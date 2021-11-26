Работу телеканалов Ахметова координирует бывший соратник Дмитрия Корчинского, Натальи Витренко, Александра Дугина и бывшего пресс-секретаря Леонида Кучмы - Алены Громницкой, который получил образование в Донецке и Москве

На днях фракция «Слуга народа» приняла решение: ее депутаты больше не ходят на телеканалы Рината Ахметова — «Украину» и «Украину 24». Это решение было принято после того, как в политических программах этих каналов Владимир Зеленский и его ближайшее окружение стали подвергаться уничижительной критике.

Этот бойкот стал еще одним шагом в войне с Ахметовым главы Офиса президента Андрея Ермака, фактически взявшего на себя бразды правления Украиной, которое он осуществляет от имени Зеленского.

Вне всякого сомнения, популярные ахметовские телеканалы — это серьезное оружие в борьбе с Офисом президента, которые работают на понижение и так упавшего рейтинга Зе. Поэтому не исключено, что, как и в случае с тремя каналами Виктора Медведчука, их закроют с санкции СНБО. Однако пока они не закрыты, они еще немало попьют крови, как Зеленскому, так и Ермаку.

Украина.ру решила разобраться, кто в окружении Ахметова отвечает за информационную войну с украинскими властями.

От Корчинского, Витренко и Дугина к Ахметову

По информации источников Украина.ру, этим человеком является журналист, писатель и политтехнолог Дмитрий Белянский. Он член Наблюдательного совета «Медиа группы Украина». Именно ему Ахметов поручил сделать заявление по поводу вышеупомянутого решения фракции «Слуга народа», в котором он отмел обвинения в необъективности ахметовского ТВ.

Белянский имеет свободный доступ к Ахметову. Тем более их кабинеты рядом. Если главный украинский олигарх расположился на шестом этаже киевского офиса СКМ на Десятинной (напротив украинского МИД), то Белянский — на пятом.

Сам он родом из Донецка. Ему 41 год. Учился в Донецком университете на русской филологии. Учился также и в Москве.

В нулевых годах — примерно с 2003 по 2006 — был пиарщиком Дмитрия Корчинского, когда тот после УНА-УНСО основал партию «Братство».

Когда Украина.ру поинтересовалась у одного из бывших «братчиков», помнит ли он Белянского, и если да, то чем тот был в ту пору примечателен, первое, что тот ответил, звучало лаконично: «Он был гением».

И уточнил почему:

«Корчинский его ценил. В нашем офисе на Грушевского Белянский сидел не в общей комнате со всеми нами, а в кабинете Корчинского, где стояли три письменных стола, причем сидел по правую руку. Перед президентскими выборами 2004 года, в которых участвовал и лидер «Братства», именно Белянскому пришла в голову идея отправить того в Ирак к нашим солдатам с целью своего и партийного пиара.

Также это он придумал, что Корчинский с товарищами в арафатках приедет в ЦИК подавать документы на арендованном БТР. Он тогда был его пресс-секретарем.

Перед парламентскими выборами 2006 года Белянский с Дугиным уговорили Корчинского идти вместе в одном блоке с лидером прогрессивных социалистов Натальей Витренко. Они все тогда состояли в международном евразийском движении у Александра Гельевича.

Последний сотрудничал с Сурковым. Поэтому Корчинского даже приглашали на Селигер читать лекции «нашим» о вреде оранжевой революции.

Белянский должен был идти в этом блоке по списку Витренко, он возглавлял ее информационную службу. Но союз Корчинского с Витренко, в конце концов, распался, потому что лидер «Братства» обвинил руководителя ПСПУ в том, что та продает места в списке».

Впервые Белянский попал в структуры Ахметова в августе 2011 года. Донецкий олигарх тогда уволил аргентинца Гильермо Шмита с поста гендиректора принадлежащей ему компании «Сегодня мультимедиа» из-за того, что газета «Сегодня» опубликовала без его ведома материал о поместье Януковича в Межигорье.

Шмита сменила Алена Громницкая, которая и привела с собой в газету Дмитрия Белянского, который стал директором издания по развитию. До этого они вместе трудились в журнале «Профиль», где она была главредом, а он — ее замом.

Но в «Сегодня» Белянский проработал недолго. После того, как журналисты в конце 2011 года во главе с главным редактором Игорем Гужвой взбунтовались против информационной политики Громницкой и вынудили руководство СКМ ее уволить, ему также пришлось уйти вместе со своей шефиней.



В «Медиа группе Украина»

Именно Белянский сегодня определяет информационную политику на ахметовском ТВ. Правда, некоторые его вроде как громкие проекты быстро закрывались. Юлия Мендель после того, как покинула место пресс-секретаря Зеленского, стала ведущей программы «Большая деолигархизация» на «Украина 24». Но проработала там недолго.

После трех выпусков на том же канале закрылась и программа скандальной журналистки Янины Соколовой «Как вам не стыдно!», также инициированная Белянским.

Он помимо всего прочего координирует выступления на ахметовских каналах украинских экс-премьеров Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана, работающих на Ахметова, а также связанной с Яценюком журналисткой-грантоедкой Викторией Сюмар.

В разговорах с нами люди из окружения Ахметова по-разному оценивали то, как он строит информационную политику. Большинство хотя и признают таланты Белянского, однако не могут точно сказать, покажет ли он класс в информационной войне своего босса Офиса президента Зеленского.