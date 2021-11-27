Закарпатский банош

Это любимое блюдо горных пастухов Закарпатья. Кукурузную муку варят со сливками и добавляют либо мясо со шкварками, либо фрукты и ягоды.

Этому блюду более 300 лет, и правильного рецепта не существует. Единственное правило — готовиться каша должна на костре и обязательно мужскими руками.

Бограч из Венгрии

Не только борщ: фирменные блюда разных регионов Украины
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Горы не имеют границ, особенно для кухни. Именно поэтому венгерский бограч уже более 200 лет считается национальным украинским блюдом. Это густая похлебка из мяса, картофеля, моркови и специй. Полакомиться бограчем можно в селах на границе с Венгрией и на Прикарпатье, где существует свой вариант блюда — с рыбой.

Запорожский капустняк

Это заправочное первое блюдо украинских воинов, которое готовили еще 600 лет назад.

Суп получается очень густым. Он имеет приятный кислый вкус из-за капусты, которая составляет две трети блюда, и красный оттенок, который придает ему томатная паста.

Слобожанские сластена

Это традиционное сладкое блюдо, которое выпекают из манной крупы, молока и дрожжей. Подают к столу с сахарной пудрой, вареньем или конфитюром. Советуем запить все это Слобожанской Терновкой — «синей рюмочкой», как ее называют в этом регионе.

Днепропетровская уха

Не только борщ: фирменные блюда разных регионов Украины
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Днепр является не только самой полноводной рекой Украины, но и отцом рыбных речных блюд национальной кухни. Карп, сом, любую рыбу на Днепропетровщине используют для приготовления густого бульона, в который добавляют специи, чеснок, овощи и еще очень любят заправлять сметаной.

Хмельницкий ведерей

На Хмельнитчине почитают ведерей — блюдо, которое пришло в украинскую кухню из Литвы. Однако там его делают из мяса, что украинским крестьянам было доступно далеко не всегда. Они превратили это блюдо в доступное. Ведерей в Подольском варианте — это свиная кишка, начиненная картофелем или крупой с жиром.

Мацик

Так называют сыровяленые и вяленые колбасы, которые изготавливают на Полесье — в Ровенской, Житомирской и других областях региона. Делают это блюдо уже очень давно. Например, неподалеку от Ровно есть город Дубровица, которому более 2000 лет. Здесь такую колбасу начали изготавливать еще в период киевских князей.

Сегодня Полесье насчитывает более 200 рецептов мациков.

Мясной рулет по-лугански

Луганщина — край степной, именно поэтому здесь всегда были хорошие условия для разведения домашнего скота, а вот с овощами и фруктами было сложнее. Поэтому и кухня здесь богата мясными рецептами. Например, мясной рулет, который делается из телятины или говядины (в восточных регионах чаще используют именно это мясо).

Не только борщ: фирменные блюда разных регионов Украины
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Фарш раскладывают на холсте, сверху его закрывают омлетом из гусиных (но можно и куриных) яиц и вареной моркови. Его плотно заворачивают в ткань, варят и подают разделенным на порции.

Рыбные консервы с Юга Украины

Доподлинно неизвестно, откуда в украинской кухне появились консервы — с Одесщины или Николаевщины. Однако именно на Юге Украины жители издавна консервировали рыбу с томатами, специями, ведь главная особенность этого блюда — оно должно быть остренькое. В Одесской области также консервируют рыбу, добавляя баклажаны, кабачки и другие овощи. Таким образом образовалось еще одно локальное блюдо — рыбное рагу.

Бессарабия — край вкуса

Так повелось, что одесские и бессарабские блюда — это отдельная тема украинской национальной кухни. Все потому, что бурная история этого края вобрала в себя болгарскую, румынскую, молдавскую, русскую и еврейскую кухни. Однако есть в этом многообразии и сугубо украинские рецепты.

Например, биточки из тюльки или бычков, которые придумали в селах края и конечно, одесский борщ. В борщ добавляют сладкий перец и томаты, он обходится почти без свеклы, а вместо говядины или свинины бульон варят на курином или гусином мясе. А еще встречается вариант, когда едят его не со сметаной, а с икрой из баклажанов.

 