Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, рассуждая на тему поставок угля из Соединенных Штатов Америки, был вынужден уйти от ответа. Этим он еще раз показал, что сам является истинным инициатором конфликта с олигархом Ринатом Ахметовым, который настроен примирительно. Об оговорках главы государства рассказывает Украина.ру

Украинские СМИ пишут о конфликте Зеленского с Ахметовым. Естественно, вопросы об этом прозвучали на пресс-конференции, в частности, и касающиеся одного из аспектов взаимоотношений президента и олигарха. Ранее глава государства выдал за собственные достижения закупку угля коммерческой компанией ДТЭК.

«Государство успешно преодолевает вызов нехватки угля. Нехватки не будет. Кроме нашего украинского угля, будет семь кораблей "Панамакс", которые уже направляются в наши порты и прибудут в ближайшее время», — сказал Зеленский 16 ноября.

«Уголь у сепаратистов не покупаем». Украина рискует не пережить зиму © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк Рината Ахметова, которая рассказала, что все семь судов с американским и колумбийским углем, о которых Зеленский заявил как о своем личном достижении, в действительности законтрактованы без его участия. Хотя изначально фирма олигарха была настроена примирительно. «ДТЭК заботится о тепле и свете в домах украинцев. Президент Украины Владимир Зеленский отметил усилия компании по подготовке к отопительному сезону и обеспечению углем в сложных условиях», — такими словами ДТЭК встречали сухогрузы с углем.

Более того, груз первого судна, 60 тысяч тонн угля, будет в качестве жеста доброй воли отправлен государственной «Центрэнерго», страдающей от дефицита этого энергоносителя.

Риторический коллапс

В ответ на вопрос журналиста Савика Шустера, попросившего Зеленского прокомментировать эту ситуацию на пресс-конференции, украинский президент взорвался гневным комментарием.

«Если я договариваюсь с США, чтобы к нам приплыли корабли угля, разве я говорю, нам давайте, а ДТЭК не давайте? Этого и близко нет», — заявил Зеленский.

Тем самым он никак не опровергает тот факт, что не имел никакого отношения к закупленным в Соединенных Штатах партиям угля, а, скорее, подтверждает его. Вместо того, чтобы ответить на вопрос журналиста, глава государства пустился в рассуждения о том, что речь идет о конфликте, а затем попросту попытался перейти на личности. Зеленский обвинил Шустера в работе на олигархов и одновременно в незнании принципов работы тепловой генерации.

«Поэтому я и говорю, что это медиавойна», — сказал украинский президент.

Что характерно, он назвал виновников развязывания этой войны того самого Ахметова, который в трудные для Украины времена заказал энергетический уголь, которого так не хватает государственным тепловым электростанциям и теплоэлектроцентралям (ТЭЦ).

Раньше его покупали в России, но Зеленский вынудил Москву запретить поставки антрацита на Украину. Что в общем неудивительно: настолько хамского отношения киевского режима к России не было даже при считавшемся антироссийским президенте Петре Порошенко.

Кто с кем воюет

Следует отметить, что угольный кризис на Украине по компаниям Ахметова не ударил. Большинство его ТЭС давно работают на угле газовой группы, который Россия без ограничений поставляет на Украину.

«Война» Зеленского с Ахметовым развивается по все более жесткому сценарию, причем инициатором агрессии выступает как раз президент.

Именного он «зажал» деньги для компании Ахметова ДТЭК ВИЭ, выплатив долги всем остальным предприятиям «зеленой» генерации.

Зеленский же продавил на Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) решение, блокирующее закупки электроэнергии в России и Белоруссии. Сейчас этим занимается компания, которую связывают с Ахметовым.

При этом «медиавойна» на каналах Ахметова выглядит слишком уж беззубо для боевых действий.

Например, в передаче о скандале «Вагнергейта», вышедшей на телеканале Ахметова «Украина 24», было больше рассуждений о том, а можно ли вообще такие темы публично обсуждать, не навредит ли это стране.

Никаких обвинений в адрес главы государства там не прозвучало, что говорит о том, что Ахметов старается найти компромисс. Зеленский же, судя по тону на конференции, решил бороться с Ахметовым до победного конца.