про олигархический консенсус, который складывается по поводу противостояния украинской власти. Для Зеленского это не сулит ничего хорошо.

В то же время инцидент с Бутусовым в очередной раз продемонстрировал, как на Украине соблюдают Минские договорённости и что за обстановка царит в ВСУ, где любой хорошо знакомый с командованием гражданский может пострелять из гаубицы по тому, кого считает врагом.