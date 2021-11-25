В четверг, 25 ноября, группа экспертов Европейской комиссии намерена доработать пятый пакет санкций против Белоруссии, согласованный в Брюсселе на прошлой неделе. В окончательном варианте документ может быть принят уже в начале декабря. Однако пятый пакет санкций вряд ли поможет Брюсселю добиться желаемого

Первые четыре пакета

Кризису конец? Мигранты начали возвращаться домой из Белоруссии и Евросоюза © РИА Новости, Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанк

2 октября 2020 года Брюссель ввёл ограничения в отношении 40 белорусских силовиков и представителей Центризбиркома, затем 6 ноября европейские санкции были введены против Александра Лукашенко и 14 высших чиновников. Третий пакет санкций был принят 17 декабря 2020 года: документ наложил ограничения ещё на 29 человек (чиновников и предпринимателей) и 7 государственных предприятий. Среди последних оказались ОАО «140-й ремонтный завод», ОАО «Агат — электромеханический завод», ОАО МЗКТ, ЗАО «Белтехэкспорт», государственное учреждение «Главное хозяйственное управление» Управления делами Президента Республики Беларусь, Dana Holdings и ООО «Синезис».

Четвертый пакет санкций приняли в ответ на экстренную посадку европейского самолета в минском аэропорту, в результате чего белорусские силовики задержали оппозиционного активиста Романа Протасевича и россиянку Софью Сапегу. В «черный список» тогда попали 78 человек (в основном из окружения Лукашенко) и восемь компаний.

«Миграционный» пятый пакет

Ущерб для бизнеса и власти. Миграционный кризис угрожает интересам России © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк Александра Лукашенко на Запад. Он был согласован 15 ноября.

По предварительной информации западной прессы, в список вошли 30 субъектов, среди которых называются в основном компании, занимающиеся в туристической и транспортной сферах. Например, белорусские туристические компании «Аскартур» и «Центркурорт», а также главный белорусские авиаперевозчик «Белавиа».

Ранее с подачи европейских чиновников, обвинивших в создании миграционного кризиса Россию, шло обсуждение о вероятных санкциях и на российский «Аэрофлот». Но эта компания не выполняет ни регулярных, ни чартерных рейсов в города Ирака и Сирии, откуда происходит львиная доля беженцев на границе, а также между Стамбулом и Минском.

Поэтому за любыми обвинениями Москвы стоят исключительно политические мотивы, не имеющие под собой никаких реальных и фактических оснований. На Западе сегодня распространено мнение о том, что белорусские власти в условиях изоляции от ЕС серьезно зависят от политической воли Москвы, а потому не пошли бы на прекращение сдерживания беженцев в Польшу и Литву самостоятельно, без одобрения «старших братьев».

Такой подход не учитывает специфики белорусско-российских отношений — две страны обладают полным суверенитетом, а в Минске нередко принимали внешнеполитические решения, которые никак нельзя назвать выгодными России.

Попадут ли «Аэрофлот», «Белавиа» и иные турфирмы в санкционный список — пока неясно. Точно это станет известно лишь после принятия и официального опубликования пятого пакета.

Проку не будет?

Живая стена. Зачем Украина создает «мощную группировку» на границе с Белоруссией © REUTERS, Gleb Garanich Светлана Тихановская раскритиковала Евросоюз за «слишком мягкое давления на Минск».

Все четыре пакета принятых ранее европейских санкций, принятых против Минска ранее, не оказали существенного давления на белорусскую власть или экономику. Чиновникам не привыкать жить в условиях западных ограничений, а попавшие в список предприятия фактически не зависят от западных рынков. К тому же они точно не пошли на пользу белорусско-европейским отношениям.

Минск же в свою очередь ожесточается в своих ответах давлению Запада, что могло стать причиной в том числе и нынешнего миграционного кризиса. Лукашенко ранее указывал, что сдерживать потоки беженцев в Европу у Минска нет средств и сил именно в результате санкций.

Пятый пакет санкций, в который, судя по всему, войдут туристические компании и все причастные к созданию миграционного кризиса, способен повлиять на текущее положение дел на границе, но не принесет стратегических результатов. Беженцы пытаются попасть в ЕС через Белоруссию, потому что Минск прекратил их в этом сдерживать, как раньше. И вряд ли Минск будет возобновлять защиту ЕС от нелегальных мигрантов, если Запад не снимет с него санкции и не прекратит давление.

И даже если нынешние маршруты с Ближнего Востока в Белоруссию будут заблокированы, а мигранты с границы возвращены на Родину, не исключено, что на их месте появятся новые.

Похоже, санкции против Белоруссии становятся для Брюсселя чем-то вроде формальности и отмашки для собственного населения, что власти «что-то с этим делают». Максимальное давление на Белоруссию, как того требует сбежавшая на Запад оппозиция, Брюссель оказывать не торопится. Вероятно, там учитывают, что это может усилить зависимость Минска от Москвы. Непризнание белорусских властей не отменяет экономического сотрудничества сторон. В этом отношении прагматизм Европы перевешивает её ценности.