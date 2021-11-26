В западных СМИ продолжают рассказать о якобы неминуемом вторжении России на Украину. При этом шаги Москвы и Вашингтона, направленные на достижение разрядки в российско-американских отношениях, не привлекают повышенного внимания медиа. Украина.ру сделала подборку материалов западной прессы по этой теме

Так, агентство «Блумберг» сообщает, что в настоящее время вторжение маловероятно из-за осенней распутицы. Вот в январе — другое дело, говорится в статье. В этой же статье утверждается, что 300 тысяч российских военнослужащих были передислоцированы «вплоть до Камчатки» в рамках подготовки к возможному переходу конфликта с Украиной в глобальную войну.

«Зловещие признаки указывают на то, что Россия может начать военное наступление на Украине уже зимой. Москва незаметно наращивает свои силы вдоль украинской границы в течение последних нескольких месяцев, что может стать прелюдией к военной операции», — говорится в статье «Россия не отпустит Украину без боя», опубликованной в американском журнале «Форин афферс».

Вторжения не будет. Американская газета объяснила, что стоит за «тучами» на российско-украинской границе © РИА Новости, Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк пишет, что Москва предлагает Вашингтону незавидную дилемму: «сдать» суверенитет Украины или пойти на риск тотальной войны.

В газете делают оговорку: «многие считают, что угроза не так велика, и России есть что потерять, вторгнувшись в Украину», однако, как утверждает британский журналист, «мало кто из экспертов, если такие вообще есть, полностью исключает вторжение».

Тем временем британское правительство, воспользовавшись нагнетаемой истерией, оперативно сообщает о возвращении сотен единиц бронетехники на базы в Германию.

«Перед лицом российской угрозы, британская армия возвращается в Германию», — под таким заголовком публикует эту новость лондонская «Таймс»

А американский журнал «Нэшнл Интерест» размещает статью «Является ли Грузия новой целью в черноморской стратегии России?».

В статье утверждается, что Москва не ограничится Украиной.

«Она полна решимости избавиться от западного присутствия в Грузии, поэтому Вашингтону необходимо укреплять связи с Тбилиси — ключевым элементом западной архитектуры безопасности в Закавказье», — пишет автор

В статье много раз повторяются призывы «поддержать Грузию» — США просто «обязаны» это сделать, доказав, что американские гарантии безопасности действительно имеют значение, подчёркивает автор. Одновременно он вынужден признать, что «катастрофический» вывод американских войск из Афганистана показал шаткость таких гарантий. Грузинский эксперт объяснил, что США в ближайшее время намерены делать с его страной © REUTERS, Irakli Gedenidze

В журнале упоминаются октябрьские слушания в комитете по вопросам международных отношений Сената США, во время которых и шла речь о необходимости поддержки закавказской страны.

«Сенатор Джинн Шейхин подчеркнула важность получения Грузией (наряду с Украиной) членства в НАТО и необходимость оказания альянсом помощи в проведении соответствующих реформ», — отмечает автор.

(Полный перевод статьи опубликован на сайте издания «ИноСМИ»)

Между тем именно сенатор от Демократической партии Шейхин, вместе с коллегой-республиканцем Робом Портманом недавно предложила увеличить финансирование военных поставок Украине на дополнительные 100 миллионов долларов,.

Портману, кроме того, кажется явно недостаточной поставка на Украину двух подержанных военных катеров, ранее использовавшихся Береговой охраной США, указывает американская газета «Политико».

«Я настоятельно призываю администрацию предоставить дальнейшую помощь в виде противовоздушных и бронебойных средств, которые будут иметь жизненно важное значение для сдерживания недавних российских угроз. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы поддержать сейчас нашего союзника — Украину», — приводит газета слова сенатора. США в рамках помощи направили на Украину два патрульных катера © Rnendza, CC0, Википедия

«Политико», впрочем, замечает, что усилия сенаторов по обеспечению дополнительных военных поставок на Украину могут и не увенчаться успехом, если им не удастся договорится с другими законодателями.

Тем не менее, с Капитолийского холма на администрацию президента США Джо Байдена оказывается все большее давление, чтобы вынудить её «действовать быстро, чтобы сдержать Россию», указывает газета.

Между тем, действия руководителей российских и американских силовых структур, направленные на достижение взаимопонимания и ослабление напряжённости, находят гораздо меньший отклик в западных СМИ.

К примеру, короткое сообщение агентства «Рейтер» о телефонном разговоре, состоявшемся 23 ноября между главой Генштаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым и председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марком Милли не стало темой публикаций в большинстве западных СМИ.

Не уделили там большого внимания и телефонному разговору между советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым. Согласно сообщению Белого дома, разговор состоялся 17 ноября и стороны обсудили глобальные и региональные проблемы, вызывающие озабоченность.

«Переговоры прошли в откровенной и конструктивной манере», — говорится в сообщении.

Тем временем, на сайте немецкого государственного издания Deutsche Welle (DW) сообщается, со ссылкой на российские СМИ, о возможности проведения в этом году телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом.