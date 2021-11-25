Материалы для трибунала собирают и фиксируют специальные комиссии, созданные в самопровозглашенных республиках Донбасса. При этом доказательства продолжают собирать ежедневно

Пройдёт время, изменится политическая повестка, и тогда состоится международный трибунал, который даст оценку военным преступлениям, совершённым украинскими властями в Донбассе. Такое заявление сделала заместитель министра иностранных дел непризнанной ЛНР Анна Сорока во время пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» 25 ноября.

Возглавляющая комиссию в ЛНР Сорока отметила, что 2014 год стал для Украины годом мировоззренческого, социального и исторического разлома, а причины этого следует искать в предшествующем периоде, когда «со стороны так называемых западных друзей Украины навязывалась ненависть к русскому человеку, к русскому миру».

«Мы понимали, что эта ненависть должна вылиться во что-то. И она вылилась в 2014 году в страшные преступления», — сказала Сорока, добавив, что речь идёт о двух тысячах убитых на территории ЛНР мирных жителях, среди которых 35 детей, о тысячах раненых (среди которых 88 детей).

Всё это время, рассказала она, общественные организации и правоохранительные органы республики ведут синхронизированную работу «по сбору и фиксации доказательств всех преступлений, которые совершает военно-политическое руководством Украины против мирных жителей ЛНР и ДНР. В ЛНР сообщили о массовых захоронениях жертв обстрелов ВСУ © lug-info.com

Анна Сорока отметила, что дни войны «начали считать с 14 апреля 2014 года, когда некий господин Турчинов объявил антитеррористическую операцию». И за это время стало понятно, что никакие подписанные и ратифицированные Киевом международные конвенции соблюдаться не будут.

«Сегодня мы смело можем говорить, что в 2014-15 годах Вооруженными силами Украины по преступным приказам военно-политического руководства Украины применялись запрещённые средства и методы ведения войны. В результате этого были нанесены неизбирательные массированные удары по мирным городам и селам наших республик. Сознательно были введены блокады — экономические, социальные… В целом всё это привело к гуманитарным катастрофам», — подчеркнула Сорока.

Она добавила, что сама является непосредственным свидетелем всего этого и рассказала о ситуации в Луганске в июле-августе 2014 года: «более двух месяцев без света, воды и связи».

По словам Сороки, в период с 18 по 29 июля 2014 года только в Луганске ежедневно погибали более 26 человек — «именно в результате артиллерийских обстрелов». А город Первомайск и сейчас находится под ежедневными обстрелами, там «ни одного объекта жилого фонда не осталось целым, практически полностью инфраструктура города разрушена». При этом до сих пор нет полных данных о погибших и раненых в Первомайске (и не только там).

Сейчас ведётся поиск погибших, устанавливаются имена и факты. С этой целью главы самопровозглашенных республик создали межведомственные рабочие группы по розыску мест захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечиванию их памяти. В ЛНР эта комиссия сейчас располагает информацией о 17 местах стихийных захоронений мирного населения.

По словам Сороки, за три с половиной месяца 2021-го года из пяти таких мест подняты 292 тела погибших мирных жителей, многие без каких-либо документов. Она подчеркнула, что результаты экспертиз позволяют утверждать: это были люди, «которые не ожидали, что вот так подло и цинично украинская армия будет наносить авиаудары, артиллерийские удары, удары из оружия, которое не имеет избирательного действия, по их городам».

В районе города Первомайска обнаружили 10 захоронений. Тогда, в 2014-м, погибших просто собрали с улиц и захоронили без какого-либо осмотра, тогда просто не было возможности делать это под массированными обстрелами. Город Первомайск и сейчас обстреливается ежедневно, напомнила Сорока. Она добавила, что теперь получены новые данные о погибших, устанавливаются обстоятельства, всё это фиксируется и документируется для будущего суда: «Это действительно преступления без срока давности». «Этого мало». В ЛНР рассказали, чем ответят на применение Украиной Байрактаров © пресс-служба СНБО

Страшные цифры жертв среди мирного населения назвала и принимавшая участие в пресс-конференции Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. С 2014 года погибли более пяти тысяч человек, в том числе 91 ребенок. Около 8 тысяч человек получили ранения.

Цифры не окончательные, в период активной фазы в 2014-15 годах не было возможности фиксировать факты смерти документально, люди просто хоронили погибших — поэтому много безымянных могил, длинный список пропавших без вести. Устанавливать имена трудно и по той причине, что кладбища были заминированы, сказала Морозова. Она добавила, что поисковую работу вели с первых дней, а в августе 2021 года в ДНР была создана межведомственная комиссия по розыску пропавших без вести.

Всего с 2014 года на территории республики эксгумированы останки более 150 человек. По словам Морозовой, личности 44 человек установлены путём проведения молекулярно-генетического исследования. Среди поднятых тел «есть тела стариков, женщин и детей».

«В большинстве случаев люди были захоронены в гражданской одежде, в которой находились в момент смерти. То есть речь идёт сугубо о мирном населении», — подчеркнула она, добавив, что поисковая работа продолжается: «на сегодняшний день на территории республики обнаружены и вскрыты более 130 мест массового и стихийного захоронения жертв украинской агрессии, предположительно это порядка 40% от общего количества таких локаций, пропавшими без вести в связи с конфликтом числятся ещё 353 человека».

Часть пропавших без вести надо разыскивать по другую сторону линии разграничения, но официальный Киев упорно отказывается от совместной поисковой работы, более того, в Украине не начала работать комиссия по розыску без вести пропавших, не создан даже единый реестр, сказала Морозова, отметив, что расценивает это как попытку властей скрыть следы военных преступлений в Донбассе. Глава МИД ДНР рассказала, что задумала Украина в отношении Донбасса и что там будет в ближайшее время © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

«Уверяю, мы не остановимся до тех пор, пока не найдём последнего пропавшего без вести, который связан с конфликтом в Донбассе. Сегодня мы создаём такие условия, при которых международное сообщество будет вынуждено, наконец-то, нас услышать, а также должным образом отреагировать на трагедию Донбасса. Хочу напомнить, что военные преступления не имеют срока давности, и все виновные понесут своё наказание», — подчеркнула уполномоченный по правам человека в ДНР.

Материалы и доказательства для будущего трибунала продолжают собирать каждый день. Член Общественной палаты Луганской Народной Республики Сергей Белов представил интернет-сайт «Трагедия Донбасса» с фото- и видеосвидетельствами геноцида мирного населения юго-востока Украины. По его словам, обнародованные страшные цифры иногда в новостной ленте смотрятся "просто как статистика".

Сайт, который сейчас создаётся, расскажет об историях конкретных людей, сказал он. По словам Белова, на сайте также будет размещена информация о людях, призывавших к войне, о тех, по чьим приказам наносили удары — и «это не попытка скатиться к печально известному сайту «Миротворец». Основное отличие, пояснил Белов — "классификация их действий как с точки зрения национального права Украины, так и международного гуманитарного права".