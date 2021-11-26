На пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского доступ получило меньше журналистов, чем обычно. Официальная причина — пандемия коронавируса. Критики главы государства посчитали, что так в Киеве попытались уйти от неприятных вопросов. Но избежать скандала не удалось

Некоторые из украинских журналистов обвинили Офис президента в том, что пандемия COVID-19 — лишь предлог для того, чтобы создать Зеленскому «теплую ванну» в окружении лояльных журналистов.

Однако первые же минуты общения Зеленского с прессой показали: ванну Зеленскому если и приготовили, то весьма горячую.

Подчас было видно, что Зеленский еле сдерживается, чтобы не нагрубить журналисту. Некоторых, особо буйных журналистов пришлось утихомиривать их коллегам.

Час Шустера или госпереворот и Ахметов, Бурба и Эрдоган, «вагнеровцы» и коронавирус

Первый час общения Зеленского с прессой можно назвать «часом Савика Шустера». Именно во время общения с ним Зеленский разоткровенничался настолько, что сделал ряд сенсационных заявлений.

Впрочем, первое из них прозвучало до того, как слово взял Шустер.

«Большие вызовы, что может быть эскалация со стороны России <…> И есть большие вызовы внутри нашего государства, которые уже фиксируют разведки других стран <…> Например, получили информацию, что 1 декабря в стране будет государственный переворот», — заявил Зеленский.

По словам президента, включиться в госпереворот может олигарх Ринат Ахметов — эта информация широко обсуждается в перехваченных разведкой переговорах. «Война Ахметова против государства». Почему Зеленский заговорил о перевороте на своей пресс-конференции © скриншот видео Офіс Президента України

«Я считаю, что его втягивают в это, считаю, что это большая ошибка», — подчеркнул Зеленский, отметив, что приглашает Ахметова на Банковую для разговора.

Эти слова повергли сидящих за столом с президентом журналистов в шок. Тогда-то в разговор и включился Шустер, работающий на телеканале «Украина», принадлежащем олигарху.

Он заявил, что Ахметов не дурак, иначе бы не нажил такое состояние. Тем самым Шустер предоставил уникальную возможность Зеленскому как умелому демагогу. Президент напомнил, что его отец — преподаватель, умный человек, но не нажил такого состояния, как Ахметов. А потому богатство — не мерило ума.

Ну а после Зеленский перешёл в наступление на Шустера, припомним тому появление в его эфире бывшего руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Василия Бурбы.

«Господина Бурбу я лично не очень хорошо знал. Когда я пришел, я хотел его уволить потому, что разведчики о нём не очень хорошо говорили. Но это могли быть сплетни. Он руководил блокированием транспорта на Майдане, когда разгонялся Майдан, когда он был в Службе безопасности Украины <…> Потом вы знаете историю, когда параллельно с резиденцией где временно живу, я проживал товарищ Бурба, отремонтировал дом за 11 миллионов. Он бизнесмен. Но ведь это разведка, это не Бессарабка (Бессарабский рынок в Киеве. — Ред.)», — заявил Зеленский.

Он заявил, что Бурба торговал информацией, о чём знали и разведчики, и будущий министр обороны Андрей Таран, и даже украинские бизнесмены.

Но чаша терпения Зеленского переполнилась, когда Бурба принес ему доклад о коронавирусе, в котором отмечалось, что COVID-19 кто-то сознательно создал и распространяет по миру.

«Господин Бурба принёс какую-то информацию о том, что мы получили оперативную информацию касательно того, кто придумал формулу ковида и что есть даже формула вакцины. Эти бумажки мы можем передать вам (журналистам. — Ред.) <…> Он предложил мне передать эту информацию Российской Федерации и китайским коллегам», — заявил Зеленский. Операция «Бурба»: Зеленский рассказал, как Порошенко раскалывал отношения Украины и США © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Тем самым, по словам Зеленского, Украина могла испортить отношения с США. Зеленский не развил эту тему, ограничившись словами, что стране мог быть нанесён большой урон на международном уровне. Однако оговорка об украино-американских отношениях заставляет предположить, что Бурба мог попытаться внушить украинской власти, что вирус был разработан в США.

«Я не знаю, за кого он нас принимал, но в этот момент стало понятно, что товарищ хочет пустить какую-то торпеду. Вы понимаете, что это какой-то авантюрист и аферист?» — подчеркнул Зеленский.

Отдельно Зеленский прошелся и по скандалу с «вагнеровцами». Он заявил, что принудительная посадка самолёта Turkish Airlines поссорила бы Украину с Турцией. Тем более, Бурба не давал ему гарантии в том, что пассажиры самолёта будут в безопасности. Поэтому «добро» на операцию Зеленский не дал. Но двигала им не только забота о пассажирах самолёта турецкой авиакомпании.

«Эрдоган никогда нас не простит! Я с ними такие вещи обговариваю за закрытыми дверьми, он так нам помогает», — повысил голос президент.

Он обвинил Бурбу в сливе информации и желании навредить Украине.

Впрочем, первый час продемонстрировал: гораздо болезненнее для Зеленского оказалась война СМИ олигарха Ахметова с ним. Зеленский обвалил акции компании Ахметова

«Я считаю, что это неправильно, что его втянули [в противостояние с властью] и бизнесмен воюет с государством», — подчеркнул Зеленский, указав, что Ахметов — влиятельный игрок на энергетическом рынке, владелец ДТЭК, ещё и влияет на страну при помощи СМИ.

Час Бутусова или «биполярочка Порошенко», анфан-террибль для партнёров и смерти военных

Второй час общения Зеленского со СМИ по праву можно назвать «часом Юрия Бутусова». Главред издания «Цензор.НЕТ» умудрился разъярить не только Зеленского и его пресс-секретаря Сергея Никифорова, но и других сидевших за столом журналистов. В конце концов к вразумлению перебивавшего коллег и президента журналиста подключилась и телеведущая Наталья Мосийчук, заявившая, что ей стыдно за такой уровень дискуссии и попросившая Бутусова дать и другим пообщаться с президентом.

Бутусов известен как один «военных экспертов» и человек, имеющий свои источники во многих силовых структурах. Поэтому он продолжил напирать на скандал с «вагнеровцами», а также заявил о вине Зеленского в провале других спецопераций разведки, в том числе и с атакой на бывшее арт-пространство «Изоляция» в Донецке с целью освобождения, а также с операцией на границе с Россией.

Отдельно Бутусов прошёлся и по кадровой политике Зеленского. Он обвинил президента в том, что тот назначил первым замсекретаря СНБО Руслана Демченко. Тот, по словам Бутусова, находясь на должности замминистра иностранных дел Украины во время президентства Виктора Януковича, приложил руку к подписанию «Харьковских соглашений», а значит и к «потере Крыма». Андрей Золотарев о пресс-конференции Зеленского: «Устроить Армагеддон на территории Украины» © Facebook, Золотарев Андрей

«Относительно Руслана Демченко, когда я стал президентом Украины у человека, которого вы постоянно поддерживаете, товарища Порошенко, у этого человека Руслан Демченко работал в Администрации президента, он его вроде бы прятал… У него такое биполярное раздвоение: одна риторика у него была против всех, кто работал при Януковиче, а другая риторика у него была, он прятал людей, то есть Бурбу — в разведку, Демченко — оставить в Администрации президента, и именно с ним он делали те или иные разговоры Нормандских встреч и те или иные Минские соглашения, чтобы вы знали», — едко отметил Зеленский.

Он напомнил, что вместе с Демченко замминистрами тогда были Павел Климкин и Константин Елисеев. Первый при Порошенко стал министром иностранных дел, второй — замглавы Администрации президента.

После попытки Бутусова перебить его, Зеленский обвинил журналиста в том, что именно из-за его сливов гибнут украинские солдаты, а на самого Зеленского давят международные партнёры.

«За последнюю недели два-три разговора ежедневно, включая руководство Евросоюза и других государств, Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, Германии, я провожу из-за вас. Рассказать почему? Поясню: вы первый человек, который показала информацию об ответе нашего украинского дрона по незаконным вооружённым формированиям на незаконно оккупированном Донбассе. Вы выкладываете такую информацию, господин Бутусов, так же, как вы выкладывали информацию относительно Бурбы», — негодовал Зеленский.

Он заявил, что из-за Бутусова гибли солдаты, т.к. после случая с беспилотником ДНР и ЛНР со своей стороны стали тоже активно использовать ударные дроны.

«На вашей совести гибели людей. После этого сколько было атак и бомб на нас сброшено дронами!» — повысил голос Зеленский.

Вообще, во время перепалок с Бутусовым подчас казалось, что Зеленский не выдержит и удалится сам или заставит удалиться Бутусова. В конце концов реплики редактора «Цензор.НЕТ», перебивавшего и других журналистов, возмутили и коллег Бутусова. «Малолетний дурачок»: Лерос отреагировал на высказывания Зеленского в свой адрес © Facebook, Geo Leros

С успокоения Бутусова его коллегой Мосийчук начался третий час общения Зеленского с прессой.

Час многих или война, кадры и внутренняя политика

В третьем часе сложно выделить какого-то одного журналиста, задававшего тон общению. Зеленский уделил внимание разным коллегам. И было видно, что некоторые вопросы его задевают.

Час начался с описания ситуации на границах Украины.

«Я считаю, что количество военных сейчас там меньше. Я считаю, что их больше, чем в момент прекращения огня, о котором мы договаривались, это мы видим», — заявил Зеленский.

В то же время, он отметил, что риск эскалации сохраняется.

«Военных больше, больше ротаций военных, идет накопление войск, увеличивается число техники. А потом ее убирают. Риски есть. И риторика — хочу обратить внимание. Очень опасная риторика пошла от РФ. Несколько важных акцентов, на которые я бы обратил внимание: НАТО — они очень много повторяют о присутствии НАТО, размещении войск в Украине, некоторых союзниках, о присутствии НАТО <…>; «Украина срывает Минск», — вот эта риторика <…>; третий сигнал, который я вижу — «Северный поток», сложная ситуация в Белоруссии, давление на границе с Литвой, Польшей, одиночные случаи на наших границах», — отметил Зеленский.

В то же время, он заявил, что ему в случае эскалации обещали поддержку «от Соединенных Штатов, от Британии, от Турции, от стран Европейского Союза,… Канады».

«Как это будет на практике я не знаю, четких вещей я не получил», — отметил Зеленский.

В то же время, он призвал не раздувать истерию по поводу возможной войны, поскольку это вредит в том числе и экономике страны.

«Это все бьет по нашей экономике. Даже та информация, что «завтра война». Вероятность эскалации есть, иногда люди из других государств и из нашего государства эту информацию очень громко поддерживают, но нужно быть очень аккуратными», — отметил Зеленский.

Но внешними проблемами всё не ограничилось. Так, он отдельно остановился и кадрах (Зеленский защищал главу Офиса президента Андрея Ермака во время первого часа, но говоря о кадрах не мог не вспомнить о нём)

«Я считаю, что у нас есть несколько кадровых побед. Я считал, что их будут десятки. У меня нет десятков кадровых побед потому, что новые люди, которые приходили, к сожалению, не смогли выдержать давление и психологическое <…>. Но я доволен некоторым людьми. Я доволен министром инфраструктуры, я доволен, наконец Юлией Свириденко — первым вице-премьером — я доволен, что у нас наконец-то появился министр экономики. Я доволен, что у нас очень мощный министр здравоохранения… И я считаю, что у нас очень мощный глава Офиса президента, у которого такой тяжёлый крест, и столько плохого про него говорят — и это несправедливо. Это такой тяжкий крест», — подчеркнул Зеленский, признавшись, что жалеет родителей Ермака. «Ахметов может включить все рычаги». Собирался ли кто-то свергать Зеленского на самом деле © скриншот с видео "Канали Футбол 1,2,3"

Он снова напомнил, что благодаря Ермаку удалось вернуть ряд украинцев из России домой, а также удается проводить довольно тяжёлые внешние переговоры.

В то же время, Зеленский признал ряд ошибок в кадровой политике.

Говоря о внутренней политике Зеленский не мог не «пройтись» по Конституционному суду Украины, заявив, что тот блокировал судебную реформу, которую удалось продвинуть благодаря замглавы Офиса президента Олегу Татарову.

Во время третьего часа Зеленский ответил и на ряд других вопросов.

Позже стало понятно, что в запланированные три часа пресс-марафон не умещается. Слишком уж долго отвечал Зеленский на вопросы прессы, слишком уж часто его перебивали, и слишком уж много осталось журналистов, которых на пресс-марафон пригласили, но на вопросы которых не ответили.