В пятницу, 26 ноября, президент Украины Владимир Зеленский дал пресс-конференцию, которая продлилась три часа. Само мероприятие стало неожиданным — о нём сообщили накануне, 25 ноября. Ожидаемыми были только темы

О грядущей пресс-конференции сообщила вечером в четверг пресс-служба Офиса президента Украины.

«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране и с учетом опыта предыдущих пресс-марафонов, к участию в этом мероприятии приглашены журналисты из 30 ведущих всеукраинских и международных СМИ, каждый из которых будет иметь возможность задать главе государства свой вопрос и получить исчерпывающий ответ», — указывалось в сообщении. «А почему не в бане?» Зеленский зовет журналистов в необычное место на пресс-марафон © Facebook, Владимир Зеленский

Пресс-служба Офиса президента пообещала, что украинский лидер Владимир Зеленский ответит на вопросы по поводу реформ, экономики, энергетики, борьбы с коронавирусом и обстановке в Донбассе.

Неожиданная возможность пообщаться с Зеленским не обрадовала журналистов. И тому была причина.

Марафон не для всех

Первый пресс-марафон Зеленского состоялся с 10 по 11 октября 2019 года и продлился 14 часов. Во время него Зеленский попытался ответить на максимальное количество вопросов от максимального количества журналистов. Притом он был готов общаться и с журналистами с телеканалов его соперника на президентских выборах — Петра Порошенко.

Спустя два года Зеленский уже не столь открыт для общения. И дело тут не только в пандемии, уверены украинские журналисты.

«Коллеги из "не ведущих" СМИ, есть предложение прийти под стены "пресс-конференции", чтобы продемонстрировать, сколько журналистов хотели и не смогли задать вопрос президенту Зеленскому», — написала одна из авторов расследования по Pandora Papers журналистка Татьяна Козырева в своем Facebook.

Она называла пандемию отговоркой Офиса президента.

Её поддержали и другие журналисты.

«Журналисты должны иметь равные возможности в доступе к информации и имеют право задать вопросы, в ответах на которые нуждается общество, в то время как Офис президента хочет общаться только с избранными, создавая лояльный "пузырь" прессы. Нет, не получится», — отметила журналистка издания «Заборона» Екатерина Сергацкова.

Она сравнила с поведение Зеленского с тем, как вел себя бежавший из страны после Майдана президент Виктор Янукович.

«Зарегистрироваться нельзя. Офис сам решил, кого пригласить: 30 изданий. Это какой-то уже новый уровень. Раньше открывали регистрацию и отказывали, теперь решили: ну зачем эти формальности, если можно вообще не заморачиваться? Привет, Виктор Федорыч», — отметила Сергацкова.

Негодовали не только украинские журналисты. Так, их польские коллеги пригласили Зеленского в кафе на чебуреки. «Приглашаем съесть чебурек в кафе»: польские СМИ обратились к Зеленскому © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Принимая во внимание значение польско-украинского партнерства и значение Украины для наших читателей, зрителей и слушателей, мы приглашаем вас, господин президент, на чебурек и разговор в крымско-татарском кафе в Киеве», — заявил журналист польского Radio Wnet Павел Боболович.

Он, как и многие украинские коллеги, не был приглашен в коворкинг Creative States Arsenal в Киеве, где в конце концов и состоялся пресс-марафон Зеленского.

Однако подпортили начало пресс-марафона не только журналисты. Так, гражданская организация «Опора» к мероприятию проанализировала, а что же Зеленский выполнил из обещанного в первом пресс-марафоне.

«После 2,5 лет пребывания при власти большинство ключевых обещаний не были выполнены. Среди невыполненного: заявки Владимира Зеленского о снижении тарифов, оценка президентом военных угроз со стороны Белоруссии, реализация политики кумовства и тому подобное. При этом касательно отдельных вопросов позиция Зеленского существенно изменилась (например, касательно закрытия СМИ и отношения к влиянию олигархов на фракцию "Слуга народа")», — гласил вердикт общественников.

По их мнению, Зеленский оказался последователен лишь в выполнении обещаний по отказу подать воду в Крым, невозможности выборов в ДНР и ЛНР и возвращения под контроль украинцы границы, а также смены руководства МВД в случае отсутствия прогресса по делу Шеремета и легализации игорного бизнеса.

Тем не менее уже первые полчаса пресс-марафона породил ряд информационных «бомб».

Государственный переворот, Ахметов, плохой Бурба и разъяренный Эрдоган

Самое громкое заявление Зеленский сделал, когда не прошло и 15 минут с начала общения с прессой. Так, он заявил, что большая угроза для Украины существует не только извне, но и изнутри. И об этом его якобы предупреждают в том числе и иностранные разведки.

«Большие вызовы, что может быть эскалация со стороны России <…> И есть большие вызовы внутри нашего государства, которые уже фиксируют разведки других стран <…> Например, получили информацию, что 1 декабря в стране будет государственный переворот», — заявил Зеленский.

Более того, он заявил, что включиться в госпереворот может олигарх Ринат Ахметов — эта информация широко обсуждается в перехваченных разведкой переговорах.

«Я считаю, что его втягивают в это, считаю, что это большая ошибка», — подчеркнул Зеленский, отметив, что приглашает Ахметова на Банковую для разговора.

Эти слова повергли сидящих за столом с президентом журналистов в шок. А после ему попытался возразить и уточнить информацию журналист Савик Шустер, работающий на телеканале «Украина», принадлежащем олигарху. «На всю жизнь»: Карасев сравнил «вагнергейт» с убийством Гонгадзе

Он заявил, что Ахметов не дурак, иначе бы не нажил такое состояние. Чем разозлил Зеленского, который заявил, что вырос в семье преподавателя. И его отец — тоже умный человек. Умный, но не богатый, а значит богатство — не мерило ума.

Тем самым Зеленский показал, что его рано списывать со счетов как хорошо актёра и знатока человеческих душ: большинству украинцев, которые совсем не богаты, его слова, которые можно истолковать и как ненависть выходца из небогатой семьи к богачу, будут как бальзам на душу.

А дальше Зеленский начал развивать наступление. Он обвинил бывшего руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Василия Бурбу в непрофессионализме и коррупции.

«Господина Бурбу я лично не очень хорошо знал. Когда я пришел, я хотел его уволить потому, что разведчики о нём не очень хорошо говорили. Но это могли быть сплетни. Он руководил блокированием транспорта на Майдане, когда разгонялся Майдан, когда он был в Службе безопасности Украины <…> Потом вы знаете историю, когда параллельно с резиденцией где временно живу, я проживал товарищ Бурба, отремонтировал дом за 11 миллионов. Он бизнесмен. Но ведь это разведка, это не Бессарабка (Бессарабский рынок в Киеве. — Ред.)», — заявил Зеленский.

Он заявил, что Бурба торговал информацией, о чём знали и разведчики, и будущий министр обороны Андрей Таран, и даже украинские бизнесмены.

Но чаша терпения Зеленского переполнилась, когда Бурба принес ему доклад о коронавирусе, в котором отмечалось, что COVID-19 кто-то сознательно создал и распространяет по миру.

«Господин Бурба принёс какую-то информацию о том, что мы получили оперативную информацию касательно того, кто придумал формулу ковида и что есть даже формула вакцины. Эти бумажки мы можем передать вам (журналистам. — Ред.) <…> Он предложил мне передать эту информацию Российской Федерации и китайским коллегам», — заявил Зеленский.

По его словам, это могла быть операция Петра Порошенко, у которого были хорошие отношения с Бурбой, по подрыву престижа украинской власти на международном уровне.

«Я не знаю, за кого он нас принимал, но в этот момент стало понятно, что товарищ хочет пустить какую-то торпеду. Вы понимаете, что это какой-то авантюрист и аферист?» — подчеркнул Зеленский.

Отдельно Зеленский прошёлся и по скандалу с «вагнеровцами». Он заявил, что принудительная посадка самолёта Turkish Airlines поссорила бы Украину с Турцией.

«Я задал ему (Бурбе. — Ред.) вопрос: "«Турецкие авиалинии», Эрдоган должен знать?". "Нет". "Понял <…> Самолёт, который вылетает из Минска, «Турецкие авиалинии», там будут обычные люди, граждане Турции и не только <…> У меня вопрос: "А если боевики захватят этот самолет. Может быть?" "Может", — отвечает он. "А может быть, что все люди погибнут?" "Даже лучше, мы обвиним в этом других"», — негодовал Зеленский, пересказывая разговор.

Президент отказался давать «добро» на операцию ГУР.

«Эрдоган никогда нас не простит! Я с ними такие вещи обговариваю за закрытыми дверьми, он так нам помогает», — повысил голос президент.

Он обвинил Бурбу в сливе информации и желании навредить Украине.

Но большую часть первого часа общения с прессой он всё же уделил Ахметову. Особо президент прошёлся и по почти что монополии Ахметова в энергетике. А также по его попыткам влиять на политику.

«Я считаю, что это неправильно, что его втянули [в противостояние с властью] и бизнесмен воюет с государством», — подчеркнул Зеленский, указав, что Ахметов — влиятельный игрок на энергетическом рынке, владелец ДТЭК, ещё и влияет на страну при помощи СМИ.

В принципе, уже первый час общения Зеленского с прессой оправдал пресс-марафон. Зеленский сам сформировал повестку дня на ближайшие дни и дал мощный ответ на начатую в отношении него информационную войну. Даже тезисы первого часа общения Зеленского с прессой будут обсуждать ближайшие несколько дней. А это значит, что противникам власти придётся сильно постараться, чтобы снова завладеть вниманием всей страны.