В Брюсселе предлагают ограничить срок действия сертификатов ЕС о прививке от коронавируса 9 месяцами после полной вакцинации. А во Франции уже ввели подобное ограничение, причём оно составляет 7 месяцев

ВОЗ прогнозирует 700 тысяч новых смертей от COVID-19 в Европе

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 23 ноября выразила обеспокоенность по поводу нынешних темпов распространения пандемии COVID-19, что может привести к 700 тысячам дополнительных смертей в европейском регионе (который также включает Россию, Украину, Белоруссию и ряд стран Центральной Азии). В результате чего общее число смертей от коронавируса в этом регионе к весне достигнет 2,2 миллиона.

«Исходя из текущих тенденций, к 1 марта 2022 года можно ожидать, что больницы будут находиться под высоким или экстремальным давлением в 25 странах, а отделения интенсивной терапии — в 49 из 53 стран», — сказано в заявлении организации. До настоящего времени в Европе от COVID-19 умерло уже более 1,5 миллиона человек. Олег Хавич: кто он © lugansk1.info

При этом рост заражений COVID-19 в европейском регионе объясняется в первую очередь недостаточным уровнем вакцинации и наличием «дельта»-штамма, заявили в Европейском бюро ВОЗ 25 ноября. «Европейский регион снова находится в эпицентре пандемии. Уровень инфицирования и смертности резко возрастает, что объясняется целым рядом факторов. Во-первых, в регионе преобладает высокозаразный вариант «дельта», во-вторых, по-прежнему много непривитых людей, восприимчивых к SARS-CoV-2, в-третьих, мы больше встречаемся и из-за более холодной погоды проводим больше времени, собираясь в помещениях. И в-четвертых, использование мер по сдерживанию распространения вируса, например, ношение масок в закрытых и людных местах или соблюдение безопасной дистанции, носит непостоянный характер», — сообщили в ВОЗ.

По данным организации, с конца сентября 2021 года количество смертей, связанных с коронавирусом, увеличилось в регионе более чем вдвое — с 2100 до почти 4200 в день. «Ситуация с COVID-19 в Европе и Центральной Азии очень серьезная. Нас ждет зима, полная проблем», — заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, призвав использовать подход «вакцина плюс», сочетающий вакцинацию, ношение масок, меры гигиены и дистанцирование.

Специалисты ВОЗ считают, что ношение масок снижает заболеваемость COVID-19 на 53%, а повсеместное использование масок могло бы предотвратить более 160 тысяч смертей в регионе в период до 1 марта. Кроме того, «становится всё более очевидным, что защита против заражения и легких форм течения заболевания, вызванная вакцинацией, снижается со временем», — отметили в организации. Поэтому ВОЗ рекомендует ревакцинацию для наиболее уязвимых категорий населения, в том числе для лиц с ослабленным иммунитетом. В организации, как и ранее, главным распространителем COVID-19 считают непривитых людей. «ПриватБанк» рассказал о «ковид-мошенниках» на Украине © CC0, Pixabay

В ЕС стартует массовая вакцинация детей от 5 до 11 лет

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило первый препарат для вакцинации от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет. Об этом пресс-служба агентства сообщила в своем Twitter в четверг, 25 ноября.

Как отмечается в сообщении, речь идет о вакцине Pfizer/BioNTech, уже одобренной для применения у детей в возрасте 12 лет и старше. У детей в возрасте от 5 до 11 лет доза вводимого препарата будет втрое ниже, чем у других возрастных групп (10 мкг по сравнению с 30 мкг). При этом вакцина по-прежнему будет вводиться в виде двух инъекций в мышцы плеча с интервалом в три недели. Исследования показали, что у детей в возрасте от 5 до 11 лет иммунный ответ, полученный с более низкой дозой, сопоставим с тем, который наблюдался при более высокой дозе у молодых людей в возрасте от 16 до 25 лет.

Пресс-служба ЕМА также сообщила, что наиболее распространенные побочные эффекты у детей в возрасте от 5 до 11 лет аналогичны таковым у людей в возрасте 12 лет и старше. «Они включают боль в месте инъекции, усталость, головную боль, покраснение и припухлость в месте инъекции, мышечную боль и озноб. Эти эффекты обычно являются лёгкими или умеренными и исчезают в течение нескольких дней после вакцинации», — отмечается в сообщении. Поддельные сертификаты — одна из причин роста ковид-заболеваний на Украине © REUTERS, Press Service of the National Police of Ukraine/Handout

Решение EMA теперь должно быть формально одобрено Еврокомиссией, которая разрешит применение вакцины в странах Европейского Союза. Однако в Словакии ещё в начале сентября 2021 года объявили о начале вакцинации детей от 5 до 11 лет из группы риска, они получали одну треть обычной дозы вакцины Pfizer/BioNTech. Власти Чехии, Литвы и Венгрии заявляли о намерении распространить вакцинацию на детей младше 12 лет в случае одобрения EMA препарата для этой возрастной категории.

Израиль 14 ноября 2021 года одобрил вакцинацию от коронавируса для детей в возрасте 5-11 лет препаратом Pfizer/BioNtech. 22 ноября 2021 года вакцинация детей этого возраста началась в Тель-Авиве, а на следующий день — по всей стране. По сообщениям СМИ, прививку от коронавируса в Израиле могут получить до миллиона детей от 5до 11 лет. Как и в ЕС, дети получают треть взрослой дозы. По данным изготовителя, в этой возрастной группе эффективность вакцины BioNTech/Pfizer достигает 91%.

В июне 2021 года Китай разрешил вакцинацию препаратами Sinovac и Sinopharm детей в возрасте от трех до 17 лет. Китай стал первой страной, одобрившей прививки для младшей возрастной группы. А первой страной в мире, начавшей прививать от коронавируса детей в возрасте от 2 до 11 лет, стала Куба. Для вакцинации в этой стране используются местные препараты Abdala и Soberana.

Взрослых европейцев заставят прививаться каждых шесть месяцев

Европейская Комиссия (ЕК) предлагает обновить правила для поездок внутри Евросоюза, введенные из-за пандемии коронавируса. Проект рекомендации Совета ЕС брюссельские чиновники представили в четверг, 25 ноября. «Наша главная цель — избежать отличий между мерами внутри Евросоюза. Согласие Совета ЕС на это предложение будет чрезвычайно важным для защиты безопасного и свободного передвижения граждан в последующие месяцы», — заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. Правда о Запорожье. Корреспондент Украина.ру выяснил, почему здесь произошла ковид-катастрофа © Gerd Altmann/Pixabay

Главное нововведение, предложенное ЕК, — ограничить срок действия сертификатов ЕС о прививке от коронавируса девятью месяцами после получения второй дозы вакцины (либо же единственной дозы Johnson & Johnson). Поскольку уровень защиты от болезни со временем снижается, то Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) советует получать бустерную дозу вакцины через шесть месяцев после окончания первичного курса прививок. К этим шести месяцам в Еврокомиссии прибавили еще три месяца, чтобы люди смогли успеть получить дополнительную дозу. Срок действия бустерной дозы пока не будут определять, потому что для этого ещё нет научных данных.

После введения дополнительной дозы вакцины в ЕС будут выдавать соответствующий сертификат. «К человеку, имеющему действующий цифровой COVID-сертификат ЕС, как правило, не должны применяться дополнительные ограничения, такие как тесты или карантин, независимо от его пункта отправления в ЕС», — отметили в пресс-службе Еврокомиссии. По мнению брюссельских чиновников, нововведения должны вступить в силу с 10 января 2022 года. Теперь эти предложения будет рассматривать Совет ЕС. Утвердить их он может в виде рекомендации. Как применять новое правило на практике — будет решать каждое государство Евросоюза самостоятельно.

При этом ЕК предложила с 1 марта 2022 года снять ограничения на въезд в Евросоюз для граждан всех третьих стран, привитых вакцинами, одобренными ЕМА или ВОЗ. Однако путешественники, привитые не признанными в ЕС вакцинами, будут обязаны предъявлять отрицательные ПЦР-тесты.



Во Франции объявили всеобщую ревакцинацию от COVID-19

Все взрослые жители Франции должны получить бустерную дозу прививки в условиях пятой волны эпидемии коронавируса, причём через 5-7 месяцев после полной вакцинации. Уже с 27 ноября в стране начнется ревакцинация людей от 18 лет, полностью привитых от COVID-19 пять месяцев назад. С 15 января бустерная доза станет обязательной для продления санитарного пропуска. О ревакцинации и других мерах борьбы с эпидемией 25 ноября объявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

Речь идет о ревакцинации 19 миллионов человек, отметил Веран, напомнив, что с сентября 2021 года бустерную дозу прививки получают люди старше 65 лет, а также пациенты с иммунодефицитом или рядом заболеваний, которые рискуют перенести ковид в тяжелой форме. В этих приоритетных категориях ревакцинацию прошли 6 миллионов человек.

Для всех взрослых ревакцинация отныне стала обязательным условием продления срока действия санитарного пропуска — QR-кода, необходимого для доступа во все места отдыха, досуга, культуры, в заведения общественного питания, а также обязательного на транспорте дальнего следования (в самолётах и междугородних поездах). От всех совершеннолетних дополнительную прививку будут требовать для продления санпропуска начиная с 15 января будущего года, а для людей 65+ ревакцинация для сохранения действующего QR-кода потребуется уже с 15 декабря. Слагаемые печального рекорда. Число жертв ковида на Украине приближается к 100 тысячам © Gerd Altmann/Pixabay

Санпропуска всех привитых взрослых жителей Франции будут дезактивированы спустя 7 месяцев после полной вакцинации при отсутствии дополнительной прививки. Таким образом, для получения бустерной дозы французам от 18 лет отведено два месяца: право на дополнительную прививку они получают спустя 5 месяцев после полной вакцинации, а спустя 7 месяцев истекает срок действия их санпропуска с QR-кодом.

Кроме этого, с 72 до 24 часов сокращен «срок годности» отрицательного антигенного или ПЦР-теста на коронавирус, который (как и полная вакцинация) является условием для получения санпропуска с QR-кодом. Это ещё одно ограничение для тех, кто до сих пор не прошел вакцинацию, предпочитая сдавать тесты для получения QR-кода. Ранее власти уже ограничили свободу выбора для непривитых граждан. С октября тестирование на коронавирус во Франции осталось бесплатными лишь для тех, кто проходит его по направлению врача. За тесты как альтернативу вакцинации для получения санпропуска сейчас нужно платить из своего кармана.