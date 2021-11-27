На пресс-марафоне в пятницу, 26 ноября, президент Украины Владимир Зеленский подверг резкой критике бывшего главу военной разведки Василия Бурбу. Причиной стало задержание в 2020-м в Белоруссии россиян, заподозренных Киевом в участии в боевых действиях на стороне Донбасса

За теми событиями последовал скандал, окружение Зеленского обвинили в провале операции по захвату граждан России.

«Это была операция под названием "Бурба". Которая, слава Богу, уже закончилась», – начал украинский президент, сразу показав, кого считает виновником провала.

Далее Зеленский добавил, что так называемый Вагнергейт (попытка захвата россиян) – это «не его операция», и сам он никогда не пошел бы на ее реализацию, потому что «она не была детально продуманной». К тому же, по его мнению, «Эрдоган никогда бы не простил Украине такую спецоперацию». Операция «Бурба»: Зеленский рассказал, как Порошенко раскалывал отношения Украины и США © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Мы не проводили эту операцию, нас втянули. Потому что не самолетом, а автобусом они («вагнеровцы» – Прим.ред.) заехали в Минск, их поселили в санатории возле Лукашенко. Когда он (Бурба — Прим.ред) понял, что его идеи были хлопнуты и расколоты Россией, он решил слить эту информацию», — добавил Зеленский.

Таким образом, Зеленский признал, что украинская власть все-таки готовила данную операцию, и она не состоялась из-за «нежелания портить отношения с Эрдоганом». Хотя ранее в Киеве это отрицали.

Однако на этом критика Василия Бурбы не закончилась. Зеленский назвал того «мелким человеком», «авантюристом» и «аферистом». «Бурба руководил блокировкой транспорта во времена разгона Майдана, однако пятый президент Петр Порошенко назначил его главой разведки, хотят тот является эсбэушником и никогда операции не выполнял», — добавил президент Украины.

Зеленский также заявил, что Бурба сделал в своем доме ремонт, на который потратил 11 миллионов гривен (более 400 тысяч долларов США), а деньги якобы получал от бизнесменов – за ту или иную информацию. «Такой руководитель разведки меня не устраивал», – добавил он.

Затем Зеленский заявил, что полтора года назад Бурба пришел к нему и заявил, что располагает оперативной информацией «с формулой ковида и формулой вакцины». «Пан Бурба принес какую-то информацию про то, что мы получили информацию о ковиде, кто придумал формулу ковида и есть даже формула вакцины. Он сказал мне страну. Мы даже можем передать вам эти бумаги. Он предложил мне передать информацию России или китайским коллегам», — сказал президент.

Он добавил, что «это была операция Пети», имея ввиду своего предшественника Петра Порошенко, которую он попытался провернуть через связанного с ним Бурбу. По мнению Зеленского, таким образом Порошенко пытался испортить отношения Украины с Западом. Операция «Бурба»: Зеленский рассказал, как Порошенко раскалывал отношения Украины и США © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Про «Вагнергейт»

Ранее журналистская группа Bellingcat (СМИ, выполняющее функции иностранного агента в России) обнародовала результаты своих расследований событий, названных «Вагнергейтом». Согласно опубликованным данным, украинские спецслужбы планировали выманить из России и арестовать более 30 россиян, якобы сотрудничавших с частной военной компанией «Вагнер» и воевавших в Донбассе. По ком звонит Bellingcat? Теперь Киеву можно всё

Как отметил тогда представитель российского президента Дмитрий Песков, задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками частного охранного предприятия, находились в стране проездом и опоздали на рейс. Задержанные, подчеркнул Песков, не предпринимали ничего противоправного, а Москва не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.

За пару дней до операции офис президента Украины принял решение перенести ее. По версии исследователей, такое решение в Киеве было якобы принято из-за достигнутых с Россией договоренностей о предстоящем в те дни перемирии на Донбассе. Таким образом, проведение операции было сорвано.

Бывший глава украинской разведки Минобороны Василий Бурба тогда заявил, что получил прямое указание отложить операцию от главы офиса президента Андрея Ермака.

Очевидно, что теперь, когда вчя эта история приобрела скандальный характер, президент Зеленский пытается все стрелки и за организацию операции и за ее срыв перенести на уже уволенного Бурбу. При этом Зеленский явно не видит (не хочет видеть) противоречий в собственных формулировках — идею проведения операции явно поддержала украинская власть на первоначальном этапе, а потом, осознав ее негативные последствия, решила найти крайнего, образно говоря стрелочника. Им и оказался Бурба, ранее уже уволенный президентом.