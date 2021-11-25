Американские сенаторы требуют увеличить военную помощь Киеву, а Белому дому нужна возможность для президента Джо Байдена самостоятельно снять санкции с «Северного потока — 2»

Сенат приступил к рассмотрению проекта оборонного бюджета США на следующий финансовый год (начался 1 октября), Палата представителей одобрила свою версию документа в конце сентября, теперь обе палаты Конгресса должны согласовать детали и проголосовать за итоговую версию, после чего его подпишет президент.

Для американских сенаторов Украина недостаточно вооружена

Сенатор-республиканец Роб Портман и его коллега из Демократической партии Джин Шахин предложили увеличить финансирование Украины по линии Пентагона. Погребинский спрогнозировал грязную игру европейцев с «Северным потоком-2» © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Их поправка предполагает увеличение общего объёма средств до $350 млн, это на $100 млн больше, чем запрашивал Байден. Эти деньги пойдут на вооружения, минимальный объём средств, отведённых на оружие поражающего действия, будет увеличен с $75 млн до $125 млн», — пишет газета Politico.

В проекте оборонного бюджета, одобренного Палатой представителей, на военную помощь Украине заложено около $300 млн.

Портман, занимающий пост сопредседателя сенатской группы по Украине, призвал Белый дом предоставить Киеву противовоздушные и противотанковые системы, которые «играли бы жизненно важную роль в сдерживании российской угрозы». Однако не факт, что сенаторы примут эту инициативу, поскольку могут не успеть рассмотреть её из-за большого количества других предложений, отмечает Politico.

В последнее время западные страны активно накачивают Украину оружием и чаще направляют туда своих военных для проведения совместных учений, прикрываясь легендой, которую сами же и выдумали, о якобы готовящемся нападении России на Украину. Так, 24 ноября появилась информация, что Канада собирается увеличить свой воинский контингент на Украине.

Как уточняет газета The Globe and Mail, министр национальной обороны страны Анита Ананд рассматривает несколько вариантов: направление на Украину нескольких сотен военнослужащих, переброска на Украину из Румынии канадских истребителей CF-18 либо направление в Чёрное море боевого корабля ВМС Канады. Российское вторжение: американский план © РИА Новости, Станислав Савельев / Перейти в фотобанк

И пусть в рассказы об угрозе со стороны России верят не все, тем не менее вооружение Украины идёт полным ходом и может принять опасные масштабы, о чём предупреждает старший научный сотрудник по исследованиям в области обороны и внешней политики Института Катона Тед Гален Карпентер.

«Именно продажа оружия Вашингтоном особенно обостряет ситуацию на Украине. Президент Барак Обама, очевидно, понимал, что такие действия могут спровоцировать Россию и повлечь за собой вооружённый конфликт, и отказался осуществить передачу оружия Киеву, хотя Конгресс этот шаг санкционировал. Вашингтону и его партнёрам по НАТО необходимо отказаться от этой всё более рискованной политики. Америке, Турции и другим сторонникам Киева необходимо сменить курс, пока они не раздули тлеющий украинский конфликт в пожар», — пишет Карпентер в статье для издания The National Interest.

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Собственные инициативы по оборонному бюджету продвигает и Белый дом. Правда, негласно.

«Администрация Байдена без привлечения внимания добивается от союзников-демократов на Капитолийском холме отмены санкций в отношении вызвавшего споры российского газопровода «Северный поток — 2», включённых в законопроект о ежегодном оборонном бюджете, который должен быть одобрен», — пишет издание Foreign Policy со ссылкой на источники. Лавров рассказал, каким будет ответ на новые санкции США против «Северного потока-2» © ТАСС/POOL / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанк

Ключевой аргумент Белого дома заключается в том, что «важно не оттолкнуть Германию, которая будет союзником, имеющим ключевое значение с точки зрения ответных мер Запада, в случае якобы возможного конфликта между Россией и Украиной». Как уточняется, с призывом отказаться от ограничительных мер против структур, задействованных в реализации проекта, на прошлой неделе к сенаторам обратился госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Администрация пытается противодействовать попыткам ввести санкции против германских структур, участвующих в строительстве газопровода. Это вызывает недовольство у республиканцев в Конгрессе. Демократы также полагают, что данные поправки могут ослабить полномочия исполнительной ветви власти по введению и продлению санкций, обеспечению их соблюдения, выдаче лицензий, что может стать прецедентом для других санкционных режимов», — добавляет Foreign Policy.

Будет ли пункт о санкциях включён в документ, принципиально важно: ограничительные меры, введённые не президентским указом, а прописанные в оборонном бюджете, глава государства единолично отменить не сможет, каким бы сильным ни было его желание. За счёт такого приёма демократы ограничивали поле для манёвра президенту-республиканцу Дональду Трампу, стремившемуся к нормализации отношений с Россией.

На запрос журналистов прокомментировать информацию о попытках Белого дома продвинуть собственную инициативу о вычёркивании упоминания санкций против «Северного потока — 2» в оборонном бюджете представитель Госдепартамента ответил уклончиво. А по мнению генерального директора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова, так действительно могло быть, поскольку Администрация Байдена и правда хочет вывести немецкие компании, имеющие отношение к «Северному потоку — 2», за рамки санкционного режима. Но это не означает отказа от борьбы против проекта в целом, и она может закончиться положительно для сторонников борьбы, ведь большинство в обеих палатах Конгресса принадлежат однопартийцам Байдена. На Украине испугались «уловки» «Газпрома» с «Северным потоком — 2» © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«Но тут вопрос заключается в том, насколько удастся обеспечить необходимую дисциплину в рядах Демократической партии, потому что там тоже есть разные точки зрения, не все поддерживают позицию администрации», — уточнил эксперт.

К слову, самый известный сторонник сохранения санкций против российского газопровода среди сенатор-демократов — это та самая Джин Шахин, которая настаивает на увеличении военной помощи Украине. 12 февраля вместе с другим членом комитета Сената по иностранным делам республиканцем Джимом Ришем она направила Байдену письмо, в котором выразили обеспокоенность возможностью достижения договорённостей с Германией по «Северному потоку — 2» вместо дальнейшего давления на участников проекта.

Важную роль в контексте будущей инициативы Белого дома будут иметь колеблющиеся сенаторы.

«Демократы постараются каких-то колеблющихся республиканцев перетянуть на свою сторону, но это будет сделать трудно, поскольку в общем республиканцев в Конгрессе почти нет, которые занимали бы такие относительно умеренные позиции по вопросу о санкциях», — сказал Кортунов.

А если демократам не удастся договориться между собой и занять консолидированную позицию, то, по словам эксперта, республиканцы победят, перетянут на свою сторону колеблющихся демократов и добьются того, что санкции в отношении «Северного потока — 2» останутся в оборонном бюджете США.