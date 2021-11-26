Лидеры немецкой партии «зеленых» 26 ноября синхронно обрушились с критикой на газопровод «Северный поток — 2». Заявления США о том, что они изберут в Германии «свое» правительство, начинают оправдываться

Роберт Хабек, сопредседатель немецкой партии «Союз-90»/«зеленые» и главный кандидат на пост главы министерства по делам климата и экономики, назвал «Северный поток — 2» «некоммерческим проектом».

«"Северный поток — 2" никогда не был исключительно частным экономическим проектом», — заявил он «Зюддойче Цайтунг».

«Северный поток — 2»: США ввели новые санкции в отношении проекта, против этого выступили в Германии © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Хабек призвал вернуться к рассмотрению этих возражений относительно уже вроде бы решенной судьбы проекта.

Его коллега по партии Анналена Бербок, также сопредседатель «Союза-90»/«зеленых», и вовсе заявила, что «Северный поток — 2» невозможно ввести в эксплуатацию.

«На данный момент ситуация в любом случае такова, что трубопровод не может быть введен в эксплуатацию. Федеральное сетевое агентство приостановило процесс сертификации», — сказала она.

Бербок напомнила, что является давним критиком проекта по причинам геостратегии и энергетической политики.

Фактически это означает, что она хочет, чтобы Германия не портила отношения с США и быстрее избавлялась от использования ископаемых энергоносителей.

План Вашингтона

После того, как стало ясно, что «Северный поток — 2» будет достроен и США ничего не смогут предпринять для остановки проекта, в американской прессе стали появляться публикации о том, что Штаты приведут к власти в ФРГ те силы, которые займут более жесткую позицию по отношению к трубопроводу и возьмут реванш.

Похоже, что этот план начинает реализовываться. Однако в его успехе есть серьезные сомнения. Во-первых, «Союз-90»/«зеленые» не является лидером новой правящей коалиции.

Существенно больше голосов у Социал-демократической партии Германии (СДПГ), выигравшей выборы, но не сумевшей сделать это настолько убедительно, чтобы обойтись без «зеленых».

Лидер коалиции СДПГ как раз выступает последовательным сторонником «Северного потока — 2».

Еще один момент, который внушает сомнения в успехе борьбы «зеленых» с проектом, это то, что в коалиционном соглашении о судьбе «Северного потока — 2» не сказано ни слова.

Это показывает, что разногласия ее участников по этому вопросу настолько глубоки, что сформулировать единую позицию по нему так и не удалось.

Нынешнее положение дел обстоит таким образом, что проект медленно, но верно движется в сторону завершения сертификации и ввода его в эксплуатацию.

Возможно, именно это сподвигло «зеленых» ударить по эмоциям: чуть ли не главный их аргумент против «Северного потока — 2» заключается в том, чтобы пожалеть «несчастную» Украину.

Украина как рычаг давления на ЕС

«"Северный поток — 2" — это стратегический проект, который оказывает давление на Украину и усиливает зависимость германской политики», — заявил Роберт Хабек.

Что интересно, его слова последовали за отчетом Международного валютного фонда, который подсчитал, что от ввода «Северного потока-2» в эксплуатацию Киев потеряет более 1,2 миллиарда долларов ежегодно.

Что естественно, то и безобразно. Почему Зеленский боится и ненавидит «Газпром»

Влияние США на Киев было сильным даже во времена якобы пророссийского президента Виктора Януковича, теперь же оно близко к абсолютному.

Если Вашингтон пожелает, то украинская ГТС будет перекрыта в любой момент, что еще год назад оставило бы Европу без существенной части российского газа.

Однако после ввода в строй «Северного потока — 2» роль украинской газовой трубы сожмется до уровня резервных мощностей, которые будут востребованы только во время профилактических работ на обоих «Северных потоках» или «Турецком потоке».

США из последних сил пытаются этому помешать. Однако, судя по всему, усилия «зеленых» уже вряд ли смогут что-то кардинально изменить. Об этом говорит весьма вялая реакция рынков на столь громкие заявления представителей властной коалиции.

Стабильное будущее

Несмотря на агрессивную риторику Бербок и Хабека в отношении перспективного газопровода, стоимость газа на рынках ЕС 26 ноября не подскочила, оставшись на уровне предыдущего дня, и даже немного снизилась.

Днем ранее торги декабрьскими фьючерсами завершились на отметке 1071,2 долларов за тысячу кубов, в пятницу цены закрепились в коридоре 1040-1050 долларов за тысячу кубов.

Очевидно, игроки не верят, что «зеленые» каким-либо образом смогут изменить ситуацию вокруг столь нелюбимого Штатами проекта.

Да и самый обыкновенный здравый смысл подсказывает, что мешать поставкам газа в Европу зимой, оставляя своих избирателей без тепла из света под сказочки о страдающей Украине — прямой путь к обвалу рейтингов и политической смерти.

С «Северным потоком — 2» «зеленые» вынуждены бороться аккуратно, чтобы не спилить раньше времени тот сук, на котором они сидят.

Пока все ограничится заявлениями, опасениями, критикой и пропагандой «зеленой» энергетики.