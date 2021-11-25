Олаф Шольц не будет слишком рассчитывать на американскую администрацию и продолжит более дружественную, чем хотелось бы Вашингтону, политику Германии в отношении России. Такой прогноз содержится в статье, опубликованной 24 ноября в американской газете «Нью-Йорк Таймс»

Газета отмечает, что новый канцлер ФРГ вступает в должность в то время как в мире бушуют несколько имеющих отношение к Германии кризисов.

После приведения к присяге в начале декабря Шольцу придётся иметь дело с усиливающейся в Германии эпидемией COVID-19, напряжённостью на польско-белорусской границе, «концентрацией войск на восточной границе Украины» со стороны России, более конфронтационным Китаем и менее надёжными Соединёнными Штатами, говорится в статье.

Газета отмечает опытность нового канцлера Германии. В течение последних двух десятилетий он вращался в большой политике, а его последним постом в коалиционном правительстве Ангелы Меркель была должность министра финансов. «Лучше, чем при Лашете, но есть проблема». Немецкий эксперт Рар о том, что будет, если Олаф Шольц станет канцлером © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Перед выборами Шольц похудел на 12 килограммов и перестал употреблять алкоголь. Его недооценивали, но он всегда работал на дальнюю перспективу. По словам близкого соратника, он собирался стать канцлером ещё в 2011 году, говорится в статье.

«Даже политические оппоненты с восхищением отзываются о его политическом чутье, выдержке и спокойной уверенности в себе. Три года назад, когда рейтинг одобрения его партии был близок к рекордно низкому, он сказал «Нью-Йорк Таймс», что на следующих выборах победят социал-демократы», — сообщает газета.

В статье указывается, что Шольц — прагматичный политик, «своего рода «политический хамелеон»… который так легко колеблется влево и вправо, что иногда трудно понять, где он находится».

Эта политическая гибкость понадобится новому канцлеру, чьей непростой задачей будет поддержка согласия в необычном для Германии трёхпартийном коалиционном правительстве, где его социал-демократы должны будут уживаться с двумя идеологически очень разными партиями: либерально-рыночной Свободной Демократической партией Германии (СвДП) и «Зелёными». При этом «Зелёные» хотят потратить 50 миллиардов евро на экологический «энергопереход», но министерство финансов будет под контролем СвДП, отмечает газета.

Что касается международных отношений, то непонятно, насколько серьёзную роль в них будет играть новый канцлер. Если Шольца слишком отвлекут внутренние проблемы Германии, то миру будет не хватать лидерства Ангелы Меркель, считает автор.

Вместе с тем, «Нью-Йорк Таймс» полагает, что новое правительство не будет слишком рассчитывать на американскую администрацию.

«Мы не знаем, сколько времени будет находиться у власти администрация Байдена», — заявила газете Яна Пульерин, возглавляющая берлинский офис влиятельного «Европейского совета по международным отношениям». Отказ от угля и легализация марихуаны. В Германии сформировано новое правительство © REUTERS, Fabrizio Bensch

«Один из советников Шольца» в разговоре с газетой высказался резче: «Байден — это «Америка прежде всего» (принцип администрации Дональда Трампа — Ред.), только более вежливый».

Со ссылкой на других советников нового канцлера газета отмечает, что Шольц будет прилагать усилия по укреплению единства Евросоюза. Одновременно, «союзники Германии, которые ожидают более твёрдой позиции в отношении Китая и России и увеличения военных расходов» будут разочарованы, считает автор статьи.

Он указывает, что СДПГ традиционно выступает за хорошие отношения с Россией и поддерживает «неоднозначный» проект газопровода «Северный Поток — 2». Немецко-китайские отношения кажутся автору более сложным вопросом, однако, по его мнению, Шольц и тут не будет спешить «смыкать ряды с США» против Китая.

В подтверждение в статье приводится высказывание генерального секретаря СДПГ Ларса Клингбайля о том, что политика нового канцлера в отношении Китая будет скорее напоминать политику Ангелы Меркель, чем Соединённых Штатов.