В среду, 24 ноября, сразу несколько украинских СМИ рассказали, как отпраздновал своё 50-летие глава Офиса президента Андрей Ермак. По их информации, в день, когда митингующие прорывались к Офису президента, сам Ермак вместе с лидером страны Владимиром Зеленским весело проводили время за сотни километров к западу - на Ивано-Франковщине

Одной из первых о праздновании Ермаком своего юбилея сообщила «Украинская правда».

«По информации источников «Украинской правды» в политических кругах, президент Владимир Зеленский и руководитель его офиса Андрей Ермак в пятницу (19 ноября — Ред.) днём покинули Банковую ещё до окончания рабочего дня и полетели в Карпаты в государственную резиденцию президента Украины «Синегора», — отмечалось в новости, появившейся в 20:00 на сайте издания (21:00 по Москве — Ред.).

К новости было прикреплено видео с журналистским расследованием Михаила Ткача.

Тот вместе с коллегами выяснил: ещё утром 19 ноября в Ивано-Франковск прилетел чартер, который имеет отношение к группе «Приват» олигарха Игоря Коломойского. Были ли на его борту Ермак и Зеленский журналистам выяснить не удалось. На Ермаке держится власть Зеленского – Карасев © пресс-служба президента Украины

В воскресенье, 21 ноября, Ермак и Зеленский, по данным издания, после быстрого возвращения в Киев, где президент наградил украинских военных, снова прилетели в Ивано-Франковск. На этот раз — на вертолёте, который вылетел с базы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Козине около 13:00 по Киеву (14:00 по Москве — Ред.). На вертолёте же Ермак и Зеленский вернулись в Киев спустя четыре дня.

В «Синегоре», по данным источников «УП», среди гостей на празднике были и замглавы Офиса президента Олег Татаров и министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

«Сколько государственному бюджету стоило четырёхдневное празднование в государственной резиденции, перелёты на вертолёте на расстояние 700 км, закрытие отеля на время празднование, транспортировка сотрудников управления государственной охраны и сотрудников государственного управления делами президент после этого материала президента Зеленский должен рассказать уже обществу лично», — писало издание «Украинская правда».

Это СМИ было не единственным изданием, поднявшим вопрос о визите Ермака на Западную Украину. Так, ещё до выхода видео «УП» ивано-франковское издание «Вести» опубликовало своё видео под названием «Гута стала резиденцией для празднования Дня рождения Ермака».

«Как рассказывают местные жители, Владимиру Зеленскому нравятся здешние края. В селе он бывает довольно часто — несколько раз в году. Наверное, поэтому и привёз сюда своего друга. Для удобства первых лиц по программе «Большое строительство» даже построили дорогу, которую местные гордо называют «дорогой государственного значения», ведь ведёт она к резиденции президента. Но такого аншлага из автомобилей со столичными номерами тут ещё не было», — утверждало издание из Ивано-Франковска.

«Вести» поговорили с местными жителями и туристами. Некоторые из последних жаловались, что во время визита Ермака и Зеленского не смогли отдохнуть — их не пустили в гостиницу. А одна из местных жительниц, работающая уборщицей в президентской резиденции, подтвердила факт визита в «Синегору» первых лиц государства. Дачи показательные: Где живет и где может отдохнуть Зеленский © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Несмотря на то, что «Вести» выпустили своё видео первыми, именно публикация «Украинской правды» наделала больше всего шума. Возможно, причина в том, что своё расследование Ткач начал анонсировать ещё 22 ноября. И на его публикацию пришлось отвечать и Офису президента, и Ермаку лично.

Не было такого!

Пресс-служба Офиса президента Украины заявила: журналист Ткач в своём расследовании желал не выяснить правду, а раздуть скандал. Так, он направил запрос в Офис президента за несколько часов до выхода расследования — 24 ноября, хотя анонсировал его 22 ноября.

«Официально сообщаем, что не было никакого 4-дневного празднования с фейерверками, концертами, макетами венецианской архитектуры, массовкой гостей и другими и другими прелестями, которые ещё можно додумать для большей эффектности», — указывалось в заявлении пресс-службы.

Кроме того, пресс-служба отрицала использование государственных или частных самолётов, связанных с какими бы то ни было бизнесменами.

«Вертолётами ГСЧС гостей или вообще посторонних лиц не перевозили, тем более с развлекательной целью», — указывалось в сообщении.

Пресс-служба Офиса президента подтвердила, что Зеленский прибыл в резиденцию «Синегора» в Гуте в пятницу вечером, а в воскресенье — вернулся в Киев. Однако в понедельник, по Зеленский оставался в Киеве.

«Пользование этой резиденцией в течение одного-двух дней, как и вертолётами, которые обеспечивают передвижение президента, происходило согласно с обычными протоколами касательно перемещения президента и его сотрудников и пользования соответствующими объектами», — отметила пресс-служба ОП.

Кроме того, в её ответе указывалось: из других представителей власти в резиденцию президента в те дни приезжал лишь Чернышов, который тогда находился в Ровно. При этом прибыл в Гуту Чернышов на автомобиле. Что же до Ермака, то он, как сообщила пресс-служба, отметил свой день рождения в понедельник, 22 ноября, в Киеве — с родителями. А во вторник, 23 ноября, его поздравили коллеги в Офисе президента. «Ураганная» годовщина. О чём свидетельствуют беспорядки у офиса Зеленского в Киеве © REUTERS, Valentyn Ogirenko

«Надеемся, что в следующий раз получим запрос о предоставлении информации хотя бы за сутки до выхода репортажа, чтобы можно было успеть ответить на все вопросы и добавить правдивой информации в материал, который готовится», — подытожила пресс-служба, также добавив, что в следующем месяце в Гуте будет отмечаться День работников дипломатической службы, и туда приедут «свыше 100 глав дипломатических и консульских представительств Украины».

Не стал отмалчиваться и сам Ермак. Он заявил, что не любит свой день рождения и громко праздновал его лишь один раз в жизни — на 35-летие.

«Юбилей в этом году я никак особенно не отмечал, только в понедельник заехал к родителям. Выгреб от мамы, что редко у них бываю и что выгляжу уставшим. Во вторник выделил один час, чтобы принять поздравления от коллег в Офисе президента. Удивительно, что журналисты не поинтересовались реальной ситуацией и вообще не пообщались со мной. Они направили запрос только сегодня, то есть в день выхода сюжета», — написал он вечером 24 ноября в Facebook.

В своём ответе Ермак также повторил тезисы пресс-службы Офиса президента, а также поправил журналистов «Украинской правды», ошибочно назвавших его заместителя Андреем, а не Олегом.

«И ни Андрея Татарова, ни Олега Татарова в Гуте не было», — подчеркнул Ермак.

Он также выразил надежду, что в следующий раз получит запрос на комментарий вовремя и даже пообщается с журналистами лично. Завершил ответ Ермак уверениями в уважении «Украинской правды» «за качественные материалы и неуклонную приверженность журналистским стандартам». Более того, Ермак сообщил, что собирается вступить в Клуб «Украинской правды».

Журналист Ткач и «УП» пока не отреагировали на ответ Офиса президента и его главы.

Судя по событиям минувшей и этой недели, против Ермака развёрнута широкая кампания не только в СМИ, связанных с олигархами, но и в прозападных масс-медиа. Главу Офиса президента Украины демонизируют так, как когда демонизировали министра внутренних дел Арсена Авакова, а до него — президента Украины Виктора Януковича. Это может означать, что интересы Запада и украинских олигархов совпадают: ни первому, ни вторым не нужен Ермак во главе администрации Зеленского.

До этого интересы Запада и украинских олигархов совпали в 2013 году. И увенчалось это Майданом, а затем и государственным переворотом.