Польский премьер Матеуш Моравецкий проводит серию визитов в страны ЕС, чтобы обсудить миграционный кризис в Белоруссии и «агрессивную политику России». Центральное место в его «турне» заняло посещение Германии. Очень скоро в Германии сменится власть, и опасаться этого больше других стоит… самой Польше

Мнения в западных элитах по поводу миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши разделились. Большинство политиков узрели в происходящем «политические игры Минска» и встали на сторону Варшавы, однако довольно громко в Европе звучат голоса и леволиберальной общественности — правозащитников и активистов. Последние требуют пропустить всех мигрантов через белорусско-польскую границу в ЕС и дать им статус беженцев. Такую позицию, в частности, поддержал такой влиятельный для Европы игрок, как Папа Римский Франциск. «Я молюсь о том, чтобы многие страны приняли и защитили тех, кто ищет новую жизнь», — сказал понтифик во время одной из традиционных воскресных проповедей на площади Святого Петра.

Для того, чтобы закрепить на Западе позицию Варшавы по поводу миграционного кризиса, польский премьер-министр Моравецкий на текущей неделе проводит целую серию визитов в разные страны ЕС. Там он обсуждает положение дел на восточных рубежах сообщества, связывая происходящее с «агрессивной политикой России». «Имперская, неоимперская политика России прогрессирует. Мы ясно видим это. Мы наблюдаем эти шаги. Они разделены тактически и по времени. Один из таких шагов — это как раз миграционная атака [президента Белоруссии] Александра Лукашенко. Но он является исполнителем, а его доверитель находится в Москве», — выразил свою позицию Моравецкий до начала поездок по Европе. Доказательств того, что Москва причастна к кризису, польский лидер, как обычно, не привел.

Итоги визита в Берлин

После встречи с все еще исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель польский политик заявил о ее поддержке позиции Варшавы. Моравецкий указал, что «германская сторона согласна с тем, что Александр Лукашенко использовал мигрантов, чтобы дестабилизировать ситуацию в Европейском союзе».

Обвинения белорусских властей в искусственном создании кризиса в Берлине звучали и ранее. Там ссылаются на то, что официальный Минск из-за напряжения в отношениях с Западом открыто отказался сдерживать мигрантов и беженцев, которые следуют в ЕС через белорусскую территорию. Так, министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер заявил, что Берлин «готов оказать гуманитарную помощь мигрантам на белорусско-польской границе, но не намерен их принять, поскольку эти люди являются инструментом гибридной стратегии Минска против ЕС».

Любопытно, что по итогам встречи с руководством Германии Моравецкий ничего не сказал о договоренностях по поводу политики в отношении России. Хотя ранее польский премьер анонсировал, что обсудит в Берлине «опасность для Европы «Северного потока — 2». «Россия использует газ как политический козырь, а также с помощью этого трубопровода оказывает давление на Евросоюз, включая Варшаву. Мы обсудим этот вопрос в Берлине», — анонсировал тогда Моравецкий. Но, видно, что-то пошло не так, и в Берлине политику в очередной раз разъяснили о выгодах работы российского-германского газопровода.

Лукашенко снова победил?

Обсудили Моравецкий и Меркель и санкции против Белоруссии — уже пятый по счету пакет. По словам и. о. канцлера ФРГ, страны Евросоюза готовы ввести новые санкции против режима Александра Лукашенко. Предварительно в «черный список» попадут 30 субъектов, среди которых в основном компании, занимающиеся в туристической и транспортной сферах. Например, белорусские туристические компании «Аскартур» и «Центркурорт», а также главный белорусский авиаперевозчик «Белавиа».

Ранее, с подачи европейских чиновников, обвинивших в создании миграционного кризиса Россию, шло обсуждение о вероятных санкциях и на российский «Аэрофлот». Но эта компания не выполняет ни регулярных, ни чартерных рейсов в города Ирака и Сирии, откуда происходит львиная доля беженцев на границе, а также между Стамбулом и Минском.

Точный перечень станет известен лишь после принятия и официального опубликования пятого пакета санкций.

Тем не менее санкции против туристических компаний вряд ли затронут стратегические интересы белорусской власти. По этому поводу уже выразила разочарование и белорусская оппозиция. Накануне оппозиционерка Светлана Тихановская раскритиковала Евросоюз за «слишком мягкое давления на Минск». «Пятый пакет санкций, который сейчас обсуждается, больше всего касается миграционного кризиса. Но мы всегда говорим, что только давление на экономику, на те компании, которые монополизированы Лукашенко и его семьей, может привести к изменениям. Мы всегда говорим о необходимости более решительных действий», — заявила она в одном из интервью по итогам своего выступления в Европарламенте.

Любопытно, что все четыре пакета принятых ранее европейских санкций тоже не оказали существенного давления на белорусскую власть или экономику. Чиновникам не привыкать жить в условиях западных ограничений, а попавшие в список предприятия не сильно зависят от западных рынков.

Максимальное давление на Белоруссию, как того требует сбежавшая на Запад оппозиция, Брюссель оказывать не торопится. Вероятно, там учитывают, что это может усилить зависимость Минска от Москвы. Выходит, Европа оказывается по большому счету бессильной перед маленькой Белоруссией.



