В четверг, 25 ноября, в Минске состоялось заседание Конституционной комиссии Белоруссии. В мероприятии принял участие Александр Лукашенко, сделавший ряд громких заявлений. Чего теперь ждать республике, разбиралось издание Украина.ру

Тема внесения изменений в действующую Конституции зазвучала в Белоруссии во время разгара массовых протестов, когда начинался политический кризис в стране. Тогда была образована Конституционная комиссия, а от граждан начали принимать предложения по изменению Основного закона.

Со стороны белорусской власти это была демонстрация недовольному обществу «готовности к переменам». Первое время официальные лица, а также сам Лукашенко, говорили даже о проведении досрочных выборов сразу после принятия поправок к Конституции.

В свою очередь руководство России отмечало, что конституционная реформа поможет стабилизировать обстановку в союзной республике и подготовить почву для политического диалога. Кризису конец? Мигранты начали возвращаться домой из Белоруссии и Евросоюза © РИА Новости, Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанк

Глава МИД России Сергей Лавров комментировал стремление Лукашенко изменить Конституцию и провести досрочные выборы президента, в котором раскрыл и позицию президента Владимира Путина: «На мой взгляд, он [Лукашенко] предложил очень перспективную идею — конституционную реформу. Он об этом говорил еще до выборов, а после неоднократно подтверждал. И президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поддерживает такой его настрой».

Однако с течением времени уличные протесты «сдулись», забастовки не получились, а управленческая вертикаль в Белоруссии не раскололась. Это позволило власти относительно стабилизировать обстановку в республике и сохранить контроль над ситуацией.

И риторика о конституционной реформе начала меняться.

В разгар кризиса первые лица республики говорили о необходимости передать часть полномочий президента парламенту и правительству, что должно было бы привести к демократизации страны. Но затем в Минске заявили, что всё-таки необходимо сохранить президентскую форму правления.

Изменилось отношение и к ключевому вопросу реформы — транзиту власти. От идеи проведения досрочных выборов также окончательно отказались. Летом 2021 года Лукашенко заявил, что «готов назначить досрочные выборы, но только когда их назначат в США».

Таким образом, если досрочные выборы президента так и не будут проведены, форма правления останется фактически прежней, возникает вопрос: что конкретно поменяется в Белоруссии и как новая Конституция поможет решить политический кризис? Живая стена. Зачем Украина создает «мощную группировку» на границе с Белоруссией © REUTERS, Gleb Garanich

В сухом остатке

Похоже, основным новшеством в белорусской Конституции станет наделение Всебелорусского народного собрания (ВНС) статусом высшего представительного органа.

Это же подтвердил и Александр Лукашенко во время заседания конституционной комиссии 25 ноября: «Самые главные изменения Основного закона направлены на значительное укрепление института народовластия. Именно в этих целях и задумывалось конституционное закрепление статуса ВНС. Наделение его стратегически важными для стабильности страны полномочиями. Как я не раз говорил, ВНС — это наше вече. Считаю, что данный институт народовластия соответствует вековому национальному укладу жизни белорусов».

Сейчас этот орган имеет чисто символическое значение. Собрание проводится раз в пять лет, как правило, после выборов президента. В нем участвуют несколько тысяч человек — от членов правительства и руководителей крупных предприятий до сельских депутатов и прогосударственных активистов производства.

Официальной целью мероприятия выступает определение приоритетов развития страны на ближайшую пятилетку, а по факту его можно назвать также «сверкой часов» всего государственного каркаса, на который в своей работе опирается власть.

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Вполне возможно, что новый для белорусской Конституции орган будет использован властью для транзита власти в республике. Например, ВНС может возглавить Александр Лукашенко, в то время как президентом станет кто-то другой — подконтрольный Всебелорусскому собранию политик.

Пока это единственная интрига по поводу изменения конфигурации власти в республике.

С другой стороны, в таком случае новый президент наверняка станет влиятельной фигурой в республике, и со временем это чревато возникновением противоречий с Лукашенко во главе ВНС. Тем более, если заявлено, что Белоруссия должна оставаться с президентской формой правления.

Есть и другой вариант. Лукашенко останется на посту президента, а наделенное широкими полномочиями ВНС станет выполнять роль коллективной опоры президента. Станет мобилизованной и оформленной в единую структуру вертикалью власти из нескольких тысяч человек.

Таким образом повысится её управляемость, а также будет создан образ опоры президента на орган с «широким народным представительством». В Киеве опять запрещают электричество из Белоруссии и России. Почему это ударит по украинцам © РИА Новости, коллаж Украина.ру

Вопрос кризиса не разрешен

Озвучил Александр Лукашенко и данные государственных социологических исследований. По его словам, «50-60% населения готовы прийти на референдум и поддержать проект Конституции».

В то же время признаков, что конституционная реформа сможет привести общество к консенсусу и понизить уровень конфронтации в республике, пока нет.

Одним из главных поводов политического кризиса послужило недоверие части общества к результатам выборов, которое остается по сей день. И вряд ли изменения в Конституции смогут на него как-то повлиять.