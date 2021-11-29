Из пятичасового пресс-марафона Владимира Зеленского польские СМИ заинтересовали только два его заявления: о будто бы готовящемся госперевороте и готовности Киева к полномасштабной войне с Россией

Подавляющее большинство новостей о пятничной пресс-конференции президента Украины в польских средствах массовой информации сопровождались заголовками, в которых было словосочетание «государственный переворот», иногда добавлялась Россия в разной форме. Так, портал государственного телеканала TVP интриговал своих читателей: «Россия готовит государственный переворот на Украине. Зеленский сообщает дату». Ему вторила близкая к правительству газета Rzeczpospolita: «Президент Украины: У нас есть информация о возможном государственном перевороте с участием русских». Польское государственное информационное агентство РАР также выдало заголовок, больше подходящий таблоиду: «Президент Украины: готовится государственный переворот. Сенсационная информация Зеленского». Олег Хавич: кто он © lugansk1.info

С другой стороны, близкие к либеральной оппозиции телеканал TVN и портал Onet.pl написали о пресс-конференции под весьма нейтральным и одинаковым заголовком: «Владимир Зеленский: на Украине готовится государственный переворот». А проамериканский портал POLITYKA.pl выдал материал с претензией на аналитику под заголовком «Грозит ли Украине государственный переворот? На заднем плане Россия и влиятельный олигарх», посвящённый в основном Ринату Ахметову, а также борьбе с украинскими олигархами, которую, по мнению издания, ведёт Зеленский.

Примечательно, что текст POLITYKI завершается абзацем, который похож на предупреждение, причём даже не от редакции: «Если Зеленский сказал что-то, что должно отвлечь украинцев от надвигающегося энергетического кризиса и что является воображаемым сценарием, это будет фатальной и, возможно, дорого обходящейся ошибкой. Такие слова и обвинения не бросают на ветер, особенно когда говорящий занимает высшую должность в стране. Русские уже заявили, что не планируют государственного переворота в Украине».

Но высшую степень иронии по отношению к Зеленскому продемонстрировало самое популярное в Польше общественно-политическое издание — либеральная Gazeta Wyborcza. Репортаж её киевского корреспондента Петра Андрусечко о пресс-конференции президента Украины озаглавлен просто: «Владимир Зеленский: На Украине планируется переворот». Обращу внимание: не серьёзное и официозное «государственный переворот» (польск. zamach stanu), а просто «переворот» (польск. przewrót) — то есть использовано слово, которое обычно употребляется в бытовом значении. Скандальный марафон Зеленского: самые яркие и важные моменты © president.gov.ua

При этом и сам репортаж Андрусечко также сложно назвать комплиментарным по отношению к Зеленскому. Текст начинается с того, что о пресс-конференции стало известно за день до её проведения, не было никакой аккредитации, что вызвало возмущение медиа, а выбор 30 приглашённых журналистов был произведён по непонятным критериям. Однако информация о будто бы планируемом государственном перевороте и причастности к нему Рината Ахметова подана абсолютно серьёзно. Более того, киевский корреспондент польского издания специально отметил в Facebook, что «столкновение Зеленского и Ахметова переходит в острую фазу», а в комментариях дополнил, что «приглашение олигарха на встречу выглядело как вызов в прокуратуру».

Для ряда польских СМИ заявления Владимира Зеленского о готовности Украины к отражению «масштабной российской агрессии», надежде на собственные силы и т.п. послужили поводом к повторению привычных русофобских тезисов. Так, доктор политологии Агнешка Брыц из Университета Николая Коперника в Торуни заявила в интервью государственному Польскому радио, что «независимо от предупреждения президента о планируемом перевороте, российская агрессия на Украине продолжается уже несколько лет с момента аннексии Крыма». При этом доктор Брыц вынуждена была признать, что подобные заявления Зеленского «могут быть попыткой создания политической напряженности со стороны Украины, потому что в её интересах убедить своих партнеров на Западе в том, что ситуация очень серьезная». «Я договариваюсь с США». Как Зеленский попытался выкрутиться на пресс-конференции, но у него не получилось © скриншот видео Офіс Президента України

А принадлежащий политикам от правящей партии «Право и Справедливость» портал wPolityce.pl опубликовал интервью со штатными русофобами — бывшим журналистом, а ныне специалистом по вопросам «информационных войн» доктором Рафалом Бжеским, и бывшим командующим Сухопутными войсками Польши, отставным генералом Вальдемаром Скжипчаком. Первый заявил, что «Россия окажет «братскую помощь» любым силам на Украине, которые докажут, что способны парализовать деятельность команды Владимира Зеленского», а второй — что «Путин проиграет войну Украине, за которой стоит весь мир, с Турцией и Китаем включительно». Напомню, на днях генерал Скжипчак заявлял об открытом наступлении польских войск на Восток и о том, что через два-три дня «мы будем в Минске».

Упомянутая Rzeczpospolita утром в воскресенье опубликовала итоги оперативно проведённого опроса поляков по поводу того, является ли реальной угрозой «военная агрессия России против Украины». Из 800 опрошенных социологической компанией SW Research 62,9% считают такую угрозу реальной, 15,8% — противоположного мнения, а 21,3% не определились с ответом. Комментируя эти данные, польский политолог и колумнист газеты «Польская мысль» Матеуш Пискорский иронично написал в Facebook: «В этом контексте интересно вспомнить проведённый несколько месяцев назад опрос Фонда Фридриха Эберта, согласно которому только 6,5% поляков знают, кто является президентом Украины, и им хоть что-то говорит фамилия Зеленского».