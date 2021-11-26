На Украине вспыхнул скандал с изданием «Буквы». СМИ, которое несколько лет подряд считалось одним из ведущих, обвинили в работе на окружение Петра Порошенко и в медиакиллерстве. Публичные разбирательства показали картину нравов в украинской провластной журналистике

Днем ранее — 23 ноября — на странице «Букв» в Facebook появилось заявление сотрудников редакции. Они обвиняли руководство издания в травле, систематической задержке зарплаты, а также в медиакиллерстве и черном пиаре, и заявляли о своем уходе из этого СМИ. Соратника Порошенко хотят обвинить в покушении на Шефира © РИА Новости, Сергей Венявский / Перейти в фотобанк

Спустя некоторое время сообщение удалили. А на сайте «Букв» появилось редакционное заявление: в нем говорилось о том, что из издания уволилось всего четыре редактора и два SMM-специалиста. Один из последних, утверждали «Буквы», и написал пост в Facebook. Его обвинили в том, что он взял в долг у владельца издания Петра Терентьева 2 тысячи долларов, из которых вернул только 600. Уволившихся сотрудников обвинили в недоброкачественной работе, из-за чего «Буквы» просели в рейтингах.

Это было лишь начало скандала.

На следующий день, в среду, 24 ноября, тот самый «задолжавший» SMM-щик — Владислав Волков — рассказал у себя в Facebook подробности работы «Букв». К своему сообщению он прикрепил скриншоты переписки с руководством.

Его запись широко разошлась по украинскому сегменту Facebook. Одной из обративших внимание на неё стала бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель. И было отчего: среди прочих откровений Волкова был и рассказ о заказе на преследование Мендель.

Но это было не самым страшным обвинением в адрес руководства издания.

Медиакиллеры Порошенко

В записи Волкова упоминался не только Терентьев, но и его жена, руководитель издания Екатерина Рошук. Она, по словам Волкова, принимала активное участие в медиакиллерстве. Так, «Буквы» преследовали депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, трёхлетний сын которого погиб от пули снайпера во время покушения на депутата.

«"Буквы" были причастны к преследованию депутата: по меньшей мере три бывших сотрудника готовы подтвердить, что на заказ Терентьева и Рошук ездили преследовать Соболева в аэропорту с вопросами о том, "зачем он покидает страну" для создания психологического прессинга во время организованного уголовного преследования», — рассказал Волков.

Кстати, сам Соболев подозревал в преследовании ближайшего соратника пятого президента Украины Петра Порошенко — народного депутата Александра Грановского. Деньги из воздуха. Как Порошенко и Тимошенко зарабатывают на Украине © tov-tob.livejournal.com

«Саша, я хочу услышать, что ты скажешь на детекторе лжи. Кто что знал, кто кого заказывал, как агентство "Буквы" надо мной четыре года издевалось, кого из меня пытались сделать», — обращался он в то время к Грановскому.

По словам Волкова, тогда Рошук приказала редакции выпустить опровержение. Между тем у «Букв» была связь с Грановским. И не только с ним, но и с другим ближайшим соратником Порошенко — нардепом Игорем Кононенко. Так, «Буквы» выступили на стороне Кононенко во время парламентских выборов 2019 года, принявшись «мочить» его соперника — Александра Дубинского.

По словам Волкова, именно по заданию Терентьева сотрудники редакции в Киеве нанесли надписи «Дубинский — не гей».

Пару Грановский — Кононенко считали «серыми кардиналами» украинской политики во время правления Петра Порошенко.

«Мой очень хорошо информированный источник сообщил мне, что президент Порошенко поручил Игорю Кононенко и его подельнику Грановскому, неформальному куратору судебных дел в коррупционной пирамиде администрации президента, заняться подготовкой вопроса о лишении меня гражданства по решению суда», — заявлял в 2016 году бывший глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили.

По словам Волкова, «Буквы» получали деньги от Порошенко.

«Я лично присутствовал на встречах Терентьева и Рошук с Кононенко и несколько раз получал зарплаты на всю команду из спортклуба "5 элемент" (клуб Порошенко. — Ред.). Сам Терентьев курировал направление чёрного PR в его (Порошенко. — Ред.) избирательной кампании», — утверждал Волков.

Впрочем, некоторые утверждали: некоторых сотрудников «Букв» с парой Кононенко — Грановский связывают не только деловые отношения.

Как заявил 25 ноября медиаэксперт, продюсер и политтехнолог Владимир Петров, Рошук с Грановским связывали и личные отношения. И в это в тот период, когда она была замужем за Терентьевым.

Петров особо зол на «Буквы» — Терентьев принял активное участие в преследовании продюсера и близких ему блогеров в 2018 году. Задержание украинского медиаэксперта связали с расправой «Народного фронта» за разоблачения © nfront.org.ua / nfront.org.ua / Перейти в фотобанк

Однако Порошенко, Кононенко и Грановский — не единственные, на кого работали «Буквы».

SMM олигарха и нищета грантоедов

Квартал «Москва-Сити» за годы своего существования стал одной из визитных карточек российской столицы. Свою руку к появлению этого квартала приложил и российско-украинский миллиардер Павел Фукс.

Как утверждал Волков, «Буквы» обслуживали и интересы Фукса.

«В его (Фукса. — Ред.) Telegram-канале вы найдёте размышления о Ювале Ное Харари, искусственный интеллект, новости технологий и другое. Впрочем, все эти записи вместо господина Фукса писала редакция "Букв", а их никто не читал, ведь нашим SMM-щикам ставили задание накручивать просмотры и подписчиков. Дошло до абсурда: на канале с 20 тысяч подписчиков, приносившем "Буквам" $5 тыс. в месяц, реальных людей с десяток», — отмечал Волков.

О связи «Букв», а точнее, Рошук и Терентьева, с Фуксом рассказала и бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

«Было это в 2019 году, когда New York Times приехала снимать фильм о Павле Фуксе <…> Я присутствовала там в качестве переводчика, и Терентьев познакомил меня с Катей Рошук — своей коллегой, а может, уже тогда и женой, которая была представлена как личный секретарь Павла Фукса», — заявила она после начала скандала с изданием.

Таким образом, в 2019 году, когда Рошук уже несколько лет возглавляла «Буквы», она работала и на украинско-российского бизнесмена. При этом, как утверждает Мендель, в своей работе Рошук не разбиралась: так, она бессмысленно усложнила съемки интервью с Фуксом, на котором и присутствовала Мендель.

«Тяжело судить о компетенции, когда ты мало в чем сама разбираешься», — подчеркнула Мендель, припомнив, как «Буквы» травили ее во времена работы на Зеленского «за некомпетентность».

В отдельной записи в Facebook Мендель прошлась не только по Рошук, но и по Институту массовой информации.

Это учреждение, существующее на гранты от USAID, Фонда «Возрождение» Джорджа Сороса, Freedom House и других западных организаций, долгое время помещало «Буквы» в «Белый список» украинских масс-медиа, придерживающихся стандартов журналистики.

«Гремит медиаскандал, а Институт массовой информации избегает ответственности. Сотрудники издания "Буквы" предоставили скрины того, как их руководители их унижали, манипулировали, урезали зарплаты, а также что "Буквы" работают с Павлом Фуксом и командой Порошенко. При этом Институт массовой информации часто добавлял "Буквы" в "белый список"», — отметила Мендель.

Действительно, раньше ИМИ характеризовал «Буквы» как одно из наилучших изданий. И это в то время, как сайт уже вовсю обвиняли в работе на Порошенко. Сейчас в ИМИ пытаются оправдаться.

«"Буквы" уже не вошли в "Белый список" по результатам мониторинга по выборке конец августа — начало сентября. Мониторинг БС мы делаем раз в полгода. В предыдущем витке у них были действительно хорошие материалы», — заявила в комментариях под записью Волкова исполнительный директор ИМИ Оксана Романюк.

Это оправдание звучит как издевательство: ведь Волков писал в том числе и о периоде, за который «Буквы» хвалит исполнительный директор ИМИ.

Скрины, выложенные бывшим сотрудником «Букв» свидетельствуют: СМИ, которое так хвалили грантоедские структуры, руководили не просто медиакиллеры, но расисты, гомофобы, да и просто жмоты. Так, при увольнении у фотографа Александра Кужельного потребовали самокат, который он выиграл, сфотографировав во время работы на «Буквы» один из обелисков флешмоба по фильму Стэнли Кубрика «Космическая Одиссея». Чтобы «выбить» самокат у Кужельного, Терентьев, по словам Волкова, угрожал матери фотографа.

Эти люди работали на пятого президента Украины Петра Порошенко. На Украине есть замечательная пословица «Яке їхало, таке й здибало (Какое ехало, такое и встретило — укр.)», означающая, что судьба сводит людей с одинаковыми взглядами на жизнь. И в этом конкретном случае эта пословица весьма кстати.