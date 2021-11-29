Власти Украины продвигают в Верховной Раде закон «О столице», по которому предполагается разделить полномочия мэра и главы Киевской государственной городской администрации (КГГА), обе должности в настоящий момент занимает Виталий Кличко, который выступает против таких изменений

Мэр Киева Виталий Кличко не устраивает нынешнюю власть, и потому его хотят превратить в «декоративную фигуру», считает адвокат Василий Мирошниченко.

Он напомнил, что борьба за полномочия в столице Украины началась не вчера.

«Идея такого размежевания полномочий городского головы и мэра — которого уже будут назначать сверху, а не избирать киевляне — она не нова. Это, собственно, еще Янукович в 2013 году провёл такое изменение в законодательстве. И помните, тогда был назначен главой Киева Попов, которого киевляне не избирали, со всеми, соответственно, последствиями…», — сказал он на пресс-конференции в агентстве «Голос.UA». «Киев ждут треш и катастрофа»: Зеленский нашел замену Кличко © president.gov.ua, РИА Новости

По мнению адвоката, подобная ситуация сложилась и сейчас — «поскольку очевидно уже, что Кличко не устраивает, как глава Киева, нынешнюю власть, потому решили его лишить большей части полномочий, превратить в такую декоративную фигуру в Киеве». При этом основные вопросы и кадровые назначения «будут зависеть от того, кого делегируют сверху».

Мирошниченко отметил, что важным изменением, связанным с обсуждаемым законом, является восстановление районных советов в Киеве, а также то, что закон «сужает полномочия парламента в регламентации местного самоуправления за счёт того, что расширяются полномочия Кабмина».

«Если в Конституции у нас предусмотрено, что все действуют в рамках законов Украины, то есть тех актов, которые принимает именно парламент, то регулирование местного самоуправления в Киеве будет регулироваться не законами только, а законодательством, то есть ещё решениями и постановлениями Кабинета министров», — пояснил юрист, добавив, что «это новое, такого раньше не было».

Эффект введения такого новшества он определил, как «ужасный», напомнив, что когда-то, в начале 90-х, в столице Украины был уже «полный раздрай» в условиях, когда в Киевсовете доминировала одна политическая сила, а в райсоветах — другая, и тогда наблюдалось противодействие принимаемым наверху решениям.

«А Киев все-таки должен развиваться по единому плану. Ну не может быть так, что в одном районе Киева мы применим одни налоги, а в другом — другие. А этот закон предусматривает, что такое может быть, представьте себе», — подчеркнул адвокат. Он продолжил: более того, правительству этим законом в некоторых случаях отводится роль арбитра. Например, если территориальные общины прилегающих к столице районов не договорятся с Киевсоветом о планах застройки, то такой спор будет рассматриваться на заседании Кабмина.

«Такого нет ни в одной стране мира, это просто парадокс, это просто абсурд. Но это внесено в закон» — оценил ситуацию Мирошниченко, добавив, что, по всей видимости, «качество закона никого не интересует, главное, выполнить политическую задачу — ограничить полномочия Кличко…».

В чем причина? Свою версию выдвинул политолог Кирилл Молчанов. По его мнению, дело в том, что «Зеленский как человек просто не любит никакой конкуренции». А мэр Киева Кличко развил бурную деятельность и, судя по всему, намерен баллотироваться в президенты — «это очень не нравится Офису президента, и поэтому решили лишать его (Кличко. — Ред.) немножко полномочий путём изменения закона о столице». Кличко призвал Зеленского готовить четкий план обороны Украины © pixabay

Эксперт напомнил, что такая коллизия была еще во времена президента Кучмы, и есть решение Конституционного суда, которое говорит, что не может занимать должность и мэра, и главы КГГА один человек. В то же время закон о столице этому противоречит, проблема не решалась, и «по негласным договорённостям главой КГГА все время назначался избранный мэр города».

Однако нынешний мэр Кличко не очень вхож в околовласные круги, отметил эксперт, пояснив, что к мэру у власти есть масса вопросов относительно его политической деятельности. Правда, в том, что касается «декоративности», то роль «декорации» может играть не Кличко — по закону (если его не перепишут) мэру Киева оставят все полномочия и, соответственно, всю ответственность, однако назначенный глава столичной горадминистрации будет иметь трибуну для того, чтобы, условно говоря, «клеймить» решения мэра. А Кличко при этом получит возможность говорить, какой он народный мэр и как он «противостоит тому беспределу, какой ему навязала Банковая».

Полномочий Кличко не лишат, баланс сил в столице сохранится, а этим законом власть попытается мэра просто «имиджево немножко ударить», считает Молчанов. По его мнению, если закон примут, то власть объявит Кличко «политическую войну».

С этим не согласился Василий Мирошниченко, напомнивший, что глава КГГА, согласно тексту закона, сможет блокировать решения Киевсовета в том случае, если сочтёт их незаконными. Полномочия мэра урезаются существенно — ведь все назначения можно будет осуществлять только по согласованию с КГГА. Тищенко решил создать свое объединение в Раде для «борьбы» с Кличко © Скриншот видео 24 Канал/YouTube

Политолог Валентин Гладких выразил сомнение в том, что закон о столице примут до конца года. По его словам, у нынешней власти есть сейчас куда более острые и актуальные проблемы («вагнергейт», проблемы отопительного сезона и т. п.) — в общем, есть чем заняться. Кроме того, в силу ряда причин, принятие такого закона явно углубит противоречия между Кличко и нынешней властью, а для власти «воевать со всеми проблематично». Политолог предположил, что в сложившейся политической ситуации для принятия закона может не хватить голосов.

Эксперт отметил, что в случае, если должности мэра Киева и главы столичной администрации будут занимать разные люди, то вполне вероятно, что между ними возникнет конфликт. Вопрос в том, каким образом разделить между ними полномочия, памятуя о том, что администрацию не выбирают, а назначают. Гладких добавил, что, по его мнению, закон о столице следует принимать, но надо прописать его положения надо так, чтобы большую часть полномочий отдать органам местного самоуправления.

Ранее экс-парламентарий Борислав Береза в своём аккаунте в Facebook сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский будто бы поддержал назначение главой Киевской городской госадминистрации (КГГА) депутата Верховной Рады от «Слуги народа» Николая Тищенко.

Сам Виталий Кличко заявлял, что законопроект «О городе Киеве — столице Украины» должен быть доработан, он «не должен содержать нормы, которые ослабляют полномочия местного самоуправления в городе Киеве, предоставленные ему в момент местных выборов».